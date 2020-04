Centres de test COVID-19 en Floride du Sud – . Miami (51)

Après la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, la Floride a déployé de grands efforts pour tester le virus auprès du plus grand nombre de personnes possible, comme moyen efficace de détecter les personnes infectées, et ainsi de raccourcir le cycle d’infection. .

Pour ce faire, différents centres de test ont été ouverts dans le sud de la Floride. Voici une liste des endroits où les tests peuvent être effectués:

PARC MARLINS, DANS LA PETITE HAVANE

A partir de 18 ans, avec symptômes.

Du lundi au samedi de 9h à 17h.

Sur rendez-vous: 305-499-8767

STADE DE HARD ROCK, MIAMI GARDENS

7 jours sur 7 de 9 h à 17 h, pas de rendez-vous seulement pour les plus de 65 ans avec symptômes et personnel essentiel (médecins, policiers, pompiers et personnel de santé)

Coût: gratuit

DORIS

ISON HEALTH CENTER, SUD MIAMI-DADE

Sur rendez-vous: 305-252-4820

CLEVELAND

CLINIQUE, WESTON

Sur rendez-vous: 954-659-5951

CB

SMITH PARK, PEMBROKE PINES

Sur rendez-vous: 954-276-4680

TEST

PARC HADLEY:

Comprend les résidents de plus de 45 ans

1350 NW 50th St., Miami, FL 33142

305-960-5050

LARKIN

HÔPITAL COMMUNAUTAIRE, HIALEAH

7 jours sur 7 de 9 h à 17 h

Sur rendez-vous. Page cvtesting.larkinhospital.com et 305-830-0790 COÛT: 150 $

.