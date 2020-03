C’est ainsi que la pandémie a montré qu’Ortega n’est pas le “gouvernement des pauvres”

En plus de refuser de prendre des mesures énergiques pour protéger la santé des Nicaraguayens de l’une des pandémies les plus redoutées de ces dernières décennies, qui a tué près de 20 000 personnes dans le monde, le régime Daniel Ortega n’a également fait aucun effort pour recourir à les instruments juridiques pour freiner la spéculation sur le marché national, garantir l’approvisionnement et ouvrir les frontières aux intrants de base nécessaires en cas d’urgence.

La façon dont Ortega gère la pandémie est loin du discours qu’il entretient depuis des années: “le gouvernement des pauvres”, tandis que ses homologues de la région ont utilisé une batterie de mesures économiques visant précisément à protéger les plus vulnérables.

Au Salvador, par exemple, le président Nayid Bukele a annoncé, en plus d’un moratoire de trois mois sur le paiement des services de base, qu’il offrirait à chaque ménage un salaire minimum (300 dollars, le plus élevé de toutes les activités économiques), avec des emplois informels qui consomment 200 kilowatts ou moins par mois en échange de 30 jours à la maison pour les mettre en quarantaine et les protéger du coronavirus.

En revanche, au Nicaragua, le «président des pauvres», en plus d’être absent, n’a pas non plus contraint des entités telles que le ministère du Développement, de l’Industrie et du Commerce à promouvoir des mesures visant à freiner la spéculation, ce qui a provoqué une augmentation excessive des fournitures de base telles que l’alcool et les masques.

Róger Arteaga, économiste et ancien directeur fiscal, explique que si ce gouvernement était vraiment soucieux de protéger les plus vulnérables, il aurait depuis longtemps exonéré “les produits destinés à la santé et à la prévention du coronavirus”.

Arteaga fait valoir que si le gouvernement frappe à la porte des organisations internationales à la recherche de dons ou de prêts, il devrait rediriger ces ressources vers les entreprises locales qui importent des matières premières pour produire des médicaments utilisés pour lutter contre le virus.

«La Direction générale des recettes aurait dû déjà autoriser le paiement de l’IR, le paiement de la TVA et de toutes les taxes pour que les produits parviennent aux personnes qui en ont besoin», explique Arteaga.

Dans cet effort, le rôle du Mific est également essentiel pour garantir que les produits bénéficiant de cet allègement public atteignent les ménages aux prix les plus accessibles possibles, sans permettre la spéculation et la thésaurisation. “Mific ne protège pas le consommateur et ne parvient pas à contrôler les prix sur le marché”, dit-il.

La Banque centraméricaine d’intégration économique (CABEI) a déjà fait don d’un million de dollars au gouvernement d’Ortega pour l’allouer à des programmes axés sur l’atténuation de l’impact du virus, actuellement dans sa phase 1, lié à l’apparition de premiers cas . Il y a deux cas confirmés.

“La classe moyenne supérieure a sa façon de se ravitailler, mais les pauvres ont au moins besoin du panier de base pour avoir accès et des installations et le protéger de la spéculation”, souligne Arteaga.

Après des semaines, le gouvernement a donné à moitié

Jusqu’à présent, le secteur privé, après de fréquents appels au gouvernement, pouvait leur faire entrer des masques sans avoir à terminer le processus d’enregistrement douanier qui prend six mois au Nicaragua.

Carmen Hilleprandt, présidente de la Chambre de commerce et de services du Nicaragua (CCSN) a souligné que des demandes internationales de masques avaient été faites, mais que le pays était actuellement sur la liste d’attente.

“L’importation de masques sans enregistrement a déjà été autorisée, mais il y a une pénurie internationale donc il y a une demande qu’ils soient faits mais ils attendent qu’ils soient expédiés, car au niveau international il y a un besoin, nous sommes sur une liste d’attente”, a expliqué Hilleprandt.

Quant à la variation des prix, Hilleprandt a indiqué que la solidarité devait se manifester à ce moment et ne profiter de rien. “Nous lançons un appel à la solidarité, car si vous saisissez tout, vous laissez beaucoup de gens en pénurie ou achetez cher en revendant”, a-t-il admis.

Dean García, directeur exécutif de l’Association nicaraguayenne de l’industrie du textile et de l’habillement (Anitec), a déclaré que les usines de ce régime pouvaient produire des masques, mais pour cela, une autorisation du gouvernement est nécessaire.

«À l’heure actuelle, il existe une société de zone franche qui effectue des tests, mais nous devons voir d’une manière ou d’une autre avec le gouvernement comment ces masques peuvent être vendus sur le marché local, car les sociétés de zone franche doivent suivre toute une procédure pour pouvoir le vendre “, a-t-il dit.

Il a également souligné que ladite entreprise de zone franche testait mais “pour une commande d’une entreprise à l’étranger, c’est une commande d’exportation, mais elle pourrait être utilisée pour voir si l’entreprise peut fabriquer pour le marché local”.

