Ce sont les mesures d’El Salvador pour contenir le coronavirus

El Salvador ferme son aéroport en raison du coronavirus 1:55

(. espagnol) – Cinq cas de coronavirus ont été confirmés au Salvador jusqu’à ce mardi, tandis que les autorités sanitaires du pays ont lancé il y a quelques semaines une série de mesures pour tenter de contenir la propagation de la covid-19.

L’action la plus récente contre la pandémie est la déclaration de mise en quarantaine obligatoire à domicile, qui est entrée en vigueur samedi soir dernier.

Selon la disposition gouvernementale, les agents publics liés aux soins d’urgence peuvent aller travailler. Dans le cas du secteur privé, les articles que les autorités jugent nécessaires pour que le pays continue de fonctionner sont autorisés. Les autres doivent rester à la maison et un seul membre de la famille peut sortir deux fois par semaine pour acheter de la nourriture ou des médicaments.

Lors de l’annonce, diffusée sur la chaîne nationale de radio et de télévision, le président Nayib Bukele a reconnu les difficultés de la mesure: “C’est la décision la plus difficile que j’aie jamais prise, je sais qu’elle va générer de l’inconfort, des désagréments”, a déclaré le président. .

Ceux qui violent cette disposition sont détenus et envoyés dans des centres de détention, où ils doivent être mis en quarantaine pendant 30 jours. Selon le ministre de la Justice et de la Sécurité, Rogelio Rivas, jusqu’à 23 heures lundi, au moins 505 personnes ont été placées dans la rue sans justification et envoyées dans des centres de confinement des virus.

Une autre des actions promues par Bukele est la fermeture de l’aéroport international de San Óscar Arnulfo Romero pendant 15 jours, à partir de minuit le mardi 17 mars. “Il ne continuera à fonctionner que pour recevoir des transports de fret aérien et des missions humanitaires”, a déclaré le président.

Auparavant, Bukele avait interdit l’arrivée de vols en provenance des pays où le nombre de personnes infectées était le plus élevé, comme la Chine, la Corée du Sud, l’Iran, l’Italie, la France, l’Espagne et l’Allemagne. Les Salvadoriens arrivant de ces pays ont été envoyés en quarantaine.

Selon les autorités sanitaires, les deux cas les plus récents, annoncés lundi soir lors d’une conférence de presse, correspondent à des personnes ayant visité l’Italie et qui, à leur retour au Salvador, ont fait escale au Mexique.

Les patients “sont déjà isolés” et se trouvent “dans les centres de confinement depuis leur arrivée dans le pays”, a déclaré Francisco Alabí, vice-ministre des Opérations sanitaires au Salvador.

En outre, le gouvernement a suspendu les cours dans les centres publics et privés pendant 21 jours dans le but de couper la chaîne de la contagion. La mesure est devenue effective depuis l’annonce faite par le président dans un réseau national le 11 mars.

