César Azpilicueta se lance dans l’esport avec son propre club, les Falcons | PracticoDeporte

Le joueur du Chelsea e international avec l’Espagne, César Azpilicueta, a annoncé la première de son propre club d’esports, Faucons, avec des créateurs de contenu sur YouTube “Chub01‘et’Forward09‘, vétérans du football et du contenu FIFA sur Internet.

La présentation officiel se fera via la plate-forme de streaming de jeux vidéo Twitch, aujourd’hui Lundi à 20:15. La défense entre ainsi dans l’univers de l’esport à travers un club fondé conjointement par lui-même et les youtubers Cacho et Forward, qui pour l’instant ne concourront qu’en FIFA 20.

L’événement mettra en vedette entrevues aux fondateurs et aux joueurs, en plus de surprises pour les amateurs d’esports et de sports en général, qui ont vu comment toutes les compétitions internationales se sont fermées en raison de la pandémie de coronavirus à l’exception de celles de cette discipline.

Une équipe de luxe et une concentration

Les Falcons seront dirigés par le joueur professionnel de FIFA 20 Javier Romero «JRA», international avec la Sélection et sept fois champion d’Espagne en Playstation 4, qui sera accompagné du joueur et du streamer David ‘MáximoCuevas’, qui concourra dans Xboxet Sandra Martínez «Sankhs», l’une des grandes révélations de cette année.

Les faucons seront formés par une équipe de travail axée non seulement sur la compétition, mais création de contenu de divertissement pour ses chaînes officielles sur YouTube, Twitch, Instagram et Twitter, où les actualités du club peuvent être suivies quotidiennement. Ils chercheront également de nouveaux formes de communication les plus proches du public qui permettent une connexion directe avec les nouvelles générations.

Les fondateurs et les joueurs participeront à la création de nouveaux contenus pour enrichir les plateformes et interagiront directement avec les abonnés de l’équipe à travers des défis, des diffusions en direct de leurs matchs, des tutoriels, des tactiques de jeu et d’autres vidéos de divertissement.

