C’est ainsi que les entreprises fonctionnent après avoir mis en place un protocole pour les coronavirus

Cela fait 16 jours que le premier cas de coronavirus au Nicaragua a été connu, mais le gouvernement n’a toujours pas établi de plan d’action pour faire face à l’urgence. Pour cette raison, la plupart des entreprises ont été forcées d’adopter d’urgence des protocoles pour protéger les travailleurs contre la contagion et arrêter la propagation de la pandémie.

Les mesures que les entreprises ont mises en place vont du maintien des mesures d’hygiène, de l’utilisation d’un masque, de la distance entre collègues, des horaires décalés et du télétravail.

Lire aussi: Le secteur privé voit un canal de conversations avec Ortega adapté pour sauver des vies avant le Covid-19

“Nous avons un protocole pour protéger la santé des employés, donc protégeons donc les opérations de l’entreprise, mais d’abord ce sont les collaborateurs car s’ils ne sont pas en bonne santé il n’y a pas d’entreprise à protéger”, a expliqué Marcos Pierson, directeur marketing et distribution de Café soluble.

Bien qu’aucune quarantaine n’ait été établie dans le pays et que de nombreuses entreprises ne soient pas prêtes à envoyer leurs employés travailler à domicile, chaque entreprise a essayé d’adapter les mesures en fonction de son système de travail.

Lire aussi: La Chambre de l’Industrie met en garde contre le gel d’alcool que les Nicaraguayens achètent et demande à Minsa d’accélérer les autorisations aux laboratoires

“Les travailleurs prennent la pression à leur entrée et s’ils ont de la fièvre, ils les envoient à l’infirmerie puis à leur domicile. Si le personnel demande des vacances, c’est donné, le personnel administratif fait son travail à domicile, mais il y a des gens qui la nature de leurs fonctions doit fonctionner », détaille Pierson.

Mais aussi dans tous les lieux de travail, une campagne d’hygiène a été menée, sur la façon dont le lavage des mains devrait être et à quelle fréquence, mais aussi du gel alcool a été placé dans certains sites d’entrée.

Cela peut vous intéresser: Pourquoi Ortega ne peut-il pas prétendre qu’il n’a pas d’argent pour aider les Nicaraguayens à faire face à la pandémie?

De même, le nettoyage des surfaces et des objets tels que: les téléphones portables, les ordinateurs, les tables, les chaises, les ustensiles de cuisine et autres objets ou surfaces partagés a été constamment promu.

Pierson a également annoncé que, entre autres mesures, le maintien d’une distance d’au moins un mètre entre les collaborateurs, où qu’ils se trouvent.

L’expansion du coronavirus a conduit les entreprises à réajuster leur travail pour survivre au milieu de la crise, qui ne sait pas comment et quand elle se terminera au Nicaragua et dans le monde, où plus de 50000 personnes sont mortes et plus d’un million sont mortes. infectés.