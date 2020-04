“C’est comme si le 11 septembre 2001 se répétait tous les jours”: le témoignage dramatique d’un ambulancier assistant à l’urgence de Covid-19 à New York

Presque tous les joursjours Anthony Almojera, un ambulancier dNew York a dû faire face à la mort.

Cependant, aucune des expériences qu’il a vécues au cours de ses 17 années de travail ne l’avait préparé à ce que la ville vit Américain en raison de la pandémie de covid-19.

Seul l’État de New York a plus de cas confirmés que tout autre pays dans le monde.

Almojera maintenant fait Quarts de 16 heures par jour pour tenter de sauver la vie de patients de tous la ville, tout en soutenant des collègues qui craignent pour leur vie et celle de leur famille.

L’ambulancier paramédical, qui est également vice-présidente du Syndicat des officiers des services médicaux d’urgence du service d’incendie de New York, a parlé à Alice Cuddy, de la BBC, sur ce qui s’est passé dimanche dernier, ce qu’il appelle le jour le plus difficile de sa carrière.

Ceci est il compte à la première personne d’Almojera, ce qui se passe dans l’épiau cœur de l’épidémie de covid-19 aux États-Unis

Pour tous les appels auxquels j’ai dû répondre la veille, je peux dire que j’ai bien dormi: cinq heures de bon sommeil.

Je me lève et pendant que je prends une douche, j’écoute les nouvelles à la radio. Plus covid-19, mais apparemment, le monde continue.

Je dois être prêt à Sunset Park, Brooklyn, à six heures du matin pour commencer un quart de 16 heures.

Je m’habille, attrape ma radio et commence le processus de décontamination de l’équipement avec lequel je travaille. Je dois tout nettoyer: radio, clés, mallette et le reste des choses que je porte. Le virus peut survivre à tout. Rien n’est sûr. Pas même vos collègues.

Dans les guerres, vous savez à quoi ressemble votre ennemi. C’est une guerre qui a des balles invisibles. Chaque personne avec qui vous êtes en contact est une balle qui peut vous frapper.

J’arrive à 6h02. J’ai encore le temps de manger quelque chose. Vers sept heures, la radio commence à recevoir des messages. Nous avons avait environ 1 500 appels depuis minuit.

Anthony et son équipