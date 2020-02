Celta ralentit le Real Madrid | En vedette

Le Celta a profité des facilités accordées par le Real Madrid derrière et a provoqué le premier voyage de 2020 de l’équipe de Zinedine Zidane, qui a vu sa séquence de victoires consécutives interrompue et réduit son avantage devant LaLiga Santander, qui, avec ce match nul (2-2) Désormais, il ne devient plus qu’un point sur Barcelone, qui a survécu la veille de la poussée de Getafe.

Un dernier but réalisé par deux des sodas d’Óscar García, avec une magnifique cargaison de Denis Suárez qui a profité de Santi Mina, a renversé le retour de la box madrilène après la pause et mis le plomb sur le chemin des élèves de Zidane, qu’en 2020, ils comptaient leurs matches de championnat par victoires.