Ce que Shakespeare peut et ne peut pas nous apprendre sur Covid-19

Note de l’éditeur: Kate Maltby est une présentatrice et chroniqueuse britannique sur la culture et la politique, et critique de théâtre pour le journal The Guardian. Il termine également un doctorat en littérature de la Renaissance. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont spécifiques à l’auteur. Voir d’autres articles d’opinion sur ..

(.) – La sagesse de Twitter nous dit que le moment est venu d’écrire des chefs-d’œuvre. Confinés dans nos casernes d’auto-isolement, comme si les nouvelles responsabilités de l’enseignement à domicile, des soins aux personnes âgées et de l’auto-désinfection 24h / 24 n’étaient pas suffisantes, la semaine dernière, un tweet largement partagé nous a enseigné une leçon: «Quand Shakespeare a été mis en quarantaine à cause de la peste, il a écrit «King Lear». »

C’est vrai? Comme la plupart des Tweets viraux, oui et non. Comme le professeur James Shapiro nous l’a dit dans son récent best-seller “1606: William Shakespeare et The Year of Lear”, personne ne peut être sûr quand “King Lear” a été écrit, bien qu’il ait peut-être été écrit à l’été 1606 affecté par la peste, parce que sa première performance témoin a eu lieu le Noël suivant.

Mais les écrits de Shakespeare ont été profondément touchés par la peste plus de 10 ans plus tôt. L’épidémie de peste la plus grave en 30 ans a frappé Londres entre 1592 et 1594, tout au long de l’épidémie, car aujourd’hui, les théâtres de Londres ont été fermés.

Pendant cette période, le jeune Shakespeare a écrit des œuvres importantes: les poèmes narratifs “Vénus et Adonis” et “Le viol de Lucrezia”, ​​et probablement “Roméo et Juliette”. Tous les trois sont criblés d’images associées à la peste moderne. L’intrigue de “Roméo et Juliette” devient une flambée de ce fléau: au retour de sa mission ratée pour informer Romeo de la survie de Juliette, Fray Juan regrette que:

Va chercher un frère aux pieds nus

Un de nos commanditaires, qui m’accompagnera

Ici, dans cette ville, visiter les malades

Et ils l’ont trouvé, les chercheurs de la ville,

Soupçonnant que nous étions tous les deux dans une maison

Là où la peste infectieuse régnait,

Ils ont scellé les portes et ne nous ont pas laissé sortir,

Pour que mon voyage à Mantoue y soit resté.

Comme de nombreux lecteurs le savent, Fray Juan ne peut pas livrer de lettre au Roméo exilé de Mantoue; Roméo croit que Juliette est morte et se suicide, et Juliette suit son exemple lorsqu’elle le découvre.

La littérature de la pandémie

L’histoire de Roméo et Juliette dépend de nombreux rebondissements et accidents. Roméo ne se suicide pas seulement à cause d’une lettre perdue; tombe amoureuse de Julieta car il s’avère qu’elle va à la mauvaise fête. (“ Il prend une nouvelle infection dans les yeux ”, dit l’ami de Roméo Benvolio dans l’acte 1, l’encourageant à sortir en ville et à trouver une fille pour remplacer sa précédente petite amie, Rosalinda.) Tuez le cousin de Juliette. , qui provoque le prochain cycle fatal des événements, en raison de quelques mots mal choisis parmi les jeunes hommes qui ont été trouvés dans la rue.

Ceci est typique de la littérature écrite à l’époque d’une épidémie infectieuse: la littérature sur le SIDA se concentre également en grande partie sur le rôle de la chance dans l’infection et la survie, et sur la nature de la culpabilité du survivant. La littérature de Covid-19 sera probablement la même. Covid-19 peut être fatal pour les personnes faibles ou âgées, mais le risque de décès d’un jeune homme en bonne santé peut encore dépendre d’une rencontre fortuite improbable ou d’une incidence aléatoire sévère. Maintenant, dans le monde développé de 2020, aller à la mauvaise partie peut encore tuer des gens.

Si nous prenons Shakespeare comme modèle, que pouvons-nous attendre de la littérature créée fin 2020? Un intérêt renouvelé pour la coïncidence et la chance.

