“Ce sera la semaine la plus difficile, notre 11 septembre” – . Miami (51)

WASHINGTON – Le directeur américain de la santé publique a averti dimanche qu’en raison du nombre de décès causés par le coronavirus, “ce sera la semaine la plus difficile, la plus triste, de la vie de la plupart des Américains”.

Le responsable, Jerome Adams, a ajouté: “Ce sera notre Pearl Harbor, notre 11 septembre, mais il ne sera pas limité à une seule région.” Dans des déclarations dans plusieurs émissions de télévision, il a indiqué: “Cela se produira dans tout le pays, et je veux que toute la nation le comprenne.”

Le nombre de personnes infectées par le virus aux États-Unis dépasse les 300 000 et le nombre de morts s’élève à plus de 8 400. Plus de 4 000 de ces décès sont survenus dans l’État de New York.

Une grande partie de la population américaine a l’ordre de rester chez elle, et les autorités affirment qu’il semble que la population respecte les instructions sur la distanciation sociale. Cependant, le gouvernement souligne également que le pire reste à venir.

Chez la plupart des gens, le nouveau coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés qui disparaissent en deux à trois semaines. Chez certaines personnes, en particulier les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents, cela peut entraîner des maladies plus graves, telles que la pneumonie et même la mort. La plupart des gens se rétablissent.

Bien que les autorités sanitaires aient recommandé l’utilisation de masques pour empêcher la propagation, les experts demandent de ne pas baisser la garde.

Certains États ont refusé d’ordonner aux citoyens de rester chez eux. On a demandé à Adams sur “Meet the Press” de NBC si ces états devaient rejoindre le reste du pays.

“90% des Américains font leur part, même dans les États où ils n’ont pas reçu l’ordre de rester chez eux”, a déclaré Adams.

“Si un État ne peut pas le faire pendant 30 jours, alors donnez-nous une semaine, donnez-nous ce qu’ils peuvent, afin que notre système de santé ne soit pas submergé cette semaine.”

Les symptômes du coronavirus, de la grippe et du rhume sont très similaires, mais comment savoir si vous en avez un?

