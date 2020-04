Ce que les experts disent des tests à domicile pour le coronavirus – . Miami (51)

WASHINGTON (AP) – Les tests à domicile pour détecter le coronavirus ont gagné en popularité, mais les autorités de réglementation américaines préviennent qu’il est encore trop risqué.

Les autorités médicales ont ralenti les entreprises qui ont rapidement publié des kits maison jusqu’à ce qu’elles puissent montrer que leurs produits sont capables de détecter avec précision le virus qui cause la maladie COVID-19.

Pour l’instant, la seule façon dont les gens peuvent se faire tester aux États-Unis est dans les hôpitaux, les cliniques et les sites désignés par le gouvernement, avec un ordre médical.

Après l’échec d’un déploiement, les tests aux États-Unis ont augmenté grâce à des machines à grand volume et à des tests rapides. La semaine dernière, des responsables fédéraux ont déclaré que le nombre total de tests dépassait 1,4 million et que les laboratoires effectuaient près de 100 000 tests par jour, un seuil que de nombreux experts estiment nécessaire pour retrouver le virus.

Pourtant, les preuves restent limitées par une pénurie de fournitures médicales telles que des gants, des masques et des tampons. En outre, certains services où les tests sont effectués sans que les gens sortent de leur voiture proposés pour le stationnement dans des chaînes telles que Walmart, Walgreens et Target ont à peine décollé.

Pendant ce temps, la Food and Drug Administration (FDA) promeut activement de nouvelles options sur le marché.

Chez la plupart des gens, le coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés, tels que fièvre et toux. Mais chez certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des conditions préexistantes, cela peut provoquer des conditions plus graves comme la pneumonie ou même la mort.

