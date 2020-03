ces pays imposent de fortes restrictions – Telemundo Miami (51)

Suspensions de vols en provenance d’Europe et d’Asie, interdictions d’entrée d’étrangers par voie terrestre, maritime et aérienne, pas de foules publiques de plus de 50 personnes et même fermeture de restaurants et clubs.

Ce sont les mesures qui étaient encore imposées dans les pays d’Amérique latine au cours du week-end pour contenir et atténuer la propagation du nouveau coronavirus, qui a ajouté plus d’infections et un nouveau décès dans la région.

L’Argentine, la Bolivie et l’Équateur ont rejoint jeudi d’autres pays d’Amérique latine qui ont imposé des restrictions à l’arrivée des voyageurs, suspendu leurs activités et mis en place des quarantaines afin de contenir la propagation du nouveau coronavirus, tandis que d’autres ont décidé de renforcer les mesures.

L’exception jusqu’à présent est le Mexique, où les autorités ont déclaré que pour l’instant, elles ne prendraient pas de mesures similaires dans d’autres pays.

En Amérique latine, plus de 160 cas ont été enregistrés dans au moins 12 pays et il y a eu deux décès: l’un en Argentine et l’autre au Panama.

Mexique

Le gouvernement est allé de l’avant et a prolongé les vacances de printemps dans les écoles de tout le pays en raison des préoccupations suscitées par la maladie. Le dernier jour d’école sera le 20 mars et la récréation se terminera le 20 avril. Parce que c’est un jour férié lundi, il ne reste que quatre jours d’école.

Le gouvernement mexicain a déclaré qu’il n’envisageait pas de restreindre les vols vers le pays ou de fermer les frontières et les ports en raison de la pandémie de COVID-19, et a souligné que ces mesures ne sont pas justifiées car il n’y a aucune preuve scientifique montrant qu’il s’agit d’une épidémie.

Les autorités sanitaires fédérales ont déclaré vendredi soir que le nombre de cas confirmés dans le pays était passé à 26, contre 11 la veille. Samedi, les gouvernements de Jalisco et Nuevo León ont confirmé deux autres cas chacun.

Les autorités doivent encore interdire les foules importantes, mais elles encouragent «l’isolement social» pour enrayer la propagation.

Les autorités mexicaines ont décidé ce samedi d’avancer la période des vacances de Pâques et de la prolonger de deux semaines supplémentaires, soit de 30 jours, à titre préventif face à la pandémie de COVID-19.

Équateur

Le gouvernement équatorien a annoncé l’interdiction d’entrée par tout moyen et au moyen d’étrangers dans le pays depuis dimanche. Pour les ressortissants résidents et les étrangers, la mesure s’appliquerait à partir de lundi.

Les autorités sanitaires de ce pays ont également annoncé une augmentation du nombre de cas pour un total de 28 et le décès d’une deuxième personne à cause d’un coronavirus, qui devient le quatrième dans la région après ceux précédemment signalés en Argentine (2) et au Panama ( 1).

Le gouvernement a décrété la suspension des cours à tous les niveaux d’enseignement indéfiniment et de tout acte public massif, en plus du fait que les matchs de football se déroulent sans public. Les églises ont également été invitées à organiser leurs services en ligne.

Argentine

En Argentine, où ils ont confirmé 21 cas, les autorités ont annoncé que tous les citoyens du Japon, des États-Unis et d’Europe qui arrivent dans le pays doivent s’isoler pendant 14 jours, en plus d’ordonner la suspension temporaire des procédures d’admission pour les résidents de étrangers.

À Buenos Aires, en outre, le gouvernement local a suspendu les récitals et les manifestations sportives massives pour empêcher la propagation du coronavirus. Les musées et les espaces culturels seront également fermés et les concentrations non essentielles de personnes seront restreintes.

La Colombie

En Colombie, qui avait déjà annoncé que des personnes de certains pays comme la Chine et l’Italie devront purger une quarantaine de 14 jours, elle a également déclaré une urgence sanitaire jusqu’au 30 mai et tous les événements publics dans lesquels il y a plus de 500 personnes ont été annulés.

