Ce que vous devez acheter pour rester en bonne santé et d’autres règles pour la quarantaine des coronavirus

(CNN) – Que vous soyez confiné à votre domicile pendant les deux prochaines semaines en raison d’une quarantaine COVID-19, ou que vous essayiez simplement de survivre à une fermeture d’école ou d’emploi, vous limitez ou évitez les voyages sur le marché.

Ensuite, vous vous demanderez: quels sont les meilleurs aliments à acheter lorsque vous savez que vous serez pris au piège à la maison? Est-il possible de consommer une alimentation nutritive?

Eh bien, voici quelques bonnes nouvelles: vous pouvez faire de la nutrition une priorité, et c’est quelque chose qui est encore plus important si votre système immunitaire peut être compromis.

“Bien que cela puisse sembler un peu différent de la normale, il est possible de manger sainement lorsque vous êtes coincé à la maison”, a déclaré Alyssa Pike, diététiste diplômée et responsable des communications nutritionnelles au Conseil international de l’information sur l’alimentation. “Choisissez des aliments stables comme les conserves, les pâtes, le riz et les légumineuses et utilisez votre congélateur, [donde] vous pouvez stocker des pains, des viandes, des légumes, des fruits et plus encore, ce sont d’excellents moyens de vous assurer d’avoir une bonne variété lorsque les voyages au marché sont limités ».

Voici une liste d’aliments qui sont non seulement nutritifs mais aussi polyvalents. Ils peuvent être mangés seuls; combiné avec d’autres ingrédients pour assembler des mini-repas; ou utilisé comme base pour diverses recettes.

N’oubliez pas qu’il n’est pas nécessaire d’acheter tous les stocks dans votre supermarché local. “Pour le moment, rien n’indique que les détaillants alimentaires ne soient pas en mesure de répondre à la demande des consommateurs”, a déclaré Pike. “Il est également important de tenir compte des besoins des autres et de ne pas sur-acheter.”

Il suffit donc d’acheter ce dont vous avez vraiment besoin, et ces articles vous dureront un certain temps, ce qui est pratique lorsque vous ne pouvez pas quitter votre domicile.

Quoi acheter pour votre garde-manger?

Haricots et légumineuses

Recherchez ces produits lors de votre prochain voyage au magasin, car ils sont non seulement durables mais également un excellent point de départ pour un repas riche en nutriments. “Les haricots et les légumineuses sont d’excellentes sources stables de protéines végétales”, a déclaré Pike.

Les pois chiches ou les lentilles, par exemple, peuvent être mélangés avec des salades et des plats de pâtes, ou utilisés dans des soupes et des ragoûts. Ils peuvent également être utilisés pour faire du houmous fait maison, selon la nutritionniste culinaire Jackie Newgent, auteur de “The Clean & Simple Diabetes Cookbook” et conseillère de Lunch Unpacked.

Poisson en conserve

Les sources de protéines en conserve ou emballées sous vide comme le thon ou le saumon sont également très nutritives et offrent un regain d’acides gras oméga-3 sains pour le cœur.

Beurres de noix

Selon Pike, ce sont une excellente source de protéines et de graisses saines, et ils se marient bien avec de nombreux aliments, des biscuits et du pain aux pommes et aux bananes. Le beurre à base de graines de tournesol convient aux personnes allergiques aux arachides ou aux noix.

Pâtes et haricots de blé entier, quinoa et riz brun

Ce sont les céréales riches en nutriments pour vous approvisionner et peuvent être utilisées comme garniture ou mélangées à des protéines et des légumes.

Flocons d’avoine

Vous pouvez faire cuire des flocons d’avoine et ajouter des ingrédients salés comme du fromage râpé, des tomates séchées ou même des œufs pour un repas rapide et riche en nutriments.

Et gardez à l’esprit que même si les œufs doivent être réfrigérés, ils “ont une durée de conservation plus longue que la plupart des aliments réfrigérés et peuvent également être très polyvalents”, a ajouté Pike.

Céréales riches en fibres

Une céréale sèche riche en fibres et en protéines comme les céréales spéciales K Kellogg’s K ou les céréales GO de Kashi avec du lait faible en gras peut également être utile comme mini-repas rapide.

Fruits et légumes en conserve sans sucre

Il est également judicieux de stocker des légumes en conserve, des fruits en conserve et de la compote de pommes sans sucre ajouté. Assurez-vous de rincer les légumes en conserve pour éliminer le sodium supplémentaire.

