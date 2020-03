Ce que vous devez savoir pour commencer votre journée (26 mars)

Les Nicaraguayens maintiennent ce jeudi 700 jours de crise socio-politique provoquée par la répression de la dictature de Daniel Ortega et Rosario Murillo.

Pourquoi Minsa n’a-t-elle pas publié le comportement de la pneumonie au cours des deux dernières semaines?

En l’absence d’informations fiables du régime d’Ortega Murillo sur la situation du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le pays, la population craint que les autorités du ministère de la Santé (Minsa) ne traitent les cas de coronavirus tels que la pneumonie comme «normaux» comme le déclare le régime. Selon les bulletins épidémiologiques de Minsa, les cas de pneumonie augmentent chaque semaine, mais les statistiques disponibles montrent une baisse par rapport à la même période en 2019.

La plupart des stations DNP fermées proviennent de Zanzibar, le front business du fils d’Ortega

La plupart des stations DNP Petronic qui ont été brusquement fermées cette semaine sont détenue par Inversiones Zanzíbar, détenue par Rafael Ortega Murillo, selon les registres des licences d’exploitation délivrées par le ministère de l’Énergie et des Mines (MEM). Les spécialistes doutent que la fermeture de 15 stations soit due à l’entretien des stations et pensent que la situation de ce commerce à Ortega s’est aggravée après les sanctions américaines en décembre dernier. La baisse de la consommation aggraverait la situation financière de la compagnie pétrolière.

Cas possible de Covid-19 à Estelí

Un Nicaraguayen arrivé à Estelí en provenance des États-Unis a été transféré à l’hôpital de Managua mercredi après-midi après avoir présenté les symptômes de Covid-19, ont rapporté des sources proches de la famille de l’homme. Le patient avait présenté une toux sèche, de la fièvre et un peu de grippe. Hôpital de San Juan de Dios, à Estelí, où il a été admis. La petite-fille et l’épouse de l’homme présentaient également des symptômes mais plus doux et sont isolées, a indiqué la source.

Travaillez-vous dans des entreprises de zone franche? Ce sont les mesures qui seront adoptées par Covid-19, qui comprend la suspension des contrats

Le secteur des zones franches, le gouvernement et les syndicalistes ont signé un accord sur le travail pour faire face à l’urgence sanitaire liée au coronavirus parmi ses plus de 120 000 travailleurs, qui comprendra des permis de travail avec salaire partiel, la suspension temporaire des contrats et l’avancement des vacances, entre autres. L’accord a été signé par le Commission nationale de la zone franche, l’Association nicaraguayenne de l’industrie du textile et de l’habillement, le ministère du Travail, la Chambre nicaraguayenne des travailleurs du tabac, ainsi que toutes les forces syndicales, entre autres.

Orteguistas demande des sanctions contre les députés du PLC lorsqu’ils parlent de prendre des mesures pour le Covid-19

Les orteguistas du pouvoir législatif veulent imposer le museau aux libéraux, afin qu’ils ne continuent pas à parler en séance plénière de l’urgence des mesures financières et sanitaires, pour contenir la pandémie de Covid-19 et ses effets au Nicaragua. Le président de la Commission économique, l’orteguista Wálmaro Gutiérrez, a demandé au Conseil d’administration d’appliquer l’article 45 de la loi organique du pouvoir législatif, se référant à attirer l’attention ou à éteindre le microphone sur les députés, lorsque dans leur intervention sur une loi spécifique, ils parlent d’autres questions.