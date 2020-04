Cent jours d’un gouvernement frappé par la pandémie | La politique

Une centaine de jours seulement se sont écoulés depuis que le socialiste Pedro Sánchez est devenu président du premier gouvernement de coalition depuis la transition, un peu plus de trois mois au cours desquels la pandémie a fait des milliers de morts et a dépassé les objectifs de la législature.

Pedro Sánchez a réussi le 7 janvier à prêter serment en tant que président avec une marge très serrée, après avoir accepté un gouvernement avec United We – qu’il a rejeté – et convenu avec les indépendantistes de l’ERC de trouver un moyen de sortir du problème en Catalogne.

Ignorant le virus qui se profilait en Chine, le gouvernement “progressiste et modéré” et “esprit d’équipe” que Sánchez a dit qu’il dirigeait prévoyait d’atténuer une année de paralysie avec des mesures et des coups qui laisseraient place à la législature.

C’est ce qu’ils ont fait au début: le premier Conseil des ministres du gouvernement du PSOE et Unidas Podemos ont approuvé la réévaluation des pensions, en février le salaire minimum est passé à 950 euros, Pedro Sánchez a visité le président Quim Torra à Barcelone et la table de dialogue au-dessus de la Catalogne, il a commencé à marcher à Moncloa.

Même le ministre de l’Égalité, Irene Montero, a présenté le projet de loi sur la liberté sexuelle après avoir mené la première bataille publique de l’exécutif, avec des reproches dont le vice-président Pablo Iglesias, accusant voilé le ministre de la Justice, Juan Carlos Campo, d’être macho.

Peu auraient alors prédit que Sánchez prononcerait une semaine plus tard, le 10 mars, cette phrase: “Pour lutter contre cette urgence de santé publique, nous ferons ce qui est nécessaire, là où cela est nécessaire et quand cela est nécessaire”.

Ce qui s’est passé ensuite est le tsunami COVID-19 dans lequel nous vivons tous: une avalanche d’apparitions, de chiffres, de morts, d’effondrement sanitaire, le manque de matériel, un confinement indéfini et une prévision du FMI que l’économie espagnole tombera cette année un 8% et le chômage grimpera à 21% en raison du virus.

LA “GUERRE” CONTRE LE CORONAVIRUS

Le gouvernement espagnol compare avec insistance cette pandémie mondiale d’effets inconnus à une guerre.

À la suite de cette bataille, Sánchez détient depuis le 14 mars un pouvoir qu’aucun autre président n’a dans une démocratie, ce qui lui donne l’état d’alerte: l’autorité compétente sur tout le territoire est le gouvernement, autrement dit, Une grande partie des pouvoirs des 17 communautés autonomes incombent désormais au président.

À neuf reprises, il a comparu ou offert des conférences de presse depuis lors et à quatre reprises, il s’est adressé au Congrès – la semaine dernière lors de la première session de contrôle – qui présente une image sombre, avec seulement 10 pour cent des députés présents.

Pendant ce temps, les journalistes se sont plaints et ont finalement réussi à demander en direct pendant l’état d’alarme. L’opposition a reproché à Sánchez un certain désir d’omniprésence et son intention de se libérer du contrôle parlementaire, bien que la semaine dernière le PSOE et Unidas Podemos aient cédé à se soumettre au contrôle des caméras.

Et répondant aux questions de l’opposition, Sánchez célébrera demain ses cent jours en tant que président de la coalition. Lorsqu’il demande à nouveau au Congrès de prolonger l’état d’alarme jusqu’au 10 mai, il verra son soutien diminuer un peu plus cette troisième fois.

Parce que COVID-19, qui a tué plus de 21 000 vies et plus de 800 000 emplois, semble également amplifier la corrosion de la vie politique espagnole. Il n’y a pas d’unité, même si Sánchez le revendique, mais deux blocs, bien que Cs cherche maintenant un endroit différent de celui du PP et du Vox.

UN PACTE DE “RECONSTRUCTION” QUI GÉNÈRE DES RECELS

“Je propose un grand accord pour la reconstruction économique et sociale de l’Espagne”, a répété à maintes reprises le président-directeur général en faisant allusion aux pactes historiques de la Moncloa de 1977. Une chimère redoutée même par United We Can, au cas où il s’est terminé par un virage du PSOE vers la droite.

La proposition ambitieuse devrait être confiée à une simple commission parlementaire dans laquelle les porte-parole des différents partis pourront débattre des propositions, écouter les techniciens … Et cela ne semble pas être le lieu d’où émergera un grand pacte d’État.

Pendant ce temps, Sánchez doit diriger un gouvernement bipartisan et hétérogène dont les différences ont également exposé la pandémie.

Dans son rôle de rival à gauche, le vice-président Pablo Iglesias a fait pression pour que certaines mesures sociales soient promues, parfois avec succès, d’autres sans lui. Et il a cherché à se présenter comme le contrepoint de la vice-présidente économique, Nadia Calviño.

Leur différend avec le ministre de l’Inclusion et de la Sécurité sociale pour avoir entamé le plus tôt possible le revenu minimum a conduit Pedro Sánchez à intervenir, bien que face à la tribune ils défendent que la pandémie les a unis et que le débat s’enrichisse.

“Pour beaucoup, ce sont les jours les plus difficiles de notre vie”, a admis le Premier ministre en mars. “Des jours mouvementés pour beaucoup d’entre nous, contraints d’agir et de prendre des décisions que nous n’avions jamais imaginées, également préoccupés par le sort des amis et de la famille malades”, a-t-il déclaré lors d’une comparution de Moncloa.

Quelques décisions qui marquent déjà une législature qui devra se concentrer sur la reconstruction économique après COVID-19 et qui au moins pour le moment ont suspendu les débats qui paraissent il y a des années: celui de la loi «bâillon», l’euthanasie, “Delcy-gate” ou même la situation des politiciens emprisonnés catalans.

Des questions qui restent sur la table mais qui ne seront plus au centre d’une législature: Sánchez devrait désormais être tenu pour responsable, lorsque COVID-19 s’éteindra. Et il est encore trop tôt pour mesurer l’efficacité de votre “manuel de résistance”.

Lourdes Velasco