Ce que j’ai appris pendant le verrouillage: je suis un terrible coureur

L’écrivain Hattie essaie régulièrement les derniers cours de gym, mais son évasion de verrouillage ne s’est pas si bien passée

Les limites de l’exercice en plein air acceptable m’ont forcé, ennemi juré du jogging, à marteler mon parc local cette semaine. Et c’était… décevant, frôlant l’humiliation. Au bout de dix minutes, j’étais de couleur betterave et arborant un point brûlant, et les douleurs musculaires du lendemain n’étaient vraiment pas dignes du peu que j’avais accompli – Dieu merci, mon uniforme WFH implique des pyjamas non restrictifs et je peux faire rouler / gémir fort quand je veux.

Alors pourquoi ne pas simplement faire de l’exercice à la maison? Les limites de ma salle de gym à un lit à course plate sont devenues claires le deuxième jour (je me suis cogné l’orteil sur un haltère de 10 kg pour la dernière fois, merci). De plus, je pense que j’ai déjà assez énervé les voisins du rez-de-chaussée avec mes regards ardents dans leur jardin et tente de se lier d’amitié avec leur chat (elle n’en a rien). Quant aux autres options de plein air: une promenade ne suffit pas, et avec le vélo faisant déjà partie de ma routine, je sentais que je ne pouvais pas remplacer ce qui me manquait par la même chose.

Et pour vous dire la vérité, j’ai vraiment pensé que c’était peut-être mon moment pour enfin devenir bon à courir. Que dois-je faire d’autre? Il n’y a que si longtemps que vous pouvez vous chamailler pour savoir qui utilise le téléviseur à 100%, et franchement, je ne peux pas passer une autre soirée avec ma lecture à suivre les explosions minuscules de Call of Duty. J’ai eu des visions d’échapper à l’isolement ressemblant à une gazelle, mes amis impressionnés, moi-même sûr et confiant dans cette nouvelle compétence qui me maintiendra en forme pour la vie, le tout sans frais! Après tout, il suffit de mettre un pied devant l’autre; ça ne devrait pas être dur. Sauf que c’est absolument le cas. Mais je sens que je ne peux pas simplement abandonner – il y a suffisamment de négativité dans le monde en ce moment (et le potentiel d’une petite dépression nerveuse), pour mon manque de détermination à s’accumuler aussi. Il est temps de rafraîchir ma technique, pense-je.

