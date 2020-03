Ce sont vos droits du travail en cas d’urgence par Covid-19

L’accord du Ministère de la Santé pour maîtriser les risques du coronavirus permet au travailleur d’accéder à des mesures de protection et à des garanties salariales.

Compte tenu de la déclaration d’un problème de santé dû à l’épidémie du coronavirus Covid-19 au Mexique, les travailleurs mexicains pourront accéder à une série de mesures de protection et garanties salariales.

Le cabinet d’avocats Quijano a publié une liste de Incidences sur le travail applicables au 24 mars, lorsque le ministère de la Santé a publié un accord visant à établir des mesures préventives pour maîtriser les risques sanitaires liés au virus Covid-19.

En vertu de cet accord, ils ne devraient pas aller travailler ou visiter les espaces publics avant le 19 avril 2020 tous ces employés ayant les caractéristiques suivantes:

Les personnes de plus de 65 ans;

Femmes enceintes ou allaitantes;

Personnes à risque de maladie grave;

Les personnes handicapées;

Les personnes atteintes de maladies chroniques telles que l’hypertension artérielle, les poumons, le foie ou une insuffisance métabolique;

Les personnes souffrant de maladies cardiaques ou de toute condition ou traitement qui provoque une suppression du système immunitaire.

Cet accord mentionne également que les secteurs public et privé doivent suspendre les activités impliquant la concentration physique, le transit ou le déplacement de personnes.

“Selon ledit accord, les relations de travail seront maintenues et ils s’appliqueront conformément aux conditions générales de travail pendant la période mentionnée », précise le communiqué publié par l’entreprise.

Conformément à l’article 427, section VII, de la loi fédérale du travail établit qu’en cas d’urgence sanitaire, pendant la suspension officielle des activités, l’employeur verser aux employés suspendus un montant égal à un jour du salaire minimum général en vigueur (123,22 M.N.pour tout le pays et 185,56 M.N.pour le nord et la zone frontalière) pour chaque jour de suspension, qui ne peut excéder un mois.

“Après un mois, il n’y a aucune obligation de payer le salaire des employés pendant la suspension. Le paiement des cotisations de sécurité sociale est également suspendu. »

Le cabinet d’avocats Quijano prévient également que, bien que l’accord susmentionné ne stipule pas expressément que nous sommes en présence d’une contingence sanitaire au Mexique, cela fait l’objet d’une interprétation juridique.

Parvenir à un accord employé-employeur

Les avocats suggèrent aux employeurs et aux employés maintenir “un dialogue conscient, raisonnable et équilibré” afin de déterminer la meilleure façon de parvenir à une subsistance mutuelle.

Cela peut être adapté par des options telles que le travail à domicile, le travail à temps partiel, la suspension totale pour une période de temps, etc.

Cependant, il est très important que l’accord susmentionné soit documentépréviennent-ils.

Si aucun accord n’est trouvé entre les parties, la relation de travail peut être résiliée unilatéralement par l’une d’entre elles. Si c’est l’employé qui veut le terminer, vous pouvez démissionner et vous avez droit à votre salaire et à vos avantages proportionnels.

Si c’est l’employeur qui souhaite mettre fin unilatéralement à la relation, vous pouvez le faire en versant la compensation correspondante: Trois mois de salaire, 20 jours par an et tous les avantages sociaux et le salaire proportionnel généré en faveur de l’employé.