Et n’oubliez pas les sauces à base de tomates en conserve ou en conserve, Newgent a déclaré: “Vous n’avez pas à faire votre propre sauce, sauf si vous préférez.”

Fruits secs, pop-corn et oui, chocolat

Les fruits secs comme les pruneaux, les abricots, les raisins secs, les bleuets et les figues sont une douce source de fer, de fibres et d’antioxydants. Ils peuvent être combinés avec des noix, des amandes, des noix de cajou, des pistaches, des arachides ou des noix de pécan. Les graines de tournesol ou de citrouille sont également une option nutritive savoureuse et peuvent être utilisées pour des mélanges faits maison.

Le pop-corn est également une excellente source de fibres, et vous pouvez saupoudrer de parmesan sur le dessus pour en faire une collation salée, ou ajouter des fruits secs ou des mini-pépites de chocolat pour plus de douceur.

Vous pouvez même profiter d’une réserve de chocolat, bien que le type le plus sain soit le chocolat noir, riche en flavonoïdes anti-âge.

“Certes, il est normal d’incorporer certains aliments indulgents, comme des chocolats ou d’autres bonbons”, en particulier pendant les périodes de stress, a déclaré Pike. “Comme en toute occasion pour manger, soyez conscient et contrôlez votre faim avant et après.”

Eau, lait et café

N’oubliez pas qu’en plus de faire le plein de nourriture, il est important de rester hydraté.

«La règle générale pour les urgences est de stocker au moins un gallon d’eau par personne ou animal par jour et d’avoir un approvisionnement de trois jours à portée de main. Cependant, si vous buvez normalement de l’eau du robinet ou avez une sorte de filtre, je ne m’inquiéterais pas d’acheter de grandes quantités d’eau “, a déclaré Pike.

Le lait est également une bonne source de calcium et de vitamine D qui stimule le système immunitaire, mais il ne doit pas nécessairement être réfrigéré. “Avoir un lait stable ou une boisson végétale à portée de main n’est pas une mauvaise idée si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas vous aventurer au supermarché”, a expliqué Pike.

Et la caféine compte aussi. “Considérez si vous avez suffisamment de caféine pour durer quelques semaines”, a déclaré Pike. “Vous devrez peut-être créer votre propre café con leche ou faire votre propre tasse de café si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas vous aventurer dans votre café préféré.”

Quoi acheter pour votre congélateur?

Pain, saucisses et fruits de mer frais

N’oubliez pas que les aliments frais peuvent être congelés, ce qui vous permet d’en profiter plus tard. “Tirez le meilleur parti de votre congélateur, y compris des aliments qui se congèlent bien mais qui ne gèlent pas normalement, comme le lait, les charcuteries et les pains”, a déclaré M. Newgent.

Mais les produits laitiers, comme le fromage et le yogourt, sont une autre histoire. “En raison des changements de texture lorsque le yogourt ou le fromage est congelé, je ne recommande de congeler le yogourt que si vous prévoyez de l’utiliser dans une recette, comme pour un smoothie, et je recommande uniquement de congeler le fromage râpé que vous prévoyez d’utiliser dans la cuisine, comme l’emballage mozzarella râpée “, a déclaré Newgent. Cependant, il a ajouté que le fromage à pâte dure, comme le parmesan, peut être conservé au réfrigérateur pendant des semaines.

De plus, si vous avez déjà du poisson et de la viande frais, pensez à les congeler. “Les protéines animales comme les crustacés, la volaille et le bœuf se conservent bien au congélateur, généralement pendant quelques mois”, a déclaré Pike.

Fruits et légumes supplémentaires

Voici quelques nouvelles encourageantes: la recherche a révélé que les fruits et légumes surgelés peuvent avoir la même quantité de vitamines, et parfois plus, par rapport aux fruits frais.

Les fraises, les bleuets et les pêches surgelées peuvent être utilisés pour les smoothies, tandis que les épinards, le brocoli, les carottes, le chou-fleur, les asperges et les haricots verts peuvent être utilisés comme accompagnement seul ou mélangés avec des pâtes ou du riz.

Les aliments emballés aident à répondre aux besoins nutritionnels de bon nombre d’entre nous, y compris les végétariens, ainsi que ceux qui ont des restrictions alimentaires particulières.

