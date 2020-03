Ce sont les épidémies qui ont frappé le Nicaragua au cours des 50 dernières années

La peste a commencé en janvier et, en un mois, a coûté la vie à 27 enfants à Corinthe. Au 18 février, on estimait qu’en moyenne trois personnes mouraient chaque jour dans le port de Chinandegano, victimes d’une épidémie de gastro-entérite cette année-là, en 1970, répandue dans tout le pays.

Le 12 mai, il y avait déjà près d’une centaine de morts à Corinthe et onze dans le département de Grenade, où, avec 512 malades, la Croix-Rouge s’est déclarée «impuissante». À l’hôpital de San Juan de Dios à Grenade, ils ont commencé à sélectionner les cas qui nécessitaient vraiment des soins médicaux, car au milieu de l’épidémie, les gens étaient remplis d’angoisse et se sont rendus en masse au centre, où une clinique externe a dû être mise en place, fréquentée par une équipe spéciale.

On sait que l’épidémie est causée par la malnutrition dont souffre une bonne partie de la population enfantine et est également alimentée par les mauvaises conditions d’hygiène des principales villes nicaraguayennes, où il n’y a pas de système d’eau noire et où les décharges sont abondantes.

À Corinthe, même des tests de laboratoire ont été effectués qui ont révélé que le virus provoquant une gastro-entérite était trouvé dans presque tout ce que les villageois consommaient. Dans le lait, le fromage et même dans les «bolis».

Cependant, pendant de nombreux mois, il n’a pas été possible de contrôler l’épidémie, qui a à peine diminué dans un département, elle est passée au suivant. En juin de la même année, elle faisait déjà des ravages à Managua, qui comptait alors 486 000 habitants. Rien qu’au cours des deux premières semaines de ce mois, 11 200 enfants ont été traités à l’hôpital El Retiro, où le personnel médical a dû travailler le week-end et jusqu’à 9 heures du soir.

Ce même mois, l’épidémie s’est propagée à l’île d’Ometepe et au jour 16, selon les informations parues dans les journaux de l’époque, elle avait déjà causé la disparition de familles entières à Moyogalpa et San José.

Aujourd’hui, le Nicaragua est confronté à une maladie beaucoup plus dangereuse, la pandémie la plus agressive des temps modernes: Covid-19, causée par un nouveau coronavirus. Mais il est valable de revenir sur le passé pour voir comment des épidémies telles que la gastro-entérite, le choléra et la leptospirose nous ont affectés, pour ne citer que quelques cas.

“Il y a des épidémies d’épidémies et je n’ai jamais rien vu de tel (Covid-19) en 36 ans d’épidémiologie”, explique le Dr Álvaro Ramírez, 56 ans, qui pendant une décennie a été directeur de la surveillance épidémiologique au Nicaragua. “C’est la première fois que le monde, dans les temps modernes, connaît une pandémie.”

“Nous n’avons jamais eu l’obligation de demander aux gens d’arrêter de bouger pour ne pas éternuer et tousser, ce qui au final est la seule chose qui puisse réduire le nombre de cas et permettre aux systèmes de santé de réagir”, explique le médecin. “Le H1N1 n’est pas devenu une pandémie. Le SRAS non plus. Ils n’ont pas réussi à s’étendre, mais c’est parce qu’il a une grande transmission silencieuse, aérienne et en contact avec des surfaces infestées. “

Donnez-moi trois semaines pour commencer à voir des cas de pneumonie dans les rues. Les gens tombent pour la pneumonie, les hôpitaux se pressent pour la pneumonie. Trois semaines », estime Ramírez. «Il y a une propagation silencieuse du virus et les maladies respiratoires commencent généralement à augmenter fin avril car il y a un climat approprié pour cela. En mai et juin, ils commenceront à culminer. En juillet, il y aura un pic plus élevé; d’ici là, la propagation du coronavirus atteindra au moins 70% de la population nicaraguayenne. Le Nicaragua ne fait pas bien les choses. “

«Ils utilisent des méthodes qui ont fonctionné dans les années 80, avec moins de maladies mortelles que cela. Et ils font une grave erreur de santé “, explique l’épidémiologiste. «La bataille contre le coronavirus n’est pas gagnée dans les hôpitaux, elle n’est pas gagnée en envoyant des gens dans les rues. Elle est gagnée en enfermant les familles et en leur apportant un soutien. »

Actuellement, d’autres maladies, telles que la gastro-entérite et le choléra, peuvent être contrôlées avec une relative facilité en intervenant dans la chaîne de transmission, en éliminant les foyers d’infection et en s’occupant des cas existants. C’est plus compliqué avec les maladies respiratoires, comme Covid-19, qui est également nouvelle, inconnue et terriblement contagieuse.