Mais avant de réfléchir davantage aux leçons littéraires de Shakespeare sur la peste, nous devons nous demander s’il est important de comparer la quarantaine des coronavirus avec l’expérience moderne de la peste. Certes, nous vivons maintenant quelque chose de ce qu’étaient les quarantaines historiques: les fléaux prémodernes, ainsi que le coronavirus, ont vidé nos villes et laissé les gens enfermés dans leurs maisons avec des querelles familiales, incapables même de se rassembler pour les funérailles. En voyant des images satellites de fosses communes fouillées en Iran, je me suis rappelé douloureusement les fosses à peste du XVIe siècle.

Combattez la peste sur la page, et ce qui est différent de cette maladie

Ce qui diffère de cette maladie infectieuse d’un point de vue littéraire, c’est qu’elle nous affecte à un moment où la société occidentale, en particulier l’Europe, est très sécularisée. Les contemporains de Shakespeare avaient une variété d’explications surnaturelles différentes pour les épidémies qui ont tourmenté l’Europe entre 1347-1660 et, surtout, pourquoi certaines personnes en bonne santé et en bonne santé ont survécu tandis que d’autres non.

L’astrologie était une explication possible. Un best-seller de 1575 appelé «Paramirum Volume», par l’alchimiste Paracelsus, a déclaré que les étoiles étaient l’un des cinq éléments clés qui déterminaient la santé d’un homme. L’idée est devenue essentielle à la médecine moderne et dans le Sonnet 14 de Shakespeare, elle est comparée aux astrologues qui prédisent la peste:

Pas des étoiles mon jugement s’effondre:

et pourtant je pense avoir l’astronomie

Mais sans parler de bonne ou de mauvaise chance,

Des ravageurs, la rareté ou la qualité de la saison.

Même à ce stade de l’histoire, il n’est pas passé inaperçu que les gens pouvaient contracter la peste par contact avec quelqu’un d’autre, et certains rédacteurs médicaux avaient des théories de la contagion infectieuse qui ne semblent pas très mal selon les normes actuelles. (C’est une caractéristique presque universelle de la littérature sur la peste que les écrivains soient étonnés de voir comment les foules d’une ville, autrefois lieu d’excitation politique et d’anonymat libérateur, deviennent des sites extrêmement dangereux, interdits et rejetés) . Les adeptes du médecin Galen ont parlé de “miasme” et “d’air corrompu” qui auraient propagé des gouttelettes de peste, un peu comme les aérosols qu’on nous dit maintenant de répandre covid-19.

Mais presque tout le monde a admis que le malheur de Dieu avait un rôle à jouer, que ce soit une société ou un individu qui avait offensé. La racine du mot «peste» est généralement décrite comme une peste, ce qui signifie «coups» ou «coups de feu». Dans l’ouvrage séminal de la littérature occidentale, “L’Iliade”, le dieu archer grec Apollon fait pleuvoir l’armée grecque sous la forme de flèches infectieuses. La chrétienté européenne était également prête à blâmer les épidémies pour les coups de son propre Dieu courroucé.

Tous ceux qui vivent sur Covid-19 ne penseront pas spirituellement à une pandémie virale comme l’ont fait les croyants de l’ère Shakespeare. À certains égards, cela rend difficile pour nos sociétés d’imposer une justification à l’extrême imprévisibilité avec laquelle covid-19 affecte les gens. En ce qui concerne les victimes de Covid-19 qui sont jeunes et en bonne santé, certaines éprouvent à peine des symptômes; d’autres se battent pour la vie.

Une autre différence entre le Covid-19 et les ravageurs européens est qu’il ne semble pas laisser de traces sur le corps. La peste bubonique est célèbre pour les “ bubons ”, les marques rouge foncé sont un peu comme des ecchymoses, marquant le corps de leurs victimes. Tout au long de ses premières œuvres, Shakespeare joue avec l’image de motifs blancs et rouges foncés sur un corps humain: dans “Vénus et Adonis”, les deux amoureux retiennent leur souffle d’amour jusqu’à ce que leurs visages deviennent rouges et blancs. et Adonis meurt – bien que dans un accident de chasse – laissant une fleur violette et blanche.

Ce que Shakespeare peut et ne peut pas nous apprendre sur Covid-19

Une grande partie de la littérature traditionnelle sur la peste joue avec la façon dont ces marques sur le corps deviennent une forme de langage médical, parlant de l’expérience du corps même lorsque la voix de la victime a été réduite au silence par la mort (un texte qui peut également «communiquer» la maladie de contagion). Comme Ernest B. Gilman, l’un des principaux écrivains sur la peste moderne au début de la littérature, nous dit: “Si nous recherchons un ‘discours de la peste’, nous le trouverons … fondamentalement dans la croyance en la culture de la Réforme qui peste c’est en soi une forme d’expression (divine) et une forme d’écriture qui s’inscrivent dans le monde naturel, dans le corps politique et dans les signes; qui sont lues dans les corps des affligés. » Le coronavirus n’écrit pas ce type de texte sur les pages de notre corps.

