Ce sont les désinfectants que vous pouvez utiliser contre le coronavirus

(CNN) – L’Agence américaine de protection de l’environnement. USA Il arme les consommateurs avec une liste de désinfectants que les gens peuvent utiliser pour se protéger contre le nouveau coronavirus.

L’agence fédérale a publié jeudi une liste de cinq pages de produits chimiques et de produits qui, selon elle, sont suffisamment forts pour éviter les virus “plus difficiles à tuer” que le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la maladie.

“L’utilisation du bon désinfectant est un élément important de la prévention et de la réduction de la propagation des maladies ainsi que d’autres aspects critiques tels que le lavage des mains”, a déclaré Andrew Wheeler, administrateur de l’EPA, dans un communiqué.

“Il n’y a pas de priorité plus élevée pour l’administration Trump que de protéger la santé et la sécurité des Américains. L’EPA fournit ces informations importantes publiquement et de manière transparente sur les produits désinfectants pour aider à réduire la propagation du COVID-19 », a-t-il déclaré.

L’EPA dit qu’il est préférable de suivre les instructions sur l’étiquette du désinfectant et de prêter attention à la durée du produit sur la surface à nettoyer.

Dans une déclaration à CNN, l’EPA a déclaré que les entreprises peuvent demander une “demande d’élimination des agents pathogènes émergents” sur la base des allégations précédemment approuvées selon lesquelles elles suppriment les virus plus difficiles à tuer. L’agence les examine et détermine si l’entreprise peut faire cette réclamation en toute sécurité.

Un fait important à garder à l’esprit, cependant:

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, se laver les mains avec du savon et de l’eau reste le meilleur moyen de prévenir la transmission du virus.

C’est à cause de ce que nous savons jusqu’à présent que le nouveau coronavirus se propagerait principalement par les gens et leurs gouttelettes respiratoires – pensez à tousser, éternuer, cracher.

En d’autres termes, la transmission de personne à personne est plus courante.

Bien que les personnes qui touchent des surfaces ou des objets contaminés par le virus puis touchent leur bouche ou leurs yeux puissent également être infectées, ce n’est peut-être pas la principale forme de propagation du virus, selon le CDC. Par conséquent, les lingettes désinfectantes ne vont que si loin.

Voici certains des désinfectants inscrits sur la liste de l’EPA:

Nettoyant multi-surfaces Clorox + javellisant

Lingettes désinfectantes Clorox

Clorox Commercial Solutions® Clorox® Désinfectant Spray

Nettoyant concentré désinfectant à usage intensif de marque Lysol

Lysol Disinfectant Max Cover Mist

Nettoyant multi-surfaces Clean & Fresh de marque Lysol

Lingettes désinfectantes pour surfaces professionnelles Purell

Spray germicide Sani-Prime

Vous pouvez lire la liste complète des désinfectants ici.

Scottie Andrew de CNN a contribué à ce rapport.