La peste de la gastro-entérite a commencé à Corinthe en janvier 1970. LA PRESSE / Archives

La peste du choléra

Le choléra a ravagé l’Amérique latine de janvier 1991 à décembre 1993. Au cours de cette période, 948 429 cas de maladie ont été signalés à l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), selon le rapport «Épidémie de choléra en Amérique latine».

Les taux de contagion annuels les plus élevés ont été enregistrés au Pérou, au Guatemala et au Nicaragua; et le taux global de létalité était de 0,8%. Le comportement de la maladie avait une tendance à la baisse dans la plupart des pays d’Amérique du Sud; mais il a augmenté en Amérique centrale. Au Nicaragua, le premier cas a été signalé en novembre 1991; mais la maladie ne s’est propagée qu’en avril 1992. À ce moment-là, a rapporté LA PRENSA, un tiers du territoire national était contaminé par le bacille à l’origine de la maladie.

À Masaya, la Commission municipale contre le choléra a décidé de fermer temporairement les stations thermales des lagunes de Masaya et Apoyo, pour empêcher le bacille de se propager dans toute la municipalité. Tipitapa a été bouclée et isolée un mois plus tôt, en mars, quand on a découvert qu’El Trapiche, Timal et les thermes étaient tous infectés par le bacille vibrio cholerae.

Mais le choléra continue de se propager et ses décès sont surtout des personnes âgées. Dans les petites épiceries et les grands distributeurs, les ventes ont chuté jusqu’à 70%, en raison de la panique générale de la population.

En mai, le Ministère de la santé a déclaré que l’épidémie était sous contrôle; Cependant, il y a eu un nouveau rebond en juillet, et le dernier mais non le moindre, le tsunami du 1er septembre 1992 a provoqué une épidémie à Masachapa. En deux semaines, cette ville dévastée par les vagues, avait déjà fait un mort et quatre infectés.

Seize sur 10 000 habitants du pays sont tombés malades du choléra et le Nicaragua a également l’un des taux de mortalité les plus élevés de la région. “Alors que la maladie se répandait parmi des populations difficiles à atteindre en raison de leur localisation dans des endroits reculés ou en raison de conflits civils, le taux de mortalité est passé à 5% au milieu de 1993”, indique le étude «La situation du choléra dans les Amériques».

Selon le document, ceux qui sont décédés “n’ont généralement pas demandé de soins médicaux ou étaient en retard dans les établissements de santé”.

Patients atteints de choléra pendant l’épidémie. LA PRESSE / Archives

Leptospirose

En octobre 2007, le désormais dictateur Daniel Ortega a qualifié de “cataclysmique” la situation que connaissait le pays en raison d’une flambée de leptospirose qui, en une semaine, s’est répartie dans sept départements, a rendu plus de 1 500 personnes malades et a coûté la vie à neuf personnes: quatre à Chinandega, trois à León, une à Managua et une à Estelí.

L’épidémie est née dans des eaux contaminées par l’urine de rats et d’autres animaux et s’est propagée en raison de l’habitude de ne pas porter de chaussures, ont déclaré les autorités sanitaires. Par conséquent, une campagne a été lancée pour améliorer les habitudes d’hygiène et nettoyer les puits; mais début novembre, il y avait déjà 2 700 personnes infectées et 10 morts.

Il faut dire que des années auparavant, il y avait également eu des flambées de leptospirose. En 1995, par exemple, 48 personnes sont décédées et depuis lors, il s’agit d’une maladie constante, qui connaît parfois des pics élevés.

L’épidémie qui a frappé la petite ville de San José de Cusmapa, à Madriz, a été plus agressive et silencieuse. Le samedi 16 juin de la même année, le Diario La Prensa a publié une couverture alarmante: “L’épidémie fait 50 morts dans la population”.

“Des morts choquantes ont décimé en une semaine, une communauté indigène ignorée dans la petite ville de San José de Cusmapa, située dans la région d’El Carrizal, département de Madriz”, a rapporté le journal. «Une cinquantaine de personnes sont mortes rapidement après avoir souffert de très fortes fièvres accompagnées de vomissements et de diarrhée. L’épidémie n’a respecté ni l’âge ni le sexe, les enfants comme les adultes sont rapidement frappés. L’alarme est générale chez les peuples autochtones et les paysans, il n’y a pas de médicaments ni de médecins. “

Le 18 juin, LA PRESSE a rendu un rapport plus complet sur la situation grave: «Abandonnée par tous, en particulier le ministère de la Santé publique, cette ville est déchirée entre la vie et la mort, en proie à un fléau de gastro-entérite qui a fait tant de victimes que leur nombre est perdu dans les calculs effectués par les gens d’ici. Le problème est si grave et grave que le cimetière local accueille quotidiennement plus d’une demi-douzaine d’enfants qui meurent sans assistance médicale. Les statistiques ne sont pas connues pour ces endroits, mais on estime que plus de soixante enfants sont morts cette semaine. »

Dans cette ville pauvre, où plus que vivant, les gens ont survécu, l’épidémie de gastro-entérite s’est propagée à leur guise. Lorsque la situation grave est devenue connue, le Dr Alejandro Lara, chef du centre de santé de Somoto, est arrivé pendant une courte période, un dimanche matin, et a visité la ville à vol d’oiseau, car plus tard, il a dû assister à des célébrations ponctuelles pour Luis Somoza Debayle.

