C’est ainsi que Ricardo Montaner a dit au revoir à son cousin décédé de Covid-19 en Espagne

Ricardo Montaner et sa famille traverse un moment triste, après la mort de son cousin Carlos Rodríguez, décédé ce mercredi 25 mars coronavirus en Espagne, où le nombre de morts et d’infectés augmente de jour en jour.

L’auteur-compositeur-interprète a publié la nouvelle via son compte Instagram officiel, où il a dit au revoir à son cousin à travers une vidéo où il se souvenait d’un des moments où il avait vécu avec lui à Madrid.

«Aujourd’hui, Carlitos Rodríguez, notre cousin espagnol, nous a quittés. Ce virus l’a emmené. Les plus fragiles sont celles qui portent le plus lourd tribut… Il faut tellement prendre soin d’eux », a écrit la musicienne dans sa publication accompagnée d’une vidéo dans laquelle Eva Luna est présentée en train de présenter son désormais mari, Camilo Echevarry, lors d’une réunion de famille de l’année. passé.

Montaner dit que “Carlitos aimait l’opéra, je ne sais pas combien ma musique, mais je garde la consolation que #LaGloriaDeDios sonnait doucement dans sa chambre tout en préparant son départ … Je garde son image et me souviens de notre dernière visite à Madrid l’année dernière surtout pour le voir et partager avec lui… aujourd’hui un rouleau compresseur est tombé sur nous, c’est peut-être mieux maintenant mais la vérité est qu’il y a des mystères de Dieu que dans notre petitesse nous ne pourrons jamais comprendre… la paix ».

Il est important de mentionner que jusqu’à présent, plus de détails sur la mort du cousin de Ricardo Montaner sont inconnus.

Le 24 mars, le chanteur a rappelé à ses followers que “nous sommes fragiles, prenons soin les uns des autres, en fraternité”, ajoutant le hashtag #QuedateEnCasa.

