C’est ainsi que le Covid-19 a changé le mode de fonctionnement des industries. “Nous ne pensons pas qu’il soit possible de reprendre le travail comme avant” après la crise

Il y a environ un mois, le mode de fonctionnement des entreprises a radicalement changé et aujourd’hui, elles estiment que bon nombre des mesures mises en œuvre continueront même si le coronavirus est éradiqué.

“Je pense définitivement qu’après cela, le monde ne pourra plus jamais être le même et bon nombre des mesures qui ont été mises en œuvre et perfectionnées en cours de route doivent rester en permanence, nous ne pensons pas qu’il soit possible de reprendre le travail comme avant”, a-t-il expliqué. Ernesto Narváez, responsable qualité de la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN).

Les entreprises consultées assurent qu’au début, il était très difficile de sensibiliser les travailleurs, mais comme la situation mondiale s’est aggravée, les mêmes employés sont devenus plus disposés.

Narváez fait remarquer qu’un protocole sanitaire très strict a commencé à être mis en œuvre il y a un mois, compte tenu du fait qu’une grande partie du personnel, en raison de la nature de ses fonctions, ne peut pas travailler à domicile ou ce qu’on appelle le télétravail.

“Premièrement, la mesure de base était une question d’éducation. Nous avons suivi les recommandations des autorités internationales telles que l’OMS. Sur la base de ces informations, nous avons formé une équipe de gestion, une équipe multidisciplinaire, où ils nous informent sur la la maladie, comment elle se transmet, quelles sont les mesures préventives, insistent sur le lavage des mains et la nécessité d’étendre ce type de mesure à la famille, pas seulement au travail », précise-t-il.

Les travailleurs ont pris conscience

Alfredo Lacayo, directeur exécutif de Centrolac, quant à lui, indique qu’au début le personnel avait opposé une certaine résistance au plan d’urgence, mais avec la propagation de la maladie, beaucoup sont devenus effrayés et ont commencé à adopter les mesures avec une plus grande conscience.

«La chose la plus difficile au début a été la sensibilisation, car cette situation n’avait pas été vécue de première main. Nous avons remarqué que ce qui a facilité cela, c’est que beaucoup de gens ont commencé à recevoir des messages de membres de leur famille à l’étranger, qui ont commencé à leur parler de la situation compliquée et il y a eu un changement d’attitude, il y a même eu un peu de panique, il y avait des gens qui ne l’ont pas fait. Je voulais venir travailler, mais ensuite, il y a eu une attitude plus responsable », a déclaré Lacayo.

Cela indique que l’avantage qu’ils ont eu en tant qu’industrie est que bon nombre des mesures d’hygiène étaient en place depuis avant la pandémie et sont maintenant plus strictes.

«Des mesures sanitaires très fortes ont toujours été mises en place dans les industries alimentaires, nous avons toujours travaillé avec des filets à cheveux, nous avons toujours eu une culture d’hygiène qui nous a aidés à mettre en place des mesures supplémentaires. Ce qui, je pense, va changer de façon permanente, c’est de maintenir les processus de production avec un peu plus de distance physique, ce qui n’était pas important par le passé “, a déclaré Lacayo.

Agricorp travaille également dans cette voie, ce qui les a aidés à renforcer leur plan de travail pour faire face à la pandémie.

Bien qu’aucune quarantaine n’ait été établie dans le pays, de nombreuses entreprises ont mis en place des mesures d’urgence pendant un mois, allant du travail à distance, de l’utilisation de masques, de gants, du lavage des mains et de l’utilisation de gel d’alcool.

L’expansion du coronavirus a conduit les entreprises à réajuster leur travail pour survivre au milieu de la crise sanitaire, qui ne sait pas comment et quand elle prendra fin au Nicaragua et dans le monde. Bien que le Fonds monétaire international (FMI) ait déjà estimé ce mardi que l’économie mondiale chuterait de 3% et que le Nicaragua serait l’un des pays les plus touchés, avec une contraction de 6%.