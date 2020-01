Ce que vous devez savoir pour vos voyages au Royaume-Uni après Bréxit | Le tourisme

Le Bréxit est là. Et les voyageurs ont mille et un doutes sur la façon dont cela affectera au cours de cette 2020 sur nos voyages au Royaume-Uni. Une agence en ligne bien connue a développé un guide qui contient des réponses.

Selon une enquête menée par Rumbo.es, 77% des Espagnols disent qu’ils se rendront au Royaume-Uni à la même fréquence et encore plus après Bréxit. Mais 29 pour cent d’entre eux sont préoccupés par les changements qui pourraient survenir. Par conséquent, cette agence en ligne a préparé une liste de conseils pour ceux qui voyagent au Royaume-Uni après le 31 janvier 2020.

Passeport En cas d’accord, vous pouvez voyager pendant la période de transition (jusqu’au 31 décembre 2020) avec le DNI ou le passeport de manière interchangeable, comme précédemment. S’il n’y a pas d’accord, le passeport valide sera essentiel.

Contrôle de l’immigration Tant dans les aéroports que dans n’importe quel poste frontalier et de contrôle des passeports, cela prendra plus de temps car les lignes d’accès pour le contrôle des passeports peuvent être modifiées et cela aura un impact sur le temps d’attente. Les contrôles sont susceptibles d’être plus approfondis et d’allonger cette attente.

Visa Bien que la Commission européenne ait annoncé en novembre 2018 la possibilité d’un accord bilatéral sur la mobilité des citoyens européens et britanniques sans visa, il est préférable de consulter la page du ministère espagnol des Affaires étrangères avant d’organiser le voyage.

Compagnies aériennes Jusqu’à la fin de l’année, rien ne change dans les autorisations de vol, afin que les compagnies aériennes puissent opérer sans interruption leurs liaisons entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

Files d’attente à un point de contrôle de sécurité de l’aéroport. EFE / Archive. Alejandro Garcia

Carte d’assurance maladie La situation n’est pas encore claire, mais le CEAM, qui permet actuellement à tout citoyen européen d’accéder aux services médicaux de n’importe quel pays de l’UE, ne sera pas valable car le Royaume-Uni n’appartient plus à l’Union.

Hors taxes. On ne sait pas si la réduction d’impôt lors de l’achat de certains produits lors d’un voyage hors de l’UE sera étendue au Royaume-Uni en raison de Bréxit. Sur le site Internet de la Commission européenne, vous trouverez plus d’informations à ce sujet.

Cartes de crédit. Il sera préférable de vérifier auprès de la banque avant de voyager à l’étranger en cas de frais supplémentaires après Bréxit.

Téléphone portable. Après le 31 janvier, l’utilisation de la téléphonie mobile au Royaume-Uni pourrait changer, mais certains opérateurs anglais ont annoncé qu’ils continueraient à fournir le même service qui est actuellement fourni selon les normes de l’UE (roaming de données, par exemple). Quoi qu’il en soit, il est préférable de consulter notre opérateur avant de voyager.

Animaux. Pour voyager avec un animal domestique au Royaume-Uni, plusieurs conditions doivent être remplies. Le conseil est d’aller chez le vétérinaire quatre mois avant le voyage pour consulter les procédures nécessaires. Le site Web de British Tourism contient également des informations sur les voyages avec des animaux domestiques au Royaume-Uni.

L’information Outre le site Internet de la CE, le gouvernement espagnol a créé une page dédiée à Bréxit.