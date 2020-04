Ce sont les États qui ont limité les voyages aux États-Unis

Trump prolonge les mesures contre les coronavirus jusqu’au 30 avril 3:53

(.) – Alors que les cas de covid-19 et les décès continuent d’augmenter aux États-Unis, les autorités locales appliquent des restrictions de voyage pour essayer de stopper la propagation du coronavirus.

À l’échelle nationale, les Centers for Disease Control and Prevention ont émis un avis de voyage exhortant les résidents de New York, du New Jersey et du Connecticut à s’abstenir immédiatement de voyager non essentiel pendant 14 jours. Il appartient à ces États de mettre en œuvre la mesure.

Pendant ce temps, les États de tout le pays, dont certains ont déjà rendu des ordonnances de séquestration aux résidents, prennent désormais des mesures pour restreindre la circulation des visiteurs.

Ce sont les États qui ont actuellement des restrictions de voyage:

Alaska

À moins qu’il ne s’agisse de soutenir une infrastructure critique ou des besoins personnels critiques, tous les déplacements dans l’État entre les communautés sont interdits. Les restrictions s’appliquent aux résidents, aux travailleurs et aux visiteurs.

Les entreprises liées aux voyages ne sont pas tenues de vérifier les critères et se fieront aux assurances des voyageurs quant à leur admissibilité à voyager.

Ceux qui voyagent pour des raisons critiques seront soumis à une mise en quarantaine ou à un isolement automatique, sauf dans la mesure permise par les lois ou mandats sanitaires de l’Alaska.

Delaware

Les voyageurs entrant dans le Delaware en provenance d’autres États pour un séjour prolongé devront désormais être mis en quarantaine pendant 14 jours, selon un ordre du gouverneur John Carney.

Floride

La Floride a été le premier État à lancer une tentative à grande échelle d’imposer la quarantaine aux voyageurs nationaux lorsque le gouverneur Ron DeSantis a émis un ordre de quarantaine de 14 jours pour les voyageurs entrant dans les aéroports d’État en provenance de New York, New Jersey. et Connecticut.

L’État a maintenant commencé à arrêter les conducteurs à ses frontières avec l’Alabama et la Géorgie.

Hawaï

Le gouverneur David Ige a demandé aux voyageurs de reporter leurs visites sur l’île pour les 30 prochains jours. Tous les résidents et visiteurs arrivant entreront immédiatement une quarantaine de 14 jours en entrant dans l’État.

Lors d’une conférence de presse le 26 mars, Ige a déclaré que les vols vers Hawaï avaient chuté de 87% cette semaine, par rapport à la même semaine en 2019.

Kansas

Les voyageurs du Colorado et de la Louisiane doivent être mis en quarantaine lorsqu’ils arrivent au Kansas, a déclaré le ministère de la Santé et de l’Environnement du Kansas dans un communiqué. L’État a également imposé des exigences de quarantaine aux voyageurs en provenance de Floride, de Washington, de Californie, de New York, du New Jersey et de l’Illinois.

Kentucky

Le gouverneur Andy Beshear a émis un décret obligeant toute personne qui retourne dans cet État à rester en quarantaine pendant 14 jours et à interdire les voyages dans d’autres États. Les exceptions de voyage comprennent: les voyages qui nécessitent du travail, ceux qui vivent à la frontière et qui sont dans le besoin, les voyages pour soins de santé, les voyages pour soigner un être cher et les ordonnances des tribunaux, selon LaTasha Buckner, chef de cabinet de Beshear.

Maryland

Parmi une série de nouvelles actions, dont la limitation des réunions à 10 personnes et l’ordonnance de fermeture des centres commerciaux, le gouverneur Larry Hogan a déclaré que l’accès au terminal de l’aéroport BWI Marshall serait restreint et a exhorté les résidents à utiliser les transports pour voyage essentiel seulement.

