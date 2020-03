Ce que vous devez savoir pour commencer votre journée (18 mars)

Les Nicaraguayens connaissent une crise socio-politique de 692 jours ce mercredi provoquée par la répression de la dictature de Daniel Ortega et Rosario Murillo.

Pourquoi l’effondrement du pétrole brut est-il une “bénédiction” pour les entreprises d’Ortega et une “punition” pour les ménages? Il n’y aura pas de baisse du tarif de l’électricité

Le fort soulagement que le pétrole génère au niveau international en raison de l’expansion du coronavirus, le Daniel Ortega s’en servirait pour payer ses anciennes dettes que l’Institut nicaraguayen de l’électricité (INE) a avec Alba-Caruna, qui s’élevait jusqu’en 2016 à 114,3 millions de dollars, la dernière fois que les paiements qui avaient été effectués depuis 2010 ont été rendus publics. statut de cette dette.

Au moins cinq écoles privées suspendent les cours en face-à-face ce mercredi en raison de la menace du coronavirus

Cinq écoles privées Ils ont décidé de suspendre temporairement les cours en face à face à titre de mesure en cas d’une éventuelle épidémie de coronavirus dans le pays. L’école Nuestra Señora del Rosario de Fátima, à Rivas, a informé mardi sa communauté éducative qu’à partir de mercredi, les élèves resteront à la maison et leurs cours se feront via une plateforme en ligne. De même, les écoles San Agustine, Lincoln, nordiques et thérésiennes de Managua ont pris la même mesure.

Le Salvador empêche un Nicaraguayen d’entrer dans ce pays pour avoir présenté de la fièvre

Les autorités d’immigration du Salvador ont refusé l’entrée dans le pays, ce mardi, à un chauffeur de Cargaison nicaraguayenne d’au moins 41 ans qui avaient l’intention d’entrer par la frontière d’El Amatillo. Cela a été signalé par la Direction des migrations et de l’immigration d’El Salvador à travers leurs réseaux sociaux, dans lesquels ils ont montré la circulation des véhicules et la carte d’identité du Nicaragua, dont l’identité était brouillée par la sécurité.

Les universités privées se préparent à des cours en ligne face à la menace du coronavirus dans le pays

Les universités et les écoles privées du Nicaragua se préparent à enseigner des cours en ligne à votre communauté étudiante, à titre préventif avant l’arrivée imminente du coronavirus dans le pays, ont indiqué les directeurs des écoles privées et Adán Bermúdez, président du Conseil supérieur des universités privées (Cosup).

Les organisations progressent dans la structure territoriale de la Coalition nationale, tandis que CxL reste isolé et concentré sur le coronavirus

Alors que les organisations qui composent la Coalition nationale avancent dans la définition des structures dans les territoires, le parti Citizens for Freedom (CxL) reste réticent à rejoindre les autres secteurs de l’opposition pour former un bloc contre le régime de Daniel Ortega et Rosario Murillo. Concernant la manière dont les structures de la Coalition nationale et ses axes de travail seront constitués, les propositions de chaque organisation sont en cours de discussion pour convenir d’un consensus sur le plan à mettre en œuvre.