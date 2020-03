ce que le savon fait au virus qui cause covid-19

Je vais laver le mani; мыть руки; Hände waschen;请 洗手… quelle que soit la langue, le message le plus important du moment est clair: lavez-vous les mains.

Et c’est que, quelle que soit la science avancée au 21e siècle, dans la pandémie de coronavirus, l’arme clé est cette ancienne technologie de combinaison du savon et de l’eau.

Bien que nous ne sachions pas avec certitude qui, quand ou comment quelqu’un a eu une idée aussi brillante, nous savons que ce mélange est toujours la meilleure stratégie pour lutter contre les maladies infectieuses et même le SARS-CoV-2 jusqu’alors invincible ne peut pas le combattre.

Mais pourquoi ça marche si bien?

Parce que ce qui pour nous peut être si agréable qu’il devient relaxant -le bruit de l’eau, le plaisir de la sentir couler sur notre peau, l’arôme du savon et cette pause qui maintenant, sur les conseils des autorités, s’accompagne même de quelques chanson-, pour les micro-organismes, il est hautement destructeur.

Une seule goutte de savon dans l’eau peut tuer d’innombrables bactéries et virus.

Le secret du savon

Le savon est un mélange de graisse, d’eau et de sel alcalin ou basique.

L’alcali vient de l’arabe: Al-Qaly القلي, القالي, ‘ash’, qui est ce que les Sumériens utilisaient dès 3000 avant JC, la plus ancienne référence connue.

La recette que nous utilisons aujourd’hui est très similaire à celle que l’on trouve dans les comprimés en forme de coin, et à juste titre, car cette solution glissante fait son travail: propre.

Une arme puissante entre nos mains. .

Le secret réside dans les préférences de chaque extrémité des molécules de savon, qui ont une tête et une queue.

La tête est hydrophile et la queue est hydrophobe et lipophile ou, en d’autres termes, d’une part il attire l’eau et d’autre part l’huile ou la graisse.

Lorsque vous vous lavez les mains et que les molécules de savon rencontrent de la graisse, leur queue y est attirée tandis que leur tête reste dans l’eau.

Les forces d’attraction entre les têtes et l’eau sont si fortes qu’elles soulèvent la graisse de la surface, de sorte qu’elle est complètement entourée de molécules détergentes, qui la séparent en morceaux de plus en plus petits, qui sont ensuite entraînés avec l’eau. .

Mais pourquoi est-il si efficace avec des virus comme celui qui cause la maladie convid-19?

Déballage

Le coronavirus, comme tous les virus, est essentiellement un ensemble d’instructions – des fragments de code génétique – cherchant des cellules à envahir pour les forcer à suivre ses commandes.

Mais il s’avère que ces instructions – l’acide ribonucléique (ARN) – sont emballées dans ce qui est connu comme l’enveloppe virale, et celle du SRAS-CoV-2 est réalisée lipides et ces lipides sont gras.

Devant le savon, c’est son talon d’Achille.

Lorsque vous ramassez par inadvertance des coronavirus avec vos mains, ils ne peuvent pas pénétrer la peau, car leur couche externe est légèrement acide, mais ils peuvent y rester en attendant la possibilité d’entrer dans le corps par des endroits plus vulnérables.

Et c’est à ce moment que vous pouvez l’intercepter et le détruire, simplement en vous lavant les mains.

Le savon non seulement détache le virus de la peau, mais provoque la dissolution de l’enveloppe virale, de sorte que les protéines et l’ARN glissent et que le virus meurt métaphoriquement – il est vraiment désactivé, car les virus ne sont pas exactement vivants.

Il ne reste plus qu’à l’eau de prendre les restes de ce qui jusqu’à il y a 20 secondes était une menace sérieuse pour notre santé et celle des autres.

Pourquoi 20 secondes?

Parce que le savon prend un certain temps pour que sa magie prenne effet, et en passant, nous avons également besoin de quelques secondes pour nous assurer que nous savonnons partout.

Les désinfectants fonctionnent également, mais la merveille de l’eau savonneuse est que vous n’avez besoin que d’un peu pour couvrir toutes vos mains et qu’en vous frottant, vous vous débarrassez des indésirables.

Pour obtenir la même chose avec d’autres produits, qui contiennent généralement de l’alcool, vous devez tremper avec ces substances tous les coins et recoins où les virus peuvent être cachés.

