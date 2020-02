Cela ressemble à l’intrigue d’un mauvais film, mais Trump a peut-être volé son ADN – .

Dans quelques jours, dans un lieu encore à être annoncé à New York, une étrange vente aux enchères d’un mystérieux groupe appelé Earnest Project devrait avoir lieu. Le groupe vendra aux enchères un portefeuille d’articles collectés lors du Forum économique mondial 2018 à Davos, des articles allant des ustensiles comme la verrerie, des consommables comme les cigarettes et les gobelets en papier, et même des échantillons biologiques, y compris des cheveux et des tampons de fluide collectés dans les toilettes et d’autres sites dans le cadre de l’événement de Davos.

Vraisemblablement, vous pouvez deviner quel est le but de l’événement. L’idée ici est de vendre des articles contenant l’ADN des célébrités et des VIP qui ont assisté à l’événement, qui comprenait tout le monde, d’Elton John et George Soros au chef du monde libre lui-même, le président Trump. L’événement est prévu pour le 20 février à 17 h 00, et le groupe se présente comme «un chef de file en matière de données génomiques VVIP éthiques et d’acquisition d’artefacts et nous sommes fiers de notre engagement à étendre davantage la capture de données dans les biens communs mondiaux».

Cliquez ici pour parcourir le catalogue en ligne contenant les articles mis aux enchères. Il y a un montant en dollars à côté de chaque article, comme la mèche de cheveux répertoriée entre 1200 $ et 3000 $ (aucun des articles, en passant, n’a de nom attaché – vous êtes simplement censé supposer qu’ils provenaient de l’un des les célébrités présentes). Si vous avez 65 000 $ à dépenser, il y a un verre à vin usagé qui pourrait être le vôtre, ou vous pouvez simplement vous contenter de débourser 36 500 $ pour la fourchette d’occasion indiquée dans le catalogue.

Dans un communiqué de presse sur l’événement, le groupe reconnaît que la légalité de tout cela est, en un mot, “peu claire”. Mais ils insistent également sur le fait que ce n’est pas une blague. “Une vérification par un tiers de la présence d’EARNE $ T à Davos sera disponible avant la date de la vente aux enchères”, explique le communiqué de presse. «Les anciens participants de Davos peuvent également être consultés pour vérifier la plausibilité de l’action de collecte. De nombreux participants se souviennent peut-être d’avoir dégusté un parfait au muesli (lot # 402) dans le salon central par exemple. La page 10 du catalogue de la collection fournit plus de détails sur les sites de collecte. »

Selon le groupe, cet événement consiste à faire une déclaration contre et à s’opposer à la vente de données sensibles via «le capitalisme de surveillance de l’élite». À la lumière de la vente aux enchères, conclut le groupe, “la question demeure de savoir si les puissants se protégeront seuls ou étendront la protection à une population plus large”.

