Celades garde la possibilité de signer pour Garay | Réseaux sociaux sportifs

L’entraîneur de Valence, Albert Celades, a déclaré que le club n’a pas renoncé à la possibilité de signer un remplaçant pour le central blessé Ezequiel Garay, mais a rappelé à quel point il est compliqué de signer dans cette situation dans laquelle le marché est fermé.

«C’est plus ou moins comme l’autre jour. Ce n’est pas facile car le marché est très petit et les équipes auxquelles vous pouvez vous adresser ne peuvent pas remplacer et personne ne veut libérer les joueurs. Pour cette raison, ce n’est pas facile », a déploré le technicien lors de la conférence de presse précédant la rencontre entre l’Atalanta et Valence en Ligue des champions.