Cerezo: “Nous n’avons pas eu de chance avec des blessures” | Réseaux sociaux sportifs

Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid, a assuré à l’EFE qu’ils avaient “eu de la malchance avec des blessures”, surtout à cette période de la saison où ils ne pouvaient pas compter sur les attaquants Joao Félix, Álvaro Morata et Diego Costa, le qui est retourné à l’entraînement mercredi 76 jours après la chirurgie pour une hernie discale cervicale et a déclaré qu’ils “avaient besoin”.

«Aujourd’hui, il a commencé à s’entraîner avec l’équipe et j’espère qu’il sera disponible dès que possible; C’est un grand joueur et nous avons besoin de lui en ce moment. Nous n’avons pas eu de chance avec les blessures, mais Diego a déjà un bon processus de récupération et, espérons-le, pour les prochaines semaines, cela fonctionnera », a-t-il déclaré lors de la célébration du 80e anniversaire de l’Agence EFE qui s’est tenue à Madrid.