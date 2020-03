Ce sur quoi vous devez compter pour aller en internement pour coronavirus

La nourriture, l’eau, le savon, le gel d’alcool et les masques sont les achats que vous devez faire, au cas où il serait nécessaire de se réfugier à la maison et de ne pas sortir du tout, ceci comme une mesure drastique mais efficace, pour éviter la propagation du nouveau coronavirus.

La liste des besoins est répertoriée par Taki Moreno, président de l’Association nicaraguayenne de pneumologie (ANINE), une organisation qui fournit constamment des recommandations sur le sujet, visant à la prévention car, sans vouloir alarmer, il reconnaît que cela dépendra des mesures de chaque personne afin que la pandémie n’atteigne pas des taux de mortalité élevés dans le pays.

Moreno insiste sur le fait qu’il est nécessaire d’élaborer un plan de prévention dans chaque foyer et qu’il n’est pas nécessaire de tomber dans l’hystérie collective, sinon des décisions correctes ne seront pas prises.

«Depuis que le premier cas a été annoncé, il y a eu de l’hystérie, nous sommes vraiment confrontés à une pandémie, mais les gens (après avoir confirmé le premier cas de coronavirus dans le pays) faisaient leurs courses au supermarché sans laisser le reste avec de la nourriture. Il faut rester calme, l’idéal est que les gens sortent, ni la solution pour faire du shopping dans un supermarché et un autre. Vous devez être très prudent avec ce que vous allez avoir à la maison “, explique Moreno.

Ces derniers jours, ANINE a partagé des protocoles de sécurité en quittant la maison, en revenant et à l’intérieur. Les remplir est décisif pour être exposé au minimum de contracter le coronavirus car il se transmet facilement et le virus reste sur différentes surfaces.

Parmi les recommandations pour quitter la maison, auquel cas c’est inévitable, ANINE porte des chemises à manches longues, ne porte pas de cheveux lâches (pour les personnes qui marchent longtemps), évite les bracelets, boucles d’oreilles et bagues; éviter les transports en commun et s’il n’est pas possible de se couvrir la main avec du papier jetable en touchant les chaises et les tubes de prise de l’appareil; après avoir touché des billets et des pièces, il est nécessaire de se désinfecter les mains; évitez de toucher votre visage et gardez une distance d’un ou deux mètres des autres personnes, ainsi que de ne pas dire bonjour des baisers et des câlins.

S’il s’agit de rentrer à la maison, les recommandations sont les suivantes: ne touchez à rien pendant que vous ne vous lavez pas les mains, changez vos vêtements et chaussures, votre sac, sac à main, sac à dos ou clés, laissez-les dans une boîte en carton ou en plastique; baigner ou laver les pièces exposées à la contagion; et désinfectez le téléphone portable et les lunettes.

Pour être à la maison, les actions se concentrent sur le fait de dormir seul (autant que possible), de ne pas partager les serviettes, les verres et autres couverts et de nettoyer les surfaces de contact constantes telles que les mains courantes et les poignées de porte tous les jours.