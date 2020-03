Ce que signifie pour Trump de déclarer une urgence nationale pour lutter contre le coronavirus

Trump déclare l’état d’urgence aux États-Unis

(CNN) – Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé vendredi qu’il avait déclaré une urgence nationale – “deux mots très importants” – pour libérer 50 000 millions de dollars de ressources fédérales pour lutter contre le coronavirus. Selon lui, cette action “libérerait le plein pouvoir du gouvernement fédéral”.

S’exprimant à la Maison Blanche, Trump a réuni des dirigeants de sociétés de vente au détail américaines pour annoncer qu’ils donnaient des ressources dans le but de construire à travers les États-Unis. installations où les tests peuvent être effectués depuis la voiture.

Il a également noté qu’il n’appliquerait pas d’intérêt sur les prêts étudiants et qu’il achetait plus de pétrole pour remplir la réserve stratégique américaine “au sommet”.

L’annonce de Trump conclut une semaine d’annulations et de restrictions qui ont modifié la vie de presque tous les Américains alors que le virus se propage dans la plupart des États.

Après un discours prononcé ce mercredi en prime time – qui a précédé une baisse historique des actions – Trump a fait face à des pressions pour démontrer la gestion de la crise.

Les parts de marché chutent après l’interdiction de voyager aux États-Unis 1:17

Et bien qu’il ait annoncé de nouvelles étapes ce vendredi, le président a assuré lors d’une séance de questions et réponses qu’il ne se sentait pas responsable des premiers échecs des tests qui, selon les experts de la santé, ont conduit à une plus grande diffusion.

“Je ne suis pas du tout responsable”, a-t-il répondu, insistant sur le fait que les problèmes qui ont conduit à la lente diffusion des preuves relevaient de la responsabilité des gouvernements précédents.

Coronavirus: que signifie la déclaration d’urgence? 8:20

Que signifie déclarer l’état d’urgence?

La décision de Trump comprend la déclaration d’une urgence nationale et l’invocation de la loi Stafford, qui permet d’accéder à des fonds supplémentaires, selon une source connaissant cette mesure. L’urgence nationale donne également accès aux autorités.

Bien qu’il ait annoncé une augmentation de la capacité à tester le coronavirus, le président a déclaré vendredi qu’il ne pensait pas que tous les Américains devraient se précipiter pour se faire tester.

“Nous ne voulons pas que les gens passent un test si nous pensons qu’ils ne devraient pas. Et nous ne voulons pas que tout le monde coure et les prenne, seulement si vous avez certains symptômes “, a déclaré Trump.

Comment fonctionne le kit de détection des coronavirus? 2:44

Trump, qui a commencé l’intervention en se félicitant de sa réponse à l’épidémie, semblait toujours croire que la propagation serait limitée et que tout le monde dans le pays n’aurait pas besoin d’accéder à des preuves.

“Nous ne voulons pas que tout le monde passe ce test. C’est totalement inutile », a-t-il insisté.

Mais il a également suggéré que le virus s’aggraverait avant qu’il n’y ait finalement une amélioration, bien qu’il ait utilisé des termes imprécis pour expliquer sa pensée.

“Cela pourrait empirer. Les huit prochaines semaines sont cruciales “, a-t-il déclaré. «Certains médecins disent qu’il coulera, qu’il se lavera. Termes intéressants ».

Trump a subi des pressions pour prendre des mesures plus décisives, alors que le virus commence à modifier la vie quotidienne de presque tous les Américains.

Ce vendredi, le président a expliqué son intention d’augmenter les tests de dépistage, un échec précoce et critique qui, selon les experts de la santé publique, a conduit à l’augmentation de l’épidémie.

Ce jeudi, CNN a rapporté que Trump avait décidé de déclarer l’urgence, mais que la mesure était toujours légalement en cours d’examen à la Maison Blanche.

Le gouverneur démocrate de Washington, Jay Inslee, s’est entretenu avec le vice-président Mike Pence jeudi et a demandé à l’administration Trump de déclarer une urgence afin de fournir une assistance vitale aux États les plus touchés par la crise des coronavirus, comme le cas de Washington, un responsable de cet Etat a déclaré à CNN.

Le responsable a également déclaré à CNN qu ‘”ils espèrent que l’annonce (vendredi) fournira le type d’assistance que le gouverneur a demandé”.

Le coronavirus peut-il coûter la réélection de Trump? 3:02

Les collaborateurs de la Maison Blanche ont évalué la décision prise ces derniers jours comme un moyen d’obtenir plus de ressources pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Trump débat également de l’opportunité d’approuver ou non un paquet législatif pour lutter contre le virus, qui a été négocié par le président de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

“Nous avons des choses que je peux faire, nous avons des pouvoirs d’urgence très forts en vertu de la loi Stafford”, a déclaré Trump aux journalistes jeudi au bureau ovale, se référant à la norme fédérale qui rend obligatoires les catastrophes et les urgences nationales. «J’ai pratiquement mémorisé les pouvoirs de cette loi. Et si je dois faire quelque chose, je le ferai. J’ai le droit de faire beaucoup de choses que les gens ne savent même pas “, a ajouté le président.

Mais il n’a pas dit s’il avait l’intention de faire la déclaration plus tard.

“Je ne veux pas dire ça”, a-t-il noté.

Cette déclaration libérerait des fonds et permettrait à la Federal Emergency Management Agency (FEMA) de diriger certains aspects de la riposte à l’épidémie.

Plus tôt cette semaine, le chef de la minorité sénatoriale Chuck Schumer, ainsi que les sénateurs démocrates Patty Murray de Washington et Gary Peters du Michigan, ont envoyé une lettre à Trump lui demandant d’examiner “immédiatement” les demandes de déclaration de catastrophe pour le coronavirus.

Jim Acosta, Kaitlan Collins et Priscilla Alvarez, tous de CNN, ont contribué à ce rapport.

.