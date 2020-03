ce que vous devez savoir sur votre vie sexuelle face à la pandémie de Covid-19

Pouvez-vous contracter un coronavirus en ayant des relations sexuelles?

Vous avez peut-être déjà pensé à cette probabilité, mais vous n’avez pas osé la demander.

À séparer le mythes de la réalitéNous avons consulté deux experts de la santé qui ont clarifié certains doutes sur le sexe et le coronavirus.

Le Dr Alex George est médecin urgentiste à Londres et ancien concurrent sur Love Island, une émission de téléréalité britannique populaire où les aspirants mannequins et influenceurs se rencontrent pour trouver l’amour.

Et Alix Fox est un journaliste spécialisé dans le sexe et présentateur d’une émission de radio de la BBC.

Alix Fox et le Dr Alex George ont répondu à certaines des questions sur le sexe et les coronavirus que les internautes recherchent sur Internet. BBC / Paul Cochrane / Jessie Whealey

Est-il sûr d’avoir des relations sexuelles pendant l’épidémie de coronavirus?

George: Si vous vous retrouvez dans une relation, vivant avec cette personne et partageant dans le même environnement, votre situation ne devrait pas changer. Cependant, si l’un de vous présente des symptômes de coronavirus, alors vous devez appliquer la distance sociale et vous isoler, même chez toi. Dans un monde idéal, tout le monde devrait être à deux mètres, même à la maison, mais cela n’est peut-être pas possible.

Renard: Il est également très important que vous ne supposiez pas que, parce que vous avez éprouvé de légers symptômes de coronavirus, votre partenaire le fera également. Si vous présentez des symptômes, essayez de vous éloigner de votre partenaire.

Qu’en est-il des relations sexuelles avec de nouveaux partenaires sexuels?

George: Je ne recommanderais certainement pas d’avoir de nouveaux partenaires sexuels pour le moment car il existe un risque de contracter le virus.

Renard: N’oubliez pas également que certaines personnes porteuses du virus ne présenteront aucun symptôme. Donc, même si vous vous sentez parfaitement bien, vous pouvez toujours transmettre l’infection à quelqu’un et ils peuvent la transmettre à d’autres personnes, soit par contact étroit soit par un baiser.

J’ai embrassé quelqu’un que j’ai rencontré récemment et cette personne a développé des symptômes. Qu’est-ce que je fais?

George: Si vous avez embrassé ou été en contact avec quelqu’un qui, selon vous, a contracté le nouveau coronavirus, restez isolé. Surveillez vos symptômes. Si vous avez des symptômes, soyez beaucoup plus prudent. Si vos symptômes sont très graves, consultez un médecin.

Renard: Nous devons être responsables les uns envers les autres et envers nous-mêmes dans nos relations. Si vous avez développé des symptômes et que vous savez que vous avez récemment embrassé des gens, tu dois les avertir. Et même si vous avez embrassé quelqu’un et que cette personne présente des symptômes, mais vous n’en avez pas, vous devez également vous isoler.

Vous ne devriez avoir aucun contact avec un partenaire avec lequel vous ne vivez pas. BBC / .

N’a pas utilisé préservatifs avec mon partenaire avant le coronavirus, dois-je commencer maintenant?

Renard: La réponse dépend de la raison pour laquelle vous n’utilisiez pas de préservatifs. Si vous ne les utilisiez pas parce qu’elles avaient toutes deux subi un dépistage des infections sexuellement transmissibles, ou si vous êtes dans une relation hétérosexuelle avant la ménopause et qu’elles utilisent une autre forme de contraception pour éviter une grossesse non planifiée, alors ça va. Mais si vous n’utilisiez pas de préservatifs parce que vous vous appuyiez sur la méthode inverse, par exemple, ou si vous vous exposiez à une infection sexuellement transmissible, alors il est encore plus important d’utiliser des préservatifs maintenant.

Puis-je attraper un coronavirus en touchant le vagin ou le pénis de quelqu’un d’autre?

George: Si vous touchez les parties génitales de votre partenaire, ils s’embrassent probablement en même temps et nous savons que le virus est transmis par la salive. Essentiellement, toute chance de transmission du coronavirus, de la bouche aux mains, ou aux organes génitaux, ou à la bouche d’une autre personne, augmente le risque de transmission du coronavirus. Nous voulons réduire cela au minimum absolu, il est donc très important que n’avez aucun contact avec un partenaire avec lequel vous ne vivez pas.

Si vous vous exposiez auparavant à une infection sexuellement transmissible, vous devriez maintenant utiliser davantage de préservatifs. BBC / .

Comment puis-je maintenir une relation à un moment comme celui-ci? Je ne veux pas être célibataire maintenant.

Renard: Cette pandémie amène de nombreuses personnes à repenser ce qu’est une bonne vie sexuelle et ce qui constitue un échange agréable et agréable.

J’ai entendu parler de couples écrivant des histoires érotiques et de gens qui se fréquentent et se rencontrent en quarantaine, à différents endroits, profitant du temps et de la distance.

Beaucoup de gens sont devenus créatifs. Si vous utilisez un peu votre imagination, il y a plusieurs façons de passer un moment sexy sans être face à face avec quelqu’un.

Il est également important de se rappeler qu’à ce moment-là, certaines personnes découvrent qu’elles ou leurs partenaires ont des libidos différents.

Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous n’aviez auparavant qu’un seul rendez-vous par semaine et vous retrouver soudainement sous le même toit.

Vous découvrirez peut-être que vous voulez du sexe lorsque votre partenaire ne le veut pas, ou vice versa. Il est important de communiquer cela d’une manière respectueuse et compatissante.

Vivre ensemble ne signifie pas que vous avez le droit d’avoir des relations sexuelles quand tu veux.

Et pour quiconque se trouve dans une situation sentimentale, mais ne passe pas un bon moment – parce qu’il se sent obligé d’avoir des relations sexuelles – il existe des lignes d’aide pour cela.

BBC

Suis-je plus à risque de contracter un coronavirus si j’ai le VIH?

Renard: Le Dr Michael Brady du Terrence Higgins Trust, une ONG britannique qui aide les personnes vivant avec le VIH, a donné d’excellents conseils à ce sujet.

Si vous prenez déjà des médicaments réguliers pour contrôler le VIH et que vous avez un bon nombre de globules blancs pour combattre l’infection et une charge virale indétectable, alors vous ne devriez pas avoir un système immunitaire affaibli.

Cela signifie que vous ne courez aucun risque supplémentaire de contracter un coronavirus.

Si vous êtes séropositif, continuez à prendre vos médicaments comme vous l’avez été. Et assurez-vous de suivre les mêmes règles d’isolement que tout le monde.

BBC

Visitez notre couverture spéciale