Que pouvons-nous apprendre d’autre en regardant les poèmes et les pièces de Shakespeare aujourd’hui? Premièrement: tout le monde n’a pas le luxe d’écrire comme Shakespeare. Alors que beaucoup d’entre nous jonglent avec le stress de travailler quotidiennement à la maison ou se demandent comment joindre les deux bouts en congé, il y a de bonnes preuves que Shakespeare a passé 1593 et ​​1594 à Titchfield, la maison de son patron. , le comte de Southampton. (Southampton est l’un des suspects les plus probables du modèle «Fair Young» dans les sonnets de Shakespeare, et était peut-être l’amant de Shakespeare.) Le dramaturge avait quitté sa femme à Stratford on Avon pour élever leurs trois enfants. La quarantaine des ravageurs est toujours plus facile pour certains que pour d’autres.

La deuxième leçon est que, oui, une littérature profondément émouvante peut provenir d’une période de quarantaine. “Roméo et Juliette” incite le public à pleurer chaque jour dans le monde entier (ou ce fut le cas, alors que les espaces de représentation en direct faisaient toujours partie de nos vies). Mais la chose surprenante à propos de la littérature sur la peste de Shakespeare est que la plupart de ses références à l’expérience de la peste à Londres sont obscures ou fortement codées. Au lieu de cela, il émerge dans une série de métaphores: références au “ mauvais air ”, confinement, astrologie (Roméo et Juliette sont vraiment “ traversées par les étoiles ”) et révélant une peau “ rouge et blanche ” (souvent une référence à ces bubons mortels).

Quand Roméo sent qu’il devient fou d’amour, il sent qu’il est «plus attaché qu’un fou, enfermé en prison»; il insiste auprès de Julieta sur le fait que “les limites pierreuses ne peuvent pas maintenir l’amour”, alors qu’elle craint à son tour que l’apparence initiale de son amant puisse être trompeuse, comme “de la viande de gangrène … bien ligotée dans un beau palais”. Enfin, Juliette est enterrée vivante dans un mausolée de pierre, “pauvre cadavre vivant, enfermé dans la tombe d’un mort”. Ils doivent ressentir des angoisses familiales pour quiconque est enfermé pendant la quarantaine; Juliette ne voit plus jamais la lumière naturelle après avoir bu la potion du frère. Nous savons que la peste est présente à Vérone, où Juliette habite, car le frère Juan est mis en quarantaine “ici dans cette ville” avant de partir pour Mantoue.

Mais ce qui nous montre vraiment que «Roméo et Juliette» se déroule dans une société moulée par la peste, c’est le moment où Roméo voit le corps de Tybalt dans le mausolée de Capulet, non enterré dans une tombe mais exposé dans son «drap sanglant» . Comme l’a souligné Vanessa Harding, experte de la mort moderne au cours des épidémies de peste dans l’Europe moderne, les morts n’ont commencé à être enterrés que dans des feuilles sinueuses ou des linceuls, le prix de l’enterrement attaqué ayant augmenté rapidement. La peste n’est pas seulement la raison pour laquelle la lettre de Roméo n’arrive pas à temps; C’est la raison pour laquelle Juliette et ses cousins ​​ne sont plus enterrés dans des tombes en pierre. https://archives.history.ac.uk/cmh/epiharding.html

Pourquoi nous tournons-nous vers la littérature pour survivre

Lorsque Shakespeare écrivait «Roméo et Juliette», il écrivait après avoir survécu à un traumatisme civique profond. En 1995, le critique Geoffrey Hartman a défini la “littérature sur les traumatismes” comme un genre de littérature qui exprime inconsciemment des expériences trop traumatisantes et trop éloignées de l’expression humaine pour une expression consciente. La littérature sur la peste tombe presque toujours dans cette catégorie, notamment parce qu’elle traite des traumatismes sociaux confinés de force dans des foyers individuels, de sorte que la communication normale sur les traumatismes est fermée précisément en raison de sa transmissibilité. Écrire explicitement sur l’expérience de quarantaine, c’est révéler les secrets de la maison de votre famille.

