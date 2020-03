Ce sont les crimes que le régime commettrait en n’appliquant pas les mesures de l’OMS pour empêcher l’avancée de Covid-19

Alors que la majorité des familles nicaraguayennes continuent de pratiquer l’auto-isolement social pour éviter une contagion massive du coronavirus, le gouvernement central par le biais des gouvernements municipaux continue de promouvoir des activités récréatives de concentration massive, sans tenir compte des mesures sanitaires recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ces situations d’exposition à la contagion sont décrites par certains avocats et défenseurs des droits humains comme un moyen de transgresser la loi et tombent donc dans un comportement illégal punissable par la loi qui entraîne des conséquences juridiques pénales. Cependant, d’autres pénalistes estiment que les conséquences ne seraient que politiques et morales.

“La société au Nicaragua a réagi avec beaucoup de prudence et de prudence face à la pandémie de coronavirus, mais il est possible que des situations ou des événements se produisent que des personnes et des autorités commettent et qui soient formulés en termes criminels”, a déclaré le criminel et ancien procureur Boanerge. Fornos, coordinateur de la guilde des criminels indépendants.

Dans le même sens, Pablo Cuevas, avocat de la Commission permanente des droits de l’homme, CPDH, a expliqué que «hier, les autorités municipales de Ciudad Sandino ont organisé le troisième festival de danse la nuit et même pour garantir une fréquentation massive, elles ont envoyé des bus pour certains quartiers pour transférer des personnes vers l’activité, ont dénoncé certains résidents, menaçant la santé des participants “, a déclaré Cuevas.

<< En ne mettant pas en œuvre les recommandations de l'OMS, le Ministère de la santé commet une omission criminelle et viole le droit à la santé des Nicaraguayens. Ils tombent dans un abus d'autorité et de fonctions, nous sommes donc confrontés à une concurrence pour les crimes commis par l'autorité. Le problème est que le danger est la mort et les dommages sont irréparables ", a déclaré Cuevas.

Pour l’ancien procureur Fornos, parmi les crimes envisagés dans le Code pénal nicaraguayen et qui pourraient être appliqués dans des situations de pandémie, il y a l’exposition et l’abandon de personnes, prévue à l’article 159 du Code pénal. Cela dit que quiconque expose la vie ou l’intégrité d’une personne à un danger sera condamné à six mois à deux ans de prison. En outre, ajoute-t-il, “quiconque expose la vie ou l’intégrité d’un enfant ou d’une personne incapable de s’auto-aider au danger, l’abandonne ou le met en situation de négligence, sera condamné à un à trois ans de prison”.

«Pour que ce type d’infraction pénale soit classé, il est nécessaire que le sujet actif sache qu’il existe des probabilités qu’une personne puisse contracter le coronavirus. Une différence claire doit être faite en ce qui concerne le type Contagion provoquée, dans lequel le sujet actif est porteur du coronavirus. Dans ce cas, l’acteur n’est pas forcément malade du Coronavirus, mais les activités qu’il mène ou promeut mettent en danger la vie et l’intégrité physique des personnes qui participent aux activités dans lesquelles elles sont exposées à ce danger. C’est un crime de simple activité et de danger abstrait, c’est-à-dire que la contagion ne doit pas se produire, il suffit qu’elle mette en danger la santé, l’intégrité physique ou la vie “, a expliqué Fornos. L’avocat a également souligné qu’il s’agit d’un type criminel intentionnel et qu’il n’y a pas de place pour l’insouciance, c’est-à-dire qu’il en connaît les conséquences.

Abus d’autorité

Alors que Cuevas du CPDH a souligné que les autorités de Minsa ils commettent le délit d’abus de pouvoir ou de fonctions parce que de leur position ils violent le droit constitutionnel à la santé des Nicaraguayens en n’adoptant pas les mesures préventives ordonnées par l’OMS.

Ce crime condamne à des peines de six mois à deux ans de prison et l’interdiction d’exercer une fonction publique ou un emploi. Cette peine dure de six mois à quatre ans pour ceux qui, en tant qu’autorité, fonctionnaire ou fonctionnaire, abusent de leur position ou fonction, ordonnent ou commettent tout acte contraire à la Constitution politique de la République du Nicaragua, aux lois ou règlements au détriment des droits. de toute personne.

“Cela se reflète également dans l’ordre donné aux agents de santé de se rendre chez eux pour discuter de la pandémie et l’ordre de ne pas porter de masques pour éviter d’alarmer la population, les expose à la contagion”, a ajouté Cuevas.

De six mois à trois ans de prison

Pour le crime de Fornos Contagion provoquée, établi à l’article 156 du Code pénal, peut être appliqué à toute personne physique qui, sachant qu’elle souffre d’une maladie sexuellement transmissible ou de toute autre maladie infectieuse grave, exécute sur une autre personne des actes impliquant le danger de transmission ou de contagion d’une telle maladie, mettant mettant ainsi en danger sa santé, son intégrité physique ou sa vie, il sera passible d’une peine de prison de six mois à trois ans.

Jusqu’au meurtre ou même au meurtre

Si la contagion se produit, la peine sera de un à quatre ans de prison. Si la contagion entraîne la mort, le taux de criminalité correspondant sera appliqué, c’est-à-dire l’homicide ou le meurtre.

<< Pour que ce type d'infraction pénale soit classé, il est nécessaire que le sujet actif sache qu'il a le coronavirus, afin de prouver sa responsabilité subjective, c'est-à-dire qu'il doit avoir un diagnostic confirmé qu'il est porteur du coronavirus et que, avec cette connaissance, il accomplit des actes ou comportements qui ont tendance à infecter d’autres personnes par le virus “, a déclaré Fornos.

L’avocat a déclaré qu’il est important de souligner que le type de contagion criminelle est un crime de simple activité et de danger abstrait, c’est-à-dire qu’il ne nécessite pas la contagion, il suffit de mettre en danger la santé, l’intégrité physique ou la vie.

«S’il y a un décès, les types criminels de meurtre, d’homicide, de parricide et de fémicide devront être analysés afin d’établir quel est le type de crime correspondant; Il convient également de noter qu’il s’agit d’un type criminel malveillant et qu’il n’y a pas de place pour l’insouciance », a expliqué l’avocat pénaliste Boanerge Fornos, coordinateur de Criminal Action.

À cet égard, l’avocat Elton Ortega a déclaré que “évidemment la mauvaise gestion que le gouvernement a donnée à cette question de la covid-19 implique un plus grand risque de propagation de la maladie et portera de graves responsabilités politiques, morales et éthiques, mais pas conséquences juridiques pénales ».