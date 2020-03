Ces médecins immigrants veulent aider à lutter contre le coronavirus aux États-Unis, mais ils sont coincés sur la touche.

Médecins étrangers aux États-Unis veulent aider avec Covid-19 2:35

(.) – Zahraa al Turaihi et Hussein al Sudani ont travaillé comme médecins dans les salles d’urgence en Irak pendant la guerre contre l’Etat islamique. Ce sont maintenant des immigrants vivant dans une banlieue de Cleveland, Ohio, et ils sont prêts à aider à lutter contre la pandémie de coronavirus, mais ils ne peuvent pas, au moins jusqu’en juillet.

Après trois ans de transfert de documents, de reprise d’examens et de soumission d’entretiens exténuants, ils étaient ravis que ce mois coïncide avec des programmes de résidence à Philadelphie afin de compléter la formation supervisée requise pour pratiquer la médecine.

Mais leurs résidences ne commencent que le 1er juillet.

“Lorsque vous êtes assis là, (vous avez) tout, vous voulez contribuer, mais vous ne pouvez pas”, a déclaré Turaihi à ..

Lorsque des médecins et des infirmières américains à la retraite sont de nouveau appelés pour alléger la pression sur les hôpitaux américains, des milliers d’immigrants qui travaillaient comme professionnels de la santé dans leur pays d’origine sont laissés de côté.

Ceux qui ont réussi à entrer dans les résidences devraient attendre que les programmes commencent. D’autres, dans l’espoir de le faire, luttent contre les barrières linguistiques et les nuances culturelles des entretiens d’embauche américains. Ensuite, il y a le processus long et complexe de transfert de dossiers professionnels et de respect des exigences strictes en matière de licences américaines.

À mesure que les cas de coronavirus augmentent aux États-Unis, certaines formalités administratives sont progressivement éliminées. Mais davantage peut et doit être fait pour aider les étrangers qualifiés à entrer plus rapidement sur le marché du travail médical américain, ont déclaré des experts, dont Jina Krause-Vilmar, PDG de Upwardly Global, une organisation à but non lucratif qui aider ces professionnels à obtenir l’accréditation américaine.

“C’est un moment où nous avons vraiment besoin de toutes les mains sur la table”, a-t-il déclaré.

Modifier les règles en cas d’urgence

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a demandé aux gouverneurs du pays dans une lettre publiée le 24 mars “de prendre des mesures immédiates, conformément aux lois applicables des États, pour supprimer les restrictions de licence, champ d’exercice, certification et recertification ou renouvellement selon les changements annoncés pour les programmes fédéraux. »

Les commissions médicales d’État, qui sont responsables de la délivrance des licences médicales, ont commencé à ajuster leurs exigences, a déclaré le Dr Humayun Chaudhry, président de la Fédération des commissions médicales d’État.

Par exemple, les diplômés internationaux en médecine de New York peuvent désormais pratiquer la médecine après un an de résidence, à égalité avec les diplômés américains en médecine, au lieu des trois années requises par la plupart des États, a-t-il noté.

“L’idée était d’égaliser les règles du jeu, et nous n’allons pas juger quelle école internationale était bonne ou non”, a ajouté Chaudhry.

Pendant ce temps, le Département d’État américain Il a mis à jour ses directives jeudi pour encourager les professionnels de la santé étrangers ayant des demandes de visa approuvées à demander des rendez-vous, même lorsque toutes les ambassades et consulats américains. Les services de visas de routine ont été temporairement suspendus le 20 mars.

Selon la Commission éducative pour les diplômés étrangers en médecine, environ 57% des diplômés internationaux en médecine qui ont obtenu un poste de première année aux États-Unis en 2020 sont des citoyens d’autres pays.

“C’est un exemple que le (Département d’État) reconnaît l’importance des contributions de ces médecins”, a déclaré le Dr William W. Pinsky, président-directeur général de la commission.

«Nous pouvons être sûrs que notre groupe actuel de prestataires de soins de santé est assez stressé et continuera de l’être. Et il est difficile de prédire quelle sera la situation au 1er juillet. Quelle que soit la situation, ces personnes apporteront des secours “, a-t-il ajouté.

