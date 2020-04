Ce jeudi met fin au débarquement du navire de croisière Coral Princess – . Miami (51)

Ce jeudi, le dernier groupe de passagers devrait quitter le navire, quatre jours après l’arrivée du navire de croisière Coral Princess dans le port de Miami.

Neuf vols charters sont prévus pour transporter ces passagers à partir de dimanche et au moins 100 personnes sont toujours à bord ce jeudi matin.

Depuis dimanche, des passagers ont été transportés sous des mesures sanitaires et de sécurité strictes vers des bus qui les ont transportés directement à l’aéroport international de Miami pour prendre des vols privés. Jusqu’à hier, mercredi, 2 avions ont décollé vers les Bermudes et pour aujourd’hui, d’autres vols charters devraient décoller vers différentes destinations.

À l’intérieur du bateau qui a quitté le Chili le 5 mars, il y avait 1 898 personnes à bord, y compris des passagers et des membres d’équipage; trois personnes ont perdu la vie et huit ont été transportées d’urgence aux hôpitaux de Tampa et de Hialeah.

Initialement, il avait été signalé que 27 personnes présentant des symptômes pseudo-grippaux resteraient à bord, mais la compagnie de croisière a assuré que personne ne présentait de symptômes à l’époque.

Sur les huit patients qui ont été transportés vers des centres médicaux, à ce jour, aucune information n’était disponible.

