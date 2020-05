Cemex gagne 42 millions de dollars au premier trimestre 2020, 9% de plus | Entreprises mexicaines

Le consortium mexicain Cemex, l’un des plus grands producteurs de ciment au monde, a réalisé un bénéfice net de 42 millions de dollars au premier trimestre 2020, 9% de plus que les 39 millions de la même période de 2019.

“Le bénéfice net de la participation majoritaire était un bénéfice de 42 millions de dollars au premier trimestre 2020, contre un bénéfice de 39 millions de dollars au même trimestre 2019”, a indiqué la firme dans un communiqué jeudi.

La hausse des revenus est principalement due à la baisse des frais financiers, à une variation positive des fluctuations des taux de change et à la baisse de l’impôt sur le revenu, a indiqué la société.

Dans son rapport financier, la société a indiqué que les ventes nettes au premier trimestre de 2020 ont atteint 3 085 millions de dollars, un chiffre similaire à 3 094 millions de dollars pour la même période il y a un an.

“Le monde traverse une période sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19. L’activité de construction sur la plupart de nos marchés est affectée à divers degrés”, a reconnu le PDG de Cemex, Fernando González Olivieri, dans un communiqué. bulletin.

Cependant, a ajouté le responsable, l’entreprise a répondu “rapidement à cette crise sanitaire, en se concentrant sur trois priorités”: la santé et la sécurité des employés et des fournisseurs, le soutien aux clients et les mesures pour protéger l’avenir de l’entreprise.

De plus, les cadres supérieurs ont volontairement affecté une partie de leur salaire, et les dépenses en capital, les charges d’exploitation, les niveaux de production et les stocks sont “suspendus ou réduits” afin d’améliorer la trésorerie.

Le bénéfice brut au cours de ces trois mois s’est élevé à 966 millions de dollars, légèrement inférieur à celui de 972 millions de dollars pour la même période de 2019, ce qui signifie une baisse de 1% sans ajustement du taux de change, mais une augmentation de 3% en termes comparables. .

Le BAIIA a diminué de 2% d’une année sur l’autre en termes réels à 534 millions de dollars, contre 546 millions de dollars cumulés à la même période de l’année précédente.

Avec la variation en pourcentage comparable ajustée des investissements / désinvestissements et des fluctuations des taux de change, l’EBITDA a augmenté de 1%.

La dette nette et les billets perpétuels se sont élevés à 10 756 millions de dollars.

La société a précisé que ses ventes nettes au Mexique s’élevaient à 685 millions de dollars en 2020, soit 3% de moins qu’au cours des mêmes mois de l’année précédente.

Aux États-Unis, le chiffre d’affaires total de Cemex s’est élevé à 965 millions de dollars, soit une augmentation de 13%.

De même, en Europe, les ventes ont atteint 651 millions de dollars, 5% de moins qu’au premier trimestre de l’année précédente.

La filiale d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale et des Caraïbes a enregistré un chiffre d’affaires de 373 millions de dollars, soit 13% de moins, sans ajustements, par rapport à la même période en 2019.

En Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, la cimenterie a vendu des produits pour 352 millions de dollars, ce qui représente une avance de 2% en termes réels.

Cemex a affiché un bénéfice net de 143 millions de dollars en 2019, 73% de moins que les 528 millions de dollars de bénéfices de 2018, qui étaient à leur tour 33% inférieurs aux bénéfices de 2017.

Basé dans la ville de Monterrey, dans le nord du pays, le cimentier a gagné 750 millions de dollars en 2016, multipliant par 10 les bénéfices de l’année précédente et 75 millions de dollars en 2015.

En revanche, en 2014, elle a enregistré une perte nette de 507 millions de dollars, 40% de moins que celle enregistrée en 2013, alors qu’elle s’élevait à 843 millions de dollars.

L’entreprise a rencontré des difficultés à la suite de l’achat de Rinker en Australie pour 15,3 milliards de dollars en 2007 et du début de la crise de la construction aux États-Unis. et l’Europe en 2008.