Ces images nettes montrent à quel point le coronavirus a profondément changé la vie aux États-Unis – .

Les États-Unis sont encore en train de comprendre comment réagir à la propagation inexorable du coronavirus, qui a maintenant pour conséquence que certaines villes du pays imposent des interdictions strictes. Entre-temps, les cas confirmés d’infection dans le monde ont dépassé 181 500, et ce nombre continue d’augmenter – à la fois dans le monde et aux États-Unis.

Les magasins ferment pour des périodes indéfinies, tout comme les arènes sportives, les plages, les monuments et bien d’autres lieux publics alors que les Américains pratiquent la distanciation sociale et luttent contre un nouveau virus qu’aucun de nous ne comprend pleinement et ne craint tous.

Les images ci-dessous brossent un portrait saisissant de la façon dont le coronavirus a profondément modifié la vie aux États-Unis en quelques jours.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Suivre l’actualité qui semble changer de minute en minute concernant la propagation du coronavirus, et ses effets omniprésents et potentiellement mortels, est devenu quelque chose d’un défi de taille. Aujourd’hui même, le Canada a fermé sa frontière. Les dirigeants politiques américains ont commencé à débattre de la faisabilité d’une sorte de verrouillage national. Le nombre de cas confirmés d’infection par le coronavirus COVID-19 a dépassé 181 500 dans le monde, et même une personnalité éminente de Fox News en ondes qui, le week-end dernier, minimisait toujours le virus a depuis inversé sa trajectoire. Pendant ce temps, les autorités augmentent lentement la disponibilité des tests de dépistage du virus, ce qui aidera à suivre les cas et les personnes infectées – une très bonne chose, car, comme l’a déclaré aujourd’hui le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, «vous ne pouvez pas combattre un incendie les yeux bandés.”

Nous avons tous été collés à nos téléphones et noyés dans un flot d’histoires et de mises à jour au cours de la semaine dernière ou plus alors que la propagation du virus s’est accélérée aux États-Unis. Le volume de toutes ces histoires, qui s’accumulent d’un jour à l’autre, pourrait éventuellement désensibiliser certaines personnes aux enjeux de cette crise, c’est pourquoi il vaut peut-être la peine de s’arrêter un instant pour avoir une idée visuelle de la dramaticité de cette le virus a mis la vie en Amérique presque à l’arrêt.

S’il est vrai qu’une image vaut mille mots, ce que vous verrez ci-dessous est une histoire puissante sous forme visuelle sur la vie dans le pays en ce moment et les effets de ce nouveau virus mortel en gros.

Nous avons rassemblé quelques instantanés de partout aux États-Unis montrant à quel point la vie a changé et le statu quo a été modifié ces derniers jours. Vous verrez ci-dessous tout, d’une arène de sport vide aux magasins fermés, aux rues désertes et aux monuments, tout cela reflétant visuellement la façon dont la vie ici a changé – et combien mars 2020 marque un tournant pour le pays . Soyez en sécurité, tout le monde.

Source de l’image: Nick Wass / AP / Shutterstock

Source de l’image: John Minchillo / AP / Shutterstock

Source de l’image: Larry Marano / Shutterstock

Source de l’image: CJ GUNTHER / EPA-EFE / Shutterstock

Source de l’image: Seth Wenig / AP / Shutterstock

Source de l’image: TANNEN MAURY / EPA-EFE / Shutterstock

Source de l’image: PETER FOLEY / EPA-EFE / Shutterstock

Source de l’image: Yuki Iwamura / AP / Shutterstock

Source de l’image: David Buchan / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.