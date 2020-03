C’est ce que font les chauffeurs de taxi et les bus du TUC de Managua contre le coronavirus

Alors que les dirigeants du secteur sélectif de Managua livreront des livres contenant des recommandations émises par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) contre la pandémie de coronavirus, certains chauffeurs de bus qui composent le Transport urbain collectif (TUC) ont commencé à utiliser, de leur propre initiative , masques, être en contact quotidien avec des centaines de personnes.

Ces deux actions visent à prévenir la propagation du coronavirus, dont le taux de mortalité dans le monde est d’au moins 9 870 cas et qu’au Nicaragua, la présence du virus a été confirmée, comme dans le reste de la région d’Amérique centrale, à l’exception de Belize.

Vidal Almendárez, président de la Fédération nicaraguayenne des coopératives de taxis (Fenicootaxi), a annoncé que 6000 livres seront imprimés et qu’ils les livreront à la station-service située aux feux de circulation de la Casa del Obrero, 1 pâté de maisons à l’est. Ils seront gratuits et pour tout chauffeur qui arrive.

«L’idée est que le livret servira de référence pour que les gens lisent les recommandations et puissent les reproduire. Cela fait partie d’un effort coopératif de responsabilité d’entreprise que nous faisons “, a déclaré M. Almendárez, qui reconnaît que Fenicootaxi n’a pas la capacité de couvrir l’ensemble du secteur des taxis et qui devrait le faire, c’est l’État.

À l’échelle nationale, la flotte de taxis se compose d’environ 25 000 unités, dont à Managua, il y en a environ 12 500. Fenicootaxi compte 900 partenaires dans la capitale et 2 200 partenaires à travers le pays.

Que se passe-t-il au TUC

Depuis ce jeudi, certains conducteurs de TUC portent des masques faciaux pendant leurs heures de travail à titre préventif, et au moins deux coopératives sont connues pour envisager de donner ces ustensiles à leurs chauffeurs et du gel d’alcool pour se désinfecter les mains car ils sont en contact avec des pièces de monnaie.

Lors d’une visite effectuée, il a été constaté que plusieurs conducteurs sur les routes 112, 175 et 101 portaient leur masque facial. “C’était une décision de leur part car les soi-disant représentants du secteur n’ont pas baissé les indices”, a avoué un chauffeur qui a requis l’anonymat.

Malgré ce désintérêt évident des dirigeants du TUC pour protéger les conducteurs et les usagers, Miguel Álvarez, président de l’Union régionale des coopératives de transport indépendantes (Urecootrain), a assuré par téléphone la PRESSE qu’il existe un plan car “tout Le monde doit être plongé dans cette situation. Puis il a raccroché et n’a plus répondu à l’appel.