Celta inflige une amende “très forte” à Pape Cheikh pour son indiscipline | Réseaux sociaux sportifs

Celta de Vigo a infligé une amende “très forte” au milieu de terrain Pape Cheikh pour ses actes répétés d’indiscipline ces dernières semaines, comme l’a révélé mardi le directeur sportif du club, Felipe Miñambres, qui a également confirmé que le joueur avait écarté ce Marché d’hiver malgré une situation «très compliquée» à Balaidos.

«Il avait le choix d’aller dans une équipe de la ligue française, mais il a préféré rester et essayer de renverser une situation très compliquée pour lui. Plus que par match, c’est à cause des comportements. Il a une amende très forte du club, et de là il s’entraîne normalement. Maintenant, cela dépend de l’entraîneur qui participe ou non », a-t-il expliqué.