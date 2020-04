Cela a réduit la mobilité au Nicaragua malgré l’absence de quarantaine, selon Google

Malgré le fait qu’au Nicaragua le régime d’Ortega n’a pas suspendu les classes, fermé les frontières ou décrété la quarantaine, la mobilité des Nicaraguayens a été réduite, selon les données publiées par Google, qui analyse la mobilité des citoyens dans 131 pays.

La réduction la plus importante concerne les centres de loisirs et de loisirs tels que les restaurants, les cafés et les centres commerciaux. Selon les chiffres de Google au Nicaragua, ces voyages ont été réduits de 45%. Les déplacements dans les supermarchés et les pharmacies ont été réduits de 25% et de 31% dans les parcs, plages et places.

Cela peut vous intéresser: le gouverneur de Floride décrète la quarantaine à l’échelle de l’État

Les données recueillies par l’étude proviennent de téléphones portables. C’est pour les utilisateurs qui gardent l’historique de localisation Google activé sur leurs téléphones. L’entreprise ne peut pas enregistrer ceux qui ont désactivé cette option. L’étude analyse les données entre le 16 février et le 29 mars.

Google a également analysé la mobilité vers les lieux de travail et enregistre une diminution de 17%.

La réduction de la mobilité dans le pays est due aux initiatives des citoyens qui ont choisi de s’isoler, l’entreprise privée qui promeut le télétravail et les petites et moyennes entreprises qui ont décidé de fermer pour éviter d’être infectées par Covid-19.

En dessous du niveau de l’Amérique centrale

La réduction de la mobilité au Nicaragua est bien inférieure à son niveau par rapport au reste des pays d’Amérique centrale. Dans le cas du Panama, par exemple, les déplacements vers des lieux de loisirs et de loisirs ont été réduits de 84% et au Honduras de 81%.

Lire aussi: Nayib Bukele ferme la CENADE après que des milliers de personnes aient rempli les bureaux

Au Salvador, les voyages dans les pharmacies et les endroits où acheter de la nourriture ont diminué de 62%, au Costa Rica de 51% et au Guatemala de 39%.

Les pourcentages de réduction des déplacements sur le lieu de travail sont également beaucoup plus élevés dans d’autres pays d’Amérique centrale: Guatemala (-39%), Costa Rica (-39%), Panama (-59%), Honduras 46%) et El Salvador (-50%).

“Google a préparé ce rapport pour vous aider, vous et les responsables de la santé publique, à comprendre les réponses aux directives de distanciation sociale liées à Covid-19”, indique l’étude.