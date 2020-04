Ce sera une sortie pour les enfants: courtes promenades, course à pied, saut et jusqu’à 3 enfants | Couverture

Le gouvernement prévoit que jusqu’à trois enfants peuvent sortir avec un adulte pour courir, sauter et faire de l’exercice à un kilomètre de la maison, en respectant toujours la distance sociale recommandée par les autorités sanitaires.

Comme indiqué par des sources du gouvernement de l’EFE, des travaux sont en cours pour que l’arrêté qui réglementera les sorties des mineurs à partir de lundi prochain autorise les sorties d’un adulte responsable avec jusqu’à trois enfants qui vivent avec lui.

Et ils ne pourront pas seulement marcher: les enfants pourront courir, sauter et faire de l’exercice, à condition qu’ils soient «accompagnés à tout moment» par un adulte qui vit avec eux et qui en sera responsable.

Le gouvernement souhaite également que, lors de ces sorties, les mesures de distanciation sociale recommandées par l’autorité sanitaire soient toujours respectées “avec les autres enfants et adultes qui ne vivent pas avec eux”.

Ce sont les nouvelles conditions dans lesquelles le gouvernement travaille après la rectification d’hier, lorsque le Conseil des ministres a initialement approuvé que les enfants jusqu’à 14 ans ne pouvaient accompagner leurs parents que pour aller au supermarché, à la pharmacie ou à la banque.

Cependant, la proposition initiale de la Direction générale de l’enfance, qui rend compte à la deuxième vice-présidence de Pablo Iglesias, était d’alléger l’isolement afin que les enfants puissent sortir dans la rue pour sauter et courir accompagnés d’un parent “pendant un petit moment chaque jour”.

Après les critiques de l’opposition et le bouleversement de United Podemos, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a annoncé que ce même samedi, il rendrait l’ordonnance qui établira les conditions des sorties des enfants dans la rue, une fois ce mercredi ratifié. le décret qui prolonge l’état d’alarme au Congrès.

Le ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, José Luis Ábalos, a ajouté cette brûlure lors d’une conférence de presse télématique que le premier décret de l’état d’alarme n’empêchait pas les mineurs d’accompagner leurs parents, mais que telle était la conscience du la société qui a fait que les enfants ne sortent même pas avec leurs parents.

Pour sa part, interrogé sur les délais dans lesquels la nouvelle ordonnance sera rendue, le secrétaire d’État aux Droits sociaux, Nacho Álvarez, dont dépend la direction générale de l’enfance, a ouvert la possibilité qu’elle puisse être émise demain, depuis la Le projet que plusieurs ministères ont produit est pratiquement terminé.

Álvarez, dans une interview à La Sexta, a insisté sur ce qui a déjà été fait par Illa et par le Premier ministre, Pedro Sánchez: que de courtes promenades contrôlées d’enfants seront autorisées dans leur environnement familial, accompagnées d’un adulte et garantissant un certain espace de distance.

En outre, il a minimisé les différences possibles au sein du gouvernement et la controverse causée par la rectification de l’exécutif, qui a d’abord déclaré que les enfants ne pouvaient aller qu’au supermarché, à la banque ou à la pharmacie et leur permettra désormais de faire de brèves promenades, et a assuré que Son service travaille “très bien” avec les autorités sanitaires.

“Il n’y a pas deux gouvernements en un, ni la volonté de s’écraser”, a-t-il conclu.

“Se promener, c’est se promener”, a expliqué Illa, interrogé sur la composition de cette mesure spécifique.