“Pour les végétaliens et les végétariens, les alternatives emballées sont une bonne option”, a déclaré Pike, qui comprend des articles comme les burritos aux haricots surgelés, les hamburgers végétariens surgelés et la pizza végétarienne surgelée.

Recettes faciles et saines à faire à la maison

Selon Pike, lorsqu’il s’agit de préparer un repas, vous pouvez faire preuve de créativité avec des combinaisons simples en utilisant des glucides, des protéines et des graisses sains.

Par exemple, la farine d’avoine, les noix et le beurre d’arachide pourraient être une combinaison nutritive; le saumon, le riz et les olives en conserve pourraient en être un autre; Et un smoothie composé de yaourt, de lait et de fruits surgelés peut être un autre mini-repas. “La clé n’est pas d’être trop précis sur la nourriture, mais de s’assurer que l’opportunité de manger dans son ensemble a si possible les trois macronutriments”, a déclaré Pike.

Voici quelques idées de recettes nutritives adaptées du «Livre de recettes sur le diabète simple et propre» de Jackie Newgent:

Faites un piment sportif. Porter à ébullition 2 boîtes de haricots égouttés, sans sel ajouté; 1 boîte de tomates concassées avec des piments; 1¼ tasse de bouillon de légumes; 1 cuillère à soupe de poudre de chili; et ¼ cuillère à café de cannelle. Ajouter ensuite trois ciboulette finement tranchées, si désiré, et cuire à feu moyen pendant 10 minutes. Profitez-en tel quel, farci de pommes de terre au four ou sur des spaghettis comme une touche de piment de Cincinnati.

Créez une salade d’inspiration niçoise. Si vous avez de la roquette fraîche ou d’autres légumes, garnissez-les de thon en conserve, d’œufs durs en quartiers, d’olives noires tranchées, de tomates raisins fraîches ou de poivrons rouges rôtis, puis faites tremper comme vous le souhaitez, comme avec de la vinaigrette de Dijon.

Faites un caviar de cowboy sans cuisson. Pour une idée facile, incorporer les haricots noirs en conserve et égouttés; ou du maïs sucré congelé décongelé; et pico de gallo ou sauce épaisse.

Facilitez les feuilles de vigne farcies. Vous pouvez toujours ajouter une intrigue culinaire aux repas avec des aliments en conserve d’inspiration mondiale, comme les feuilles de vigne farcies en conserve. Bien égoutter; saupoudrer de jus de citron et de cannelle; et chauffez rapidement au micro-ondes (sur une plaque allant au micro-ondes) pour les déguster chauds.

Créez une garniture d’inspiration asiatique. Faites cuire les asperges surgelées dans un peu d’huile de sésame grillé, puis saupoudrez de graines de sésame grillées et d’une pincée de sel marin pour une touche asiatique.

Essayez les bouchées de pois chiches. Pour les faire, mélangez 1 boîte de pois chiches égouttés sans sel ajouté avec 1 cuillère à soupe d’huile d’olive extra vierge, puis ajoutez 2 cuillères à café de chaque sauce au piment fort et vinaigre de vin blanc et ¼ cuillère à café de sel de mer. Cuire 25 minutes à 220 ° C. Snack tout de suite!

Faites un smoothie sain. Pour un dessert sain, essayez un smoothie aux cerises douces pour deux, en mélangeant 1 tasse de cerises douces dénoyautées surgelées; 2/3 tasse de yogourt grec sans gras à 0% de matières grasses; 1 cuillère à café de jus de citron; et quelques glaçons.

Peu importe ce que vous décidez de vous approvisionner, n’oubliez pas de garder vos attentes alimentaires sous contrôle. «Au cas où nous passerions plus de temps à la maison, rappelez-vous que chaque repas ne doit pas être le plus excitant. Parfois, les bases font vraiment l’affaire », a déclaré Pike.

Mais pour garder le moral, surtout si vos enfants sont à la maison après l’école, vous pouvez faire du dîner une expérience en incorporant un thème au moment des repas, a suggéré Newgent. “Cela peut inclure la planification d’un pique-nique à l’intérieur ou la création de” bars “de bricolage, tels qu’un bar à chili, un taco ou un burrito, un bar à pâtes, un bar à tortillas ou un bar à pommes de terre farcies”, a-t-il ajouté. Newgent.

Lisa Drayer est nutritionniste, auteure et contributrice à CNN sur la santé et la nutrition.