Pourtant, le type de visa le plus courant pour les médecins en formation – les règles J-1 – permettent aux bénéficiaires d’entrer aux États-Unis. à peine 30 jours avant le début de leur résidence. Quelque chose qui pourrait entraver leurs dates de début, compte tenu des restrictions de voyage et des éventuelles exigences de quarantaine, a déclaré Pinsky, exhortant à ce que la règle soit assouplie.

Actuellement, il n’est pas prévu de modifier la politique de 30 jours, a déclaré le département d’État à ..

Les professionnels de la santé étrangers ont souvent des emplois pour survivre

Sudani et Turaihi, qui se sont mariés après avoir fréquenté l’école de médecine de l’Université Kufa en Irak, ont réussi à travailler dans le domaine de la médecine américaine avant même de répéter une partie de leur formation aux États-Unis, bien que survivre soit souvent le priorité.

“Nous travaillons tous les deux comme interprètes médicaux”, a expliqué Sudani. “Et j’ai travaillé comme chauffeur-livreur pendant un certain temps, et c’était juste pour subvenir aux besoins de notre famille”, a-t-il ajouté.

Choisir d’être dans un emploi inférieur n’est pas rare pour les professionnels de la santé hautement qualifiés qui atteignent le milieu de leur carrière aux États-Unis, a déclaré Krause-Vilmar.

Une femme, qui avait été médecin généraliste au Moyen-Orient, “se concentrait sur le fait de mettre de la nourriture sur sa table et de payer les factures pour avoir un toit au-dessus de sa tête, et elle (travaillait) dans une chaîne de restauration rapide, dans un restaurant” Ajouta Krause-Vilmar.

“Et donc pour elle, revenir au processus d’obtention de son diplôme et de recyclage pour devenir médecin est vraiment hors de sa portée.”

Krause-Vilmar a indiqué qu’un autre client qui avait été infirmier en France a réussi à obtenir son permis aux États-Unis, mais est toujours au chômage. Il a vu ses anciens collègues en première ligne des unités de soins intensifs à Paris alors qu’il tentait de décrocher son premier emploi aux États-Unis.

Le processus d’embauche américain peut être intimidant pour les professionnels de la santé nés à l’étranger ou formés, a-t-il déclaré.

Certains pays ont un système d’embauche plus centralisé pour les travailleurs de la santé, par rapport au réseau américain largement privé et bifurqué. La langue peut être un obstacle. Même les coutumes américaines de poignée de main ferme et de contact visuel pendant les entretiens éliminent certains candidats, tout comme l’accent américain sur la réussite individuelle plutôt que sur la réussite du groupe.

Pourtant, les immigrants offrent des compétences linguistiques et des connaissances médicales universelles qui sont aujourd’hui très demandées aux États-Unis, a expliqué Krause-Vilmar.

Les responsables américains, à son avis, devraient se demander: “Comment pouvons-nous vraiment ouvrir cette porte aux personnes confrontées à des obstacles pour retourner à leur profession, afin qu’elles soient également considérées comme des talents à la table, qui peuvent contribuer?”

Enfin, ils pourront aider à un moment critique

Turaihi et Sudani ont des cartes vertes et vivent aux États-Unis depuis des années, et tous deux ont reçu de l’aide dans le processus de renouvellement de licence d’Upwardly Global.

Mais ils connaissent d’autres médecins formés à l’étranger qui n’ont pas réussi à entrer dans les résidences aux États-Unis cette année, car les taux d’entrée pour les professionnels d’autres pays sont généralement inférieurs à ceux des étudiants en médecine américains. Selon le National Residency Program, 61% des diplômés en médecine formés à l’étranger coïncidaient avec des résidences américaines. en mars, contre 94% des étudiants en médecine américains.

“J’ai vraiment eu quelques appels téléphoniques aujourd’hui”, a déclaré Sudani à . le jour de l’annonce des résidences, le 20 mars. “Beaucoup d’entre eux étaient impatients de s’impliquer dans ce qui se passe en ce moment.”

De leur côté, le couple a hâte de commencer enfin le 1er juillet et de faire sa part pendant cette période sans précédent dans leur pays d’adoption.

“Cela ne pourrait pas être mieux que cela”, a déclaré Turaihi à .. «Toutes les difficultés et les obstacles que nous avons rencontrés pendant toutes ces années en valent la peine. Juste pour être en ce moment, en ce moment ».

