Ce que j’ai appris lors du verrouillage: le petit-déjeuner d’importance

Il a fallu du temps pour que l’écrivain Niamh se rende compte qu’un bon petit déjeuner est vraiment important

Bien qu’il soit souvent considéré comme le repas le plus important de la journée, je vais lever la main et dire que le petit déjeuner a généralement une priorité assez faible dans ma routine quotidienne. Quand je travaille au bureau, cela se passe à mon bureau et se compose d’un bol de céréales nature pas très appétissant, que je moque en cinq minutes, avec un œil sur mes e-mails – cela compte-t-il comme un “ repas ” ? Mais maintenant que je m’habitue au travail à domicile, je trouve que je peux consacrer un peu plus de temps à préparer quelque chose que j’apprécie réellement le matin et le manger sans avoir d’indigestion.

Une fois que je me suis finalement traîné hors du lit et que j’ai évité de faire “répéter” sur mon alarme pour la 100e fois, j’ai essayé de faire quelque chose de copieux et nutritif, comme un bol de bouillie ou des œufs sur du pain grillé. Je sais – de la bouillie, pour le petit déjeuner? Révolutionnaire. Je ne dis pas que ces offres sont révolutionnaires ou que je vais gagner Masterchef de sitôt, mais pour quelqu’un qui néglige vraiment le petit-déjeuner la plupart du temps, ce simple changement a fait une réelle différence.

Mes garnitures de bol de bouillie préférées en ce moment sont des baies compotées confiturées et un généreux filet de beurre de noix. Si ce sont des œufs, je les aime brouillés avec des oignons de printemps, servis sur des toasts au beurre avec un peu de sauce piquante. Je mange toujours devant la télévision, avec les nouvelles, mais pour moi, c’est une grande amélioration par rapport à mes petits déjeuners de bureau pressés. De plus, je sens que je suis réellement prêt à travailler dès le début de mes heures de bureau, plutôt que de me sentir affamé, stressé et même (désolé si TMI) légèrement en sueur de naviguer dans le métro de Londres aux heures de pointe.

Vous voulez une inspiration de bouillie? Essayez ces idées.

