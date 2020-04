Ce que vous devez savoir pour commencer votre journée (7 avril)

Le Nicaragua fait face à la menace d’une épidémie du nouveau coronavirus qui, selon le régime d’Ortega, a infecté six personnes dans le pays, huit patients sont suspects, une personne est décédée et une a été libérée. Ce sont les plus importants pour ce lundi.

Pourquoi les cas confirmés de coronavirus augmentent-ils et les suspects baissent-ils au Nicaragua?

Vingt jours après que le Nicaragua a enregistré son premier cas positif de coronavirus, la gestion du comportement de cette maladie a laissé plus de questions que de réponses. À ce jour, le ministère de la Santé (Minsa) a enregistré six cas confirmés, dont trois en mauvaise santé, deux récupérés et un décédé. Lisez plus ici.

Pourquoi le crédit au Nicaragua est-il encore plus difficile dans les mois à venir?

Quelques mois après que la crise des prêts semble avoir touché le fond et que la banque a commencé à ouvrir le robinet dans le placement de l’argent, après deux ans de fermeture, le coronavirus menace de “rendre malade” le crédit au Nicaragua encore plus, en L’impact que la pandémie aura sur le marché du travail, ce qui nuira davantage à la qualité des sujets de crédit. Lisez plus ici.

Un rapport de la BID sur les prisons d’Amérique latine fait état d’une surpopulation carcérale au Nicaragua

Le 2 avril, la Banque interaméricaine de développement (BID) a publié un résumé de l’étude intitulée: “A l’intérieur des prisons d’Amérique latine et des Caraïbes: un regard au-delà des barreaux”, qui s’est achevée en 2019 et confirme la un état de surpopulation et de conditions sanitaires épouvantables dans les prisons du continent. Lisez plus ici.

Un migrant haïtien décède à la frontière nicaraguayenne lors d’un voyage avec un enfant aux États-Unis

Une infection neurologique qui a affecté son cerveau, alors qu’il était déjà sur le territoire nicaraguayen, a mis fin à la vie et au rêve d’un migrant haïtien, qui tentait de rejoindre les États-Unis en compagnie de son neveu de 10 ans. Lisez plus ici.

Le chaos informatif généré par la disparition de Daniel Ortega

La longue absence publique du dictateur Daniel Ortega dans les moments de pandémie mondiale due au nouveau coronavirus Covid-19 a provoqué des spéculations et des informations non confirmées, sur les réseaux sociaux, où il est considéré comme gravement malade, voire mort. Lisez plus ici.