“Certaines personnes traitent cela comme des vacances ou des vacances de printemps avec des fêtes, des barbecues et de grands rassemblements”, a déclaré Hogan. “Permettez-moi d’être très clair: si vous êtes impliqué dans cela, vous violez la loi de l’État et vous mettez en danger la vie de vos compatriotes du Maryland.”

Massachusetts

À l’exception des agents de santé, des agents de santé publique, des agents de transport et des agents essentiels désignés, tous les voyageurs arrivant au Massachusetts ont des instructions d’auto-quarantaine pendant 14 jours. Les visiteurs sont priés de ne pas se rendre dans l’État s’ils présentent des symptômes.

Dakota du Nord

Tous les voyageurs arrivant au Dakota du Nord en provenance de sites internationaux et d’États avec des épidémies de coronavirus généralisées doivent être mis en quarantaine immédiatement pendant 14 jours, selon le site Web du ministère de la Santé du Dakota du Nord. Les travailleurs des infrastructures essentielles sont exemptés.

Oklahoma

Le gouverneur Kevin Stitt a rendu une ordonnance obligeant les voyageurs de New York, du New Jersey, du Connecticut, de Californie, de Louisiane et de Washington à subir une quarantaine de 14 jours.

L’ordonnance oblige également le personnel de livraison à subir des contrôles à la demande dans les établissements de soins de santé et protège les agents de santé de la discrimination dans le logement et la garde d’enfants.

Rhode island

La gouverneure Gina Raimondo a ordonné que tous les voyageurs en provenance de l’étranger soient détenus à la frontière et informés de rester en quarantaine pendant 14 jours s’ils avaient l’intention de rester dans l’État. Elle a déclaré que l’ordonnance ne s’appliquait à l’origine qu’aux voyageurs de New York, mais qu’elle a été étendue à tous les États en raison du taux d’infection dans d’autres régions, mentionnant le New Jersey, le Connecticut et le New Hampshire par leur nom.

Caroline du Sud

Les voyageurs en provenance de New York, du New Jersey, du Connecticut et de la ville de La Nouvelle-Orléans seront tenus d’isoler ou de mettre en quarantaine pendant 14 jours ou la durée de leur voyage. L’ordonnance ne s’applique pas aux personnes employées par les compagnies aériennes qui effectuent ou aident avec des services militaires, médicaux ou d’urgence.

Texas

Le gouverneur Greg Abbott a d’abord ordonné la mise en quarantaine des personnes voyageant au Texas en provenance de New York, du New Jersey, du Connecticut et de la ville de La Nouvelle-Orléans. Il a ensuite élargi la commande pour inclure toute personne qui conduit de la Louisiane au Texas et vole depuis les villes de Miami, Détroit, Chicago, Atlanta. Les États de Washington et de Californie sont également inclus dans la commande.

Vermont

Le gouverneur Phil Scott a annoncé un ordre qui ordonne à quiconque entre dans le Vermont d’un autre État de mettre en quarantaine pendant 14 jours.

“Cela signifie aller directement là où vous allez sans arrêts intermédiaires”, a déclaré Scott lors d’une conférence de presse.

Virginie-Occidentale

La police de l’État de Virginie-Occidentale surveillera les autoroutes et les autoroutes de l’État pour appliquer le décret du gouverneur Jim Justice exigeant que les citoyens des autres États passent en autoquratine pendant 14 jours.

L’ordonnance vise les endroits où la propagation du virus est importante, et Justice nommé Louisiane, New York, New Jersey, Connecticut, Italie et Chine.

Un comté de Caroline du Nord

Un comté de Caroline du Nord prend des mesures extrêmes pour empêcher le coronavirus de se propager dans sa communauté.

Depuis le 17 mars, seuls les résidents permanents avec une pièce d’identité appropriée, y compris un permis d’entrée pour résident permanent, peuvent entrer dans le comté de Dare. Le comté a établi des points de contrôle dans tout le comté pour empêcher les visiteurs non résidents et les propriétaires de maisons d’entrer dans la zone de vacances d’été.