La ville a été sauvée grâce à l’intervention d’une brigade de la Croix-Rouge nicaraguayenne qui, le premier jour, a servi 350 personnes, soit presque toute la population de Cusmapa à l’époque.

Flambée de leptospirose en 1995. LA PRESSE / Archives

“Négligence” avant le H1N1

La grippe A (H1N1) ou simplement «grippe humaine» est apparue en 2009 et a paniqué le monde pendant plusieurs mois; bien que ses effets et son agressivité soient bien inférieurs à ceux du coronavirus actuel.

La nouvelle a été publiée fin avril et les premières mesures recommandées, comme aujourd’hui, ont été d’éviter les foules, de se laver continuellement les mains à l’eau et au savon et d’éternuer la bouche couverte. La grippe s’est propagée à 74 pays et a donc été considérée comme une pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, mais il n’a pas été nécessaire de fermer les frontières pour la contrôler.

On a rapidement découvert que si les personnes infectées recevaient des antiviraux dans les premières heures de la maladie, elles se rétablissaient rapidement et avaient peu de chances de mourir. Grâce à cela, le Nicaragua a été préparé avec 50 000 traitements antiviraux, qui sont entrés dans le pays le 12 mai, deux semaines avant la notification des premiers cas.

Le 1er juin, jour où la Minsa a confirmé le premier cas au Nicaragua (une fillette de cinq ans, résidente du quartier de Monseñor Lezcano, à Managua), il y avait déjà 18715 cas positifs de grippe humaine dans le monde et 115 décès.

Le 12 août, le chef du ministère de la Santé a annoncé la première mort du H1N1 au Nicaragua. C’était une femme de 30 ans de La Cruz del Río Grande, département de Matagalpa, arrivée à l’hôpital allemand du Nicaragua le 25 juillet, détaille LA PRENSA dans un rapport publié le 28 décembre 2009.

Le même jour, le ministre a signalé 553 cas positifs, dont 528 hors de danger et 25 sous traitement.

Il a commencé une campagne de vaccination massive contre la grippe commune parce que, disait-on, il amortissait les symptômes de la grippe A. Au cours des mois, la maladie a reculé dans le monde et aussi au Nicaragua, où à la fin de l’année 11 décès ont été enregistrés. et 2 149 cas positifs.

Quelques mois auparavant, le 26 août 2009, alors que la Minsa comptait déjà 900 cas, Daniel Ortega a admis que son gouvernement avait “baissé la garde” contre l’épidémie et a décrété l’état d’urgence sanitaire pour les soixante prochains jours.

***

5 juin 2009. Image prise dans un centre de santé de Managua pendant l’épidémie de H1N1. LA PRESSE / Archives

Choléra et flibustiers

En 1856, les flibustiers de William Walker ont été décimés par la peste du choléra, lorsque l’une des plus grandes épidémies que le Nicaragua ait subies a commencé.

Selon les historiens de l’époque, beaucoup ont déserté la bataille alors qu’ils ne pouvaient pas contrôler les symptômes du choléra à son stade de déshydratation initial. D’autres, déjà dans un état avancé, ne se sont même pas levés dans leur caserne “et sont inexorablement morts des victimes du fléau sans même s’être battus”, selon l’article “Le choléra a décimé les flibustiers en 1856”, publié par LA PRENSA en novembre 1991.

Cependant, les troupes nicaraguayennes ont également subi des pertes considérables en raison de la même maladie. Les décès causés par l’épidémie de 1856 au Nicaragua n’ont pas été comptabilisés, mais on estime qu’il y avait des milliers, voire la moitié de certaines populations.

VIH précoce

Le VIH est apparu au Nicaragua en 1987 et au 19 août 1988, 23 cas avaient déjà été détectés dans le pays; dont 22 internationalistes venus soutenir la révolution sandiniste.

Au début, la nouvelle maladie a provoqué la panique parce que les gens ne savaient pas très bien comment elle se transmettait. Les médias ont dû expliquer que l’émetteur n’était pas le moustique, par exemple.