Ce que vous devez savoir pour commencer votre journée (24 mars)

Les Nicaraguayens connaissent 698 jours de crise socio-politique mardi causée par la répression de la dictature de Daniel Ortega et Rosario Murillo.

Le dictateur s’enferme dans son bunker, tandis que le pays traverse la crise de Covid-19. Pourquoi Ortega n’a pas donné le visage?

Bien que Daniel Ortega soit censé être le président du Nicaragua, sa présence a été pratiquement nulle pendant la crise en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus (Covid-19), en raison des informations faisant état d’une augmentation des cas dans la région d’Amérique centrale et la deux officiellement annoncées jusqu’à présent dans le pays.

Ortega n’a pas dédié un seul message ou information aux personnes sur le sujet du coronavirus, et la seule apparition connue et la dernière a été par les médias de sa propagande, le 12 mars, lors de la réunion virtuelle extraordinaire de Chefs d’État et de gouvernement du Système d’intégration centraméricain (SICA), dans lequel une déclaration a été publiée avec des recommandations aux États membres et aux organes du SICA, pour agir contre la pandémie. Des représentants de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) ont participé à cette réunion.

Les Jeux olympiques de Tokyo reportés à 2021 sur Covid-19

Le Comité international olympique (CIO) a annoncé mardi que les Jeux olympiques de Tokyo avaient été reportés “au plus tard à l’été 2021” en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus. Le CIO a confirmé le changement de plans après que le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a demandé de retarder d’un an le plus grand événement sportif du monde lors d’une conversation téléphonique avec le président de l’organisme sportif, Thomas Bach, qui avait donné quatre semaines ce dimanche date limite pour décider d’un éventuel changement des dates originales (du 24 juillet au 9 août 2020).

Le Nicaragua perdra 67% des compagnies aériennes qui se connectent au monde. Cela se produira avec les billets

Bien que le gouvernement garde le ciel ouvert pour continuer à recevoir des touristes internationaux, principalement à Pâques, Leur aspiration sera tronquée peu à peu, après qu’au moins six compagnies aériennes, sur neuf internationales opérant au Nicaragua, ont annoncé qu’elles couperaient tous leurs vols pour faire face à la pandémie de coronovirus, qui a semi-paralysé l’industrie des loisirs et du repos en le monde. Le Nicaragua est l’un des rares pays d’Amérique latine qui n’a pas empêché l’entrée des voyageurs internationaux, mais cela n’a été que peu ou rien, car la plupart des compagnies aériennes ont déjà une date de retrait temporaire tant que le monde ne montre aucun signe de retour. retour à la normale alors que le virus, qui a déjà tué plus de 10 000 personnes, se propage dans plus de 150 pays.

Un infectologue exhorte le régime d’Ortega à fournir des informations adéquates pour éviter un “scénario grave”

Dans un document qui a circulé sur les réseaux sociaux, Le docteur nicaraguayen en médecine infectieuse, Carlos Quant, demande au gouvernement “d’intensifier et de réorienter la timide campagne d’éducation qu’il a lancée et de fournir à la population nicaraguayenne des informations adéquates sur les comportements de protection qui réduisent les risques de transmission du SRAS-CoV-2”.

Selon le médecin, le Nicaragua est encore à temps pour changer la politique qu’il a maintenue vis-à-vis du coronavirus pour éviter “un scénario grave” aux résultats catastrophiques, ce qu’il prévoit si la population n’est pas sensibilisée à l’importance des mesures de protection, ainsi que des politiques d’atténuation et de confinement recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Des étudiants en médecine dentaire de l’UNAN-León demandent aux autorités de suspendre les cours sur le coronavirus

Les étudiants du Faculté de médecine dentaire de l’Université nationale autonome du Nicaragua à León (UNAN-León), a demandé aux autorités du campus de suspendre les cours pour éviter la contagion par les coronavirus, tout en signalant qu’ils n’assisteraient pas aux cours en face à face “en raison de la pandémie qui sévit dans le monde et que le Nicaragua a déjà des victimes”. La demande a été faite ce lundi par des étudiants en troisième, quatrième et cinquième année de médecine dentaire, par le biais d’une lettre envoyée au doyen de la faculté, le Dr Domingo Pichardo.