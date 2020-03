Ce que vous devez savoir pour commencer votre journée (20 mars)

Les Nicaraguayens connaissent une crise socio-politique de 694 jours ce vendredi provoquée par la répression de la dictature de Daniel Ortega et Rosario Murillo.

La dictature cherche à relancer le projet raté de l’usine de Mechnikov, désormais confrontée au coronavirus

La dictature a dépoussiéré l’échec du projet de Vaccins Mechnikov, censé le mettre en service avec les conseils de médecins cubains pour commencer à produire un médicament appelé Interféron Alpha 2 B, qui, selon les autorités du régime, est utilisé sur l’île des Caraïbes pour traiter les personnes atteintes de symptômes de Covid19.

Ce qu’Ortega doit apprendre sur les secours économiques annoncés par ses homologues contre le coronavirus

Alors que dans la région d’Amérique centrale, chaque gouvernement a mis en œuvre un plan pour atténuer l’impact économique que le coronavirus aura, au Nicaragua, le régime Daniel Ortega n’a pas dit qu’il a un plan B pour faire face aux ravages que la pandémie aura dans l’économie, ni comment il aidera les micro, petites et moyennes entreprises, ce qui se fait maintenant appelé un allié.

À cela s’ajoute le fait que le pays connaît une récession économique de deux ans en raison de la crise sociopolitique qui a éclaté en 2018 et se dirige vers une troisième année de déclin, identique ou pire que les années précédentes, compte tenu de l’impact que le pandémie des exportations, des envois de fonds, des investissements étrangers directs et du tourisme nicaraguayen.

Répression à l’époque du coronavirus. La dictature maintient le siège, les menaces et les arrestations d’opposants

Le harcèlement, le harcèlement, l’enlèvement et la détention illégale d’opposants persistent de la part du Police d’Orteguista (PO), une démonstration que la dictature de Daniel Ortega n’arrête pas la répression malgré le fait qu’au Nicaragua, il s’agit d’alarmer sur la possible propagation du nouveau coronavirus, qui est déjà une pandémie dans le monde.

Le régime d’Ortega a recours au Fonds monétaire international et demande un soutien financier

Bien qu’il n’ait jusqu’à présent pas présenté de stratégie spécifique pour contenir les effets sur l’économie du coronavirus ou atténuer sa propagation, le régime de Daniel Ortega aurait eu recours à Fonds monétaire international (FMI) pour demander un fonds d’un million de dollars pour faire face à l’urgence sanitaire. Ortega, qui a été largement critiqué à l’échelle internationale pour avoir exposé la population à des concentrations massives, ce qui augmente le risque de contagion par le virus, tente d’obtenir une somme de 10 milliards de dollars que le Fonds monétaire international a annoncé pour aider la pays appauvris dans l’urgence sanitaire mondiale.

BCN réglementera les opérations des bureaux de change et des prestataires de transfert de fonds

Dorénavant, les opérations des bureaux de change et des prestataires de services de transfert de fonds seront contrôlées par la Banque centrale du Nicaragua (BCN), qui sera chargée de délivrer les licences d’exploitation, qui devront être renouvelées tous les cinq ans, comme déterminé dans deux résolutions divulguées ce jeudi dans La Gaceta numéro 54. Jusqu’à présent, seules les maisons de change devaient être enregistrées auprès de la Banque centrale, mais uniquement à des fins d’enregistrement statistique et pour pouvoir effectuer des opérations d’achat et de vente avec l’émetteur le plus élevé. et n’impliquait aucune obligation pour le BCN sur les inscrits.