Malgré le fait que, selon la loi, il appartient au Mific d’intervenir sur le marché pour punir la spéculation, la vérité est que ce ministère, comme d’autres entités, ce ministère est pratiquement devenu un “éléphant blanc”, qui n’applique pas la loi et ferme les yeux sur les augmentations, même dans d’autres crises économiques ou fiscales.

Seul le gouvernement peut éviter les pénuries

Sergio Maltez, président de la Chambre des industries du Nicaragua (Cadin), a déclaré qu’à cette époque, pour garantir que les fournitures arrivent accessibles aux familles, il est commode d’approuver des incitations fiscales pour des produits spécifiques, tout comme le fait la région.

“Ce que de nombreux pays font en premier lieu, c’est d’assurer l’approvisionnement en importations qui n’entravent pas les douanes, ou avec la délivrance de registres, afin que d’une certaine manière il n’y ait pas de pénurie et que l’approvisionnement soit maintenu, alors vous avez le cas de les produits qui doivent être maintenus en prix pour que la spéculation et la thésaurisation ne viennent pas, et aussi les vendre avec mesure, je comprends qu’ils le font déjà, dans les pays voisins ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils leur accordent des incitations fiscales parce que c’est un produit essentiel pour l’urgence “, a-t-il déclaré.

En l’absence de mesures de ce type, qui garantissent l’approvisionnement du marché, Maltez indique que cela a provoqué la production d’alcool gélifié à la main au Nicaragua avec des intrants chimiques pouvant être nocifs pour la santé.

“Ils fabriquent de l’alcool de manière artisanale et il n’y a aucun contrôle, ils utilisent du méthanol pour produire du gel d’alcool et cela peut causer des problèmes de santé”, a déclaré Maltez.

Le Costa Rica a déjà annoncé un moratoire de trois mois sur le paiement de la TVA et des IR, ainsi que des droits de douane, ce qui aura un impact positif sur les consommateurs.

Juan Carlos López, spécialiste de la défense des consommateurs, a rappelé que la loi oblige le gouvernement à garantir l’approvisionnement du marché et non seulement cela, mais aussi à freiner la spéculation et pour cela le Mific est son bras d’exécution de mesures dans pour les consommateurs.

“Le Mific est tenu par la loi de garantir l’approvisionnement, le libre marché et d’assurer la qualité des produits consommés, principalement artisanaux”, ajoute-t-il.

Depuis le début de l’urgence, on ignore où se trouve le propriétaire du Mific, Orlando Solórzano, qui n’a pas donné son visage sur les fortes hausses de prix sur le marché intérieur. López craint que le Mific n’attende plus de chaos sur le marché.

Plus de raisons contre Ortega

Mais Ortega n’a également montré aucun intérêt à alléger le lourd fardeau des débiteurs sur le système financier. Au Salvador et au Costa Rica, le système financier s’emploie à adopter des moratoires pour ceux qui sont touchés par le coronavirus et démontrent qu’ils ont des difficultés à remplir leurs obligations.

À cet égard, Arteaga explique qu’au moins Ortega devrait promouvoir un moratoire pour les entreprises liées à la production ou à l’importation de fournitures préventives du coronavirus.

Si des mesures ont été prises au Costa Rica et au Salvador sur le marché financier, c’est parce que le gouvernement les a promues par l’intermédiaire des surintendances. En d’autres termes, le gouvernement d’Ortega devrait proposer une approche devant la Surintendance des banques et autres institutions financières (Siboif), ce qui ne s’est pas produit et est possible. Déjà en 2018, le Siboif a adopté des règlements pour faire face à la crise politique.

Assurer l’approvisionnement des pauvres

Mais il suffit non seulement d’exempter les importations de matières premières pour produire des produits sanitaires, mais aussi d’accorder des avantages fiscaux aux produits nécessaires pour faire face à une stricte quarantaine, tels que ceux que les pays ont mis en place pour contenir la propagation de Covid-19. Par exemple, vous pouvez alléger le fardeau des conserves et des divers grains de base.

“Ce qui se passe, c’est que ce gouvernement n’a aucun intérêt à voir comment s’attaquer à ce problème, il semble qu’il essaie de détruire et d’éliminer des gens même de son propre parti pour éviter les charges budgétaires. C’est criminel “, souligne-t-il.

La plus discutable, outre le manque de mesures économiques, selon Arteaga, est l’absence publique d’Ortega, tandis qu’au niveau international, au quotidien, les présidents comparaissent devant leurs nations, rendant compte.

«Ici, ils ont mis une dame que je ne sais pas si elle aura raison dans la tête. Les décisions qu’il prend sont absurdes, elles sont contraires à ce que font les autres pays du monde “, a déclaré Arteaga.

Pour l’ancien directeur de la DIG, la paralysie des ministères, comme le Mific, est en partie due au fait qu’au Nicaragua aucune entité n’agit si “la dame (en référence à Rosario Murillo) n’y pense pas”.

Ceci est une conséquence de la démolition de l’institutionnalité, dont l’appareil d’État ne peut agir avec autonomie. “Ce ne sont pas des ministres, ils sont les opérateurs des décisions prises par la dame. Même Ortega n’agit pas, il est inodore, incolore et insipide face à cette crise “, explique Arteaga.