Ce qu’Ortega doit apprendre sur les secours économiques annoncés par ses homologues contre le coronavirus

Alors que dans la région d’Amérique centrale, chaque gouvernement a mis en œuvre un plan pour atténuer l’impact économique que le coronavirus aura, au Nicaragua, le régime Daniel Ortega n’a pas dit qu’il avait un plan B pour faire face aux ravages que la pandémie aura sur l’économie, ni comment il aidera les micro, petites et moyennes entreprises, dont il est désormais appelé un allié.

À cela s’ajoute le fait que le pays connaît une récession économique de deux ans en raison de la crise sociopolitique qui a éclaté en 2018 et se dirige vers une troisième année de déclin, identique ou pire que les années précédentes, compte tenu de l’impact que le pandémie des exportations, des envois de fonds, des investissements étrangers directs et du tourisme nicaraguayen.

L’économiste et professeur Néstor Avendaño a souligné que bien que le gouvernement ne soit pas encore clair sur un plan économique, la même situation le contraindra, car il y aura un point où la crise ne sera pas durable.

“Bien que les autorités n’aient rien dit pour le moment, à un moment donné, elles vont devoir le faire, par exemple des dettes avec les banques, il est probable que les gens ne peuvent pas payer parce qu’ils n’ont pas de revenus, que vont-ils faire? Je pense que la Surintendance des banques et autres institutions financières devra supprimer un moratoire “, a déclaré Avendaño.

La Fondation nicaraguayenne pour le développement économique et social (Funides) précise qu’il est urgent de mettre en place des mesures de santé publique telles que des mesures économiques et que les deux doivent aller en parallèle.

«En même temps que des mesures de santé publique sont prises, la capacité de générer des revenus dans les ménages est réduite, donc les mesures économiques et sanitaires doivent aller de pair, si les déplacements sont restreints et que les gens restent à la maison. , alors vous devez nécessairement accompagner cela d’un certain type de soutien économique pour les ménages qui vont perdre beaucoup de revenus, Dieu interdit la vie, ce qui est le plus important “, a déclaré Funides.

Mais alors que le Nicaragua refuse d’établir un plan d’urgence économique, les pays de la région ont mis en place des mesures qui vont de la suspension temporaire du paiement des impôts, des services de base, des moratoires sur les prêts hypothécaires, des cartes de crédit personnelles, à la livraison donner un bonus à ceux qui perdent leur emploi à cause de la pandémie.

El Salvador suspend le paiement des services de base

Cette semaine, le gouvernement d’El Salvador a annoncé le “plan de réponse et de secours économique à l’urgence du coronavirus”, le cabinet économique a proposé plusieurs mesures, notamment la suspension du paiement des services de base tels que l’électricité, l’eau, le téléphone, le câble et Internet, pendant une période de trois mois, au cas où la personne serait affectée par le virus.

En outre, le gouvernement salvadorien a décidé d’appliquer un moratoire de trois mois sur les prêts hypothécaires, personnels et par carte de crédit pour la même période, tant que les personnes sont touchées et n’ont pas la possibilité d’effectuer des paiements. Pendant ce temps, aucun impayé, aucune pénalité d’intérêt ou cote de crédit ne sera appliqué et le recouvrement reprendra à l’expiration du terme.

Le Costa Rica autorise un moratoire fiscal

De son côté, le voisin méridional, le Costa Rica, a proposé d’appliquer un moratoire de trois mois sur le paiement des taxes sur la valeur ajoutée (TVA), de l’impôt sur le revenu (IR) et des droits de douane. En fonction de l’impact de la pandémie sur l’économie, il ne serait autorisé à prolonger le moratoire qu’une seule fois pour un mois. La mesure n’exonère pas les contribuables de toute autre obligation fiscale.

Le gouvernement costaricien a également proposé aux banques commerciales de l’État de réajuster les crédits du débiteur, y compris un éventuel moratoire sur le paiement du principal et des intérêts pour trois mois prorogeables.

De même, l’Institut national d’assurance (INS), géré par l’État, a proposé à la Surintendance des assurances une assurance de quarantaine pour les touristes arrivant au Costa Rica.

Le Panama accordera une prime de solidarité aux chômeurs

Le Panama a également lancé un «Plan de solidarité avec le Panama», qui souligne le soutien qui sera apporté aux personnes qui se retrouvent au chômage après l’impact de Covid-19.

La prime de solidarité sera principalement destinée aux dépenses de nourriture et de médicaments, elle est estimée à environ 150 dollars, cependant, elle sera définie dans les prochains jours.

Mais en outre, le gouvernement a rencontré le Réseau panaméen de microfinance, de sorte que pendant trois mois un délai de grâce est accordé pour le paiement de crédits aux personnes affectées.

Il a également été approuvé de réduire à zéro les tarifs sur les produits d’hygiène tels que le gel alcoolisé, les médicaments et les aliments. La mesure est adoptée pour garantir à la population panaméenne l’accès aux produits de base pour lutter contre le COVID-19.

Le Guatemala libère les produits médicaux de la taxe

Au Guatemala, le plan de relance de l’économie a été présenté cette semaine, qui comprend diverses mesures de soutien aux entreprises, une aide à la population et une exonération fiscale pour les dons.

La proposition sera possible avec un prêt de 200 millions de dollars à la Banque mondiale pour faire face à l’urgence. Ainsi qu’un prêt de 193 millions de dollars avec la Banque centraméricaine d’intégration économique (CABEI) pour la construction d’hôpitaux.

Le plan envisage l’approbation de l’initiative sur le droit de l’insolvabilité, qui permet de générer des accords flexibles et de ne pas fermer les entreprises en raison de l’accumulation de dettes à l’heure actuelle.

Il demande également la libération des taxes sur les médicaments, les aliments et les carburants et la fourniture de nourriture aux communautés vulnérables.

Le Honduras soutiendra les PME

Le gouvernement hondurien a préparé le «plan d’aide économique», qui gèlera les versements de financement pendant trois mois, sans affecter les antécédents de crédit de la personne ou de l’entreprise.

Mais le plan garantira également l’approvisionnement alimentaire de tous les Honduriens touchés par la maladie.

La dernière mesure vise à servir les micro, petites et moyennes entreprises les plus durement touchées par les mesures drastiques imposées par le gouvernement pour empêcher la propagation du virus, comme le couvre-feu.