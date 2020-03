Ce que vous devez savoir pour commencer votre journée (25 mars)

Les Nicaraguayens connaissent une crise socio-politique ce mercredi depuis 699 jours causée par la répression de la dictature de Daniel Ortega et Rosario Murillo.

C’est ainsi que la pandémie a montré qu’Ortega n’est pas le “gouvernement des pauvres”

En plus de refuser de prendre des mesures énergiques pour protéger la santé des Nicaraguayens contre l’une des pandémies les plus redoutées de ces dernières décennies, qui a tué près de 20 000 personnes dans le monde, la Le régime de Daniel Ortega a également échoué Efforts pour recourir à des instruments juridiques pour freiner la spéculation sur le marché national, garantir l’approvisionnement et ouvrir les frontières aux intrants de base nécessaires en cas d’urgence. La façon dont Ortega gère la pandémie est loin du discours qu’il entretient depuis des années: “le gouvernement des pauvres”, tandis que ses homologues de la région ont utilisé une batterie de mesures économiques visant précisément à protéger les plus vulnérables.

Le coronavirus détruit les projets touristiques de Pâques au Nicaragua

Alors que les cas de coronavirus continuent de s’étendre dans le monde entier, la mise en quarantaine des différents pays et celle qui a été mise en œuvre volontairement aux Nicaraguayens, crée une incertitude pour le secteur du tourisme, qui devait continuer cette année avec le afflux de tourisme centraméricain et national.

Lucy Valenti, présidente de la Chambre nationale du tourisme du Nicaragua (Canatur) a déclaré que les pertes n’avaient pas encore été quantifiées, mais qu’une baisse préliminaire de plus de 10 millions de dollars serait attendue, après l’expansion de la pandémie de Covid-19, qui a coûté la vie à 17 241 personnes dans 186 pays à travers le monde. Depuis ce mardi, plus de 400 000 personnes infectées sont enregistrées.

Cuba, le Venezuela et la Russie combattent l’épidémie avec des quarantaines et d’autres restrictions. Pourquoi Daniel Ortega ignore-t-il au Nicaragua ce que font ses alliés?

Cuba, le Venezuela et même la Russie, alliés politiques et économiques du dictateur nicaraguayen Daniel Ortega, ont compris que la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) Il exige des mesures extrêmes pour arrêter son avance, alors ils ont suspendu les classes, décrété l’isolement social et fermé leurs frontières dans le cadre de la mise en quarantaine de leurs pays pour contenir les contagions de leurs citoyens, même s’ils savaient que cela aurait de graves conséquences économiques. Le fait qu’Ortega agisse de manière contraire, accordant la priorité au fait que l’économie nicaraguayenne ne soit pas complètement paralysée, est une manifestation d ‘”arrogance” et de “désintérêt pour le bien-être de la société”, affirment les politiciens d’opposition José Pallais et Eliseo Núñez.

L’entrepreneur qui fera don de 70 masques à des enfants atteints de cancer à l’hôpital La Mascota

Lucía González a arrêté la production de vêtements pour enfants offerts par son entreprise et a commencé à développer des masques pour donnez-les aux enfants atteints de cancer à l’hôpital La Mascota, à Managua. Cette initiative, dit-il, est intervenue après avoir lu des publications sur les réseaux sociaux appelant à soutenir les enfants dans la pénurie de ce produit en raison de l’épidémie de Covid-19.

UNAN-León ignore la demande des étudiants en médecine dentaire de suspendre les cours

Alors que les étudiants de la Faculté de médecine dentaire du Université nationale autonome du Nicaragua (UNAN) A León, ils attendent une réponse à leur demande de suspension des cours comme mesure de prévention des coronavirus. L’université, depuis sa page Facebook, a annoncé que la communauté étudiante “recevrait ses cours académiques en parfaite normalité”.

Barbara Reyes Alonso, une étudiante de cinquième année en dentisterie, a déclaré que jusqu’à présent, ils continuent “sans recevoir de réponse”, mais ils resteront fermes dans la mesure du possible, car il y a toujours un groupe d’étudiants qui continuent de suivre les cours, donc qu’ils “n’auront pas d’autre choix que de retourner dans les salles de classe”.