Certains casinos de Las Vegas ferment pendant la pandémie de coronavirus

New York (CNN Business) – Certaines parties du Strip, le célèbre Strip de Las Vegas, s’assombrissent.

MGM Resorts International et Wynn Resorts fermeront leurs propriétés à Las Vegas à partir du 17 mars à la lumière de la pandémie de coronavirus.

Wynn Resorts a annoncé dimanche qu’il fermerait les hôtels Wynn Las Vegas et Encore “dans le cadre de ses efforts continus pour réduire la propagation du COVID-19 (coronavirus)”.

La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que les fermetures soient en vigueur pendant deux semaines, à compter de 18 heures mardi, heure à laquelle la société évaluera la situation.

De même, MGM Resorts a déclaré dimanche dans un communiqué de presse qu’il allait fermer les opérations du casino le lundi 16 mars, puis les activités de l’hôtel. Il a dit qu’il n’accepterait pas de réservation avant le 1er mai.

“Il est désormais clair qu’il s’agit d’une crise de santé publique qui nécessite une action collective importante si nous voulons ralentir sa progression”, a déclaré Jim Murren, président-directeur général de MGM Resorts, dans un communiqué.

MGM Resorts exploite plusieurs propriétés à Las Vegas, notamment Bellagio, MGM Grand et The Mirage, entre autres.

“C’est une période d’incertitude dans notre pays et dans le monde et nous devons tous faire notre part pour réduire la propagation de ce virus”, a déclaré Murren. “Nous prévoyons de rouvrir nos centres de villégiature dès que cela sera possible en toute sécurité et continuerons à soutenir nos employés, nos clients et nos communautés de toutes les manières possibles pendant cette période de fermeture.”

Les fermetures de Las Vegas surviennent plus d’un mois après que Wynn, MGM Resorts et d’autres sociétés ont dû fermer leurs opérations à Macao.

Le gouvernement de Macao a ordonné la suspension du jeu et d’autres industries connexes pendant environ deux semaines le mois dernier après qu’un des cas confirmés de coronavirus de Macao a été découvert comme étant une personne travaillant dans l’industrie du jeu.