En outre, le président Iván Duque a annoncé la fermeture de la frontière avec le Venezuela à partir de samedi et la restriction à partir de lundi à l’entrée dans le pays aux étrangers qui ont visité l’Europe ou l’Asie au cours des 14 derniers jours, pour contenir l’avance du coronavirus.

Depuis lors, des milliers de Vénézuéliens ont recouru à des marches ou à des sentiers illégaux pour entrer en Colombie.

Le Dr Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et du bureau régional pour les Amériques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), explique dans une interview l’étendue du coronavirus et les mesures à prendre pour prévenir la contagion.

Le sauveur

Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a déclaré mercredi le pays en quarantaine et a interdit l’entrée d’étrangers pendant 21 jours pour empêcher l’entrée et la propagation du coronavirus.

Bukele a noté que tous les étrangers, à l’exception des résidents permanents et des diplomates, sont interdits d’entrée dans le pays, tandis que les Salvadoriens à l’étranger doivent subir une quarantaine ou un test clinique pour déterminer s’ils sont infectés ou non. avec COVID-19.

Le décret exécutif établit également la suspension des classes à travers le pays et l’interdiction de foules de plus de 500 personnes telles que les concerts et les matchs de football.

La quarantaine, qui entre en vigueur mercredi, a été décrétée par un décret exécutif protégé par les pouvoirs que la Constitution de la République accorde à l’exécutif, selon le chef de l’Etat.

Venezuela

Au Venezuela, huit nouveaux cas ont été détectés, dont six hommes et deux femmes, trois voyageurs d’Espagne, deux aux États-Unis, un dans la ville colombienne de Cúcuta et deux infectés dans les États vénézuéliens d’Apure et Cojedes.

Les vols en provenance de la République dominicaine et du Panama ont été suspendus pendant 30 jours dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie. Le président Nicolás Maduro a convenu le 12 mars de suspendre les vols en provenance d’Europe et de Colombie pendant un mois.

Le gouvernement a demandé à toutes les personnes qui sont entrées dans le pays en mars en provenance d’Europe de subir une quarantaine obligatoire à leur domicile pendant deux semaines.

Bolivie

En Bolivie, où il y a trois cas confirmés, la présidente par intérim Jeanine Áñez a ordonné la suspension des travaux scolaires jusqu’à la fin du mois ainsi que des vols à destination et en provenance de l’Europe à partir de samedi. Des événements massifs de plus de 1 000 personnes, a-t-il dit, ne seront pas possibles.

En outre, cinq des huit alliances qui participeront aux élections présidentielles du 3 mai ont annoncé qu’elles suspendraient les concentrations de militants et les événements de campagne pour empêcher la propagation de COVID-19.

Chili

Deux croisières ont été mises en quarantaine, dont l’Azamara qui a quitté la ville argentine d’Ushuaia le 9 mars avec 675 passagers et 398 membres d’équipage à bord, et la seconde correspond au navire de croisière Silver Explorer avec 120 membres d’équipage et 111 passagers.

Les autorités chiliennes ont signalé à ce jour 18 nouveaux cas de maladie, pour un total de 61. Le président Sebastián Piñera a interdit tous les événements publics pour plus de 500 personnes en raison de la présence de COVID-19 dans un pays où la vague de protestations sociales augmente.

Le gouvernement a demandé aux personnes arrivant d’Italie et d’Espagne d’être mises en quarantaine pendant 14 jours à leur domicile.

Panama

Les cas de la maladie sont passés de 36 à 43 au Panama, dernier pays à annoncer des mesures d’aéroport drastiques, avec des vols en provenance d’Europe et d’Asie suspendus pendant 30 jours à partir de minuit samedi.

Le ministre des Affaires étrangères Alejandro Ferrer a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il s’entretiendrait avec les compagnies aériennes pour effectuer des vols spéciaux afin de ramener les Panaméens en Europe et de ramener les Européens au Panama touchés par la mesure.

Chez de nombreuses personnes, le nouveau coronavirus ne provoque que des symptômes modérés, tels que de la fièvre et de la toux. Chez certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, il peut provoquer des maladies plus graves, telles que la pneumonie.

La grande majorité des patients se remettent du nouveau virus. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les personnes présentant des symptômes bénins se rétablissent en deux semaines environ, tandis que celles dont le tableau est plus grave peuvent en prendre trois à six.