Nous sommes tous superstitieux à nommer la maladie que nous considérons comme nuisible: à Londres, “le grand C” signifie déjà covid-19 au lieu de cancer; Pendant une grande partie de la pandémie de sida, les gens avaient peur de prononcer les mots «sida» ou «VIH». Susan Sontag a déclaré à propos du cancer et de la tuberculose que “les noms mêmes de ces maladies ont un pouvoir magique”. Ainsi, lorsque Ben Johnson a écrit une complainte sur la mort de son fils de 7 ans en 1616, il a laissé la maladie sans nom. C’était, bien sûr, la peste.

Les écrivains adoptent une approche tout aussi euphémique de la fiction littéraire. Que ce soit en 1592 ou 2020, lorsque les écrivains sont enfermés dans leur maison avec des pestifères qui patrouillent dans la rue, ils sont susceptibles d’écrire sur l’isolement, la solitude et l’isolement, ou sur les symptômes et l’odeur, mais avec certains Exceptions, ils sont rarement confrontés à la maladie traquant leur psychisme. Ceux qui ont explicitement créé des récits fictifs d’épidémies, «La peste» d’Albert Camus est l’exemple évident, rarement écrit à partir d’une expérience personnelle.

La lutte pour le pouvoir, sur et en dehors de la page

Pendant ce temps, les autorités politiques du monde entier ont utilisé des flambées de maladies contagieuses pour renforcer leur propre pouvoir ou justifier les idéologies existantes. Les Romains le savaient: au 1er siècle après JC, l’exploitation politique de catastrophes apparemment “surnaturelles” est un thème central du poème latin de Lucrèce, “De Rerum Natura”. Récemment, en Hongrie, l’autoritaire Viktor Orbán a poussé la législation sur les “coronavirus d’urgence” à travers son parlement couché pour lui permettre de gouverner par décret et d’emprisonner des journalistes pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans pour avoir diffusé de “fausses nouvelles” (Orbán a tenté de limiter la liberté journalisme en Hongrie depuis des années).

Les premières autorités modernes étaient tout à fait capables d’une hypocrisie similaire: la ville de Londres, dominée par les puritains, a dû faire face à une longue bataille contre les théâtres de la ville, s’est plaint à deux reprises au Conseil privé que «agissant à l’époque de la peste est d’augmenter la peste par infection: agir en dehors du temps de la peste, c’est attirer la peste en offensant Dieu de tels mouvements ». Si vous voulez lire comment la quarantaine a été utilisée pour ségréguer la société et imposer un contrôle politique pendant les crises de peste à Londres, le travail de l’universitaire Margaret Healy est un excellent point de départ.

La phrase la plus célèbre de “Roméo et Juliette” est peut-être la malédiction mourante de Mercutio: tué dans le conflit entre deux familles auxquelles il n’appartient pas, il crache: “un fléau dans les deux maisons”. Bien que souvent cité comme «un fléau dans les deux maisons», «a» signifie en fait «en marche». (Certaines éditions ont un ‘.) Dans cette lecture, vous ne demandez pas qu’un fléau frappe les deux maisons, mais que les maisons Montesco et Capuleto soient marquées, car les portes des maisons en quarantaine étaient en proie à un symbole visible qui avertissait d’autres d’un danger infectieux.

“Roméo et Juliette” est une histoire de troubles civils et de tentatives des autorités civiles, comme le prince de Vérone, de contrôler l’incontrôlable. Pendant les épidémies, nos dirigeants tentent de bannir les sources d’infection, de marquer et d’isoler visiblement les maisons dangereuses, ou de sacrifier des vies pour en sauver d’autres. “Roméo et Juliette” se termine, bien sûr, par la mort des protagonistes. Des théoriciens comme René Girard et Derrida y voient un sacrifice nécessaire pour rétablir l’ordre civique, comme si Roméo et Juliette pouvaient servir de boucs émissaires pour tout ce qui avait provoqué cette flambée de violence.

Nous devons espérer que de tels sacrifices ne sont pas nécessaires lors de la pandémie de 2020. Nous devons également espérer que nous pourrons surmonter l’envie de faire des boucs émissaires les tensions qui s’ensuivront. Ne prétendons pas non plus que tout épanouissement créatif inspiré de la quarantaine compense cette tragédie publique en cours. “Roméo et Juliette” est un chef-d’œuvre, mais il n’y a pas de réponse culturelle à la pandémie d’aujourd’hui qui puisse valoir une seule mort.

.