Ce n’est pas le moment des combats géopolitiques. Nous avons besoin d’une alliance mondiale pour lutter contre la pandémie

Nos nations, nos sociétés et nos économies ralentissent et se sont presque arrêtées face à une menace extérieure mondiale qui traverse les frontières, les ethnies et les croyances. La

La vie publique est au point mort virtuel. Mais il sera difficile de maintenir ces mesures sans précédent de distanciation sociale pendant une longue période.

Les pays se retirent pour tenter de faire face à la pandémie de coronavirus, fermant leurs frontières et imposant des mesures exécutives drastiques, dans un confinement menaçant

en laissant chaque pays se défendre. Cependant, nous serons en mesure de contenir et de contrecarrer covid-19 plus efficacement si nous supprimons les obstacles qui empêchent le partage des connaissances et la coopération.

De telles crises ont tendance à faire ressortir le meilleur et le pire des gens. En tant que dirigeants, notre responsabilité est de favoriser les premiers et de contenir les seconds. Nos pays sont à divers stades de la crise, mais nous voyons et admirons tous le fort esprit de solidarité et le grand nombre de personnes qui tentent avec passion de sauver des vies et de maintenir les services essentiels en marche. Cela nous donne de l’espoir et nous incite à penser que nos sociétés non seulement résisteront à cette crise, mais deviendront plus fortes et plus connectées.

De même, la manière la plus convaincante de faire face à la dimension mondiale de cette crise est de renforcer la coopération et la solidarité. Il y a une leçon centrale que nous devons

apprendre de l’expérience humaine: presque tous les fléaux qui ont causé des dommages à l’humanité – tuberculose, rougeole, Ebola, SIDA – ont été vaincus par la médecine moderne qui a fourni des thérapies et des vaccins. Des connaissances partagées et une recherche accélérée dirigée par un réseau mondial de scientifiques fourniront également la réponse finale à nos difficultés actuelles.

Il s’agit d’une crise mondiale. Tout retard dans l’action signifie la mort. Nous faisons tous face au même ennemi et, au lieu de cela, nous pouvons gagner si nous unissons toutes les forces de l’humanité pour y faire face. Il ne peut y avoir de triomphe contre le virus dans un seul pays ou groupe de pays. Nous avons tous quelque chose à apporter, quelle que soit la taille de nos économies ou de nos populations. Une solution globale est dans l’intérêt de chacun.

Nous saluons l’engagement des dirigeants du G20 à faire tout ce qu’ils peuvent pour faire face à la crise. Nous appuyons pleinement l’appel humanitaire mondial lancé par le Secrétaire général

Les Nations-Unies.

S’appuyant sur les travaux de l’Organisation mondiale de la santé, nous appelons à unir nos forces au Groupe de la Banque mondiale, au FMI, à la Croix-Rouge internationale et au Mouvement du Croissant-Rouge, aux alliances internationales pour les vaccins et aux fondations. philanthropiques, scientifiques et sociétés pharmaceutiques privées.

L’auteur principal est le président de l’Allemagne. Quatre dirigeants mondiaux, le roi Abdallah II de Jordanie et les présidents Holimoh Yacob de Singapour, Sohle-Work Zewde d’Éthiopie et Lénine Moreno Garcés de l’Équateur, est co-auteur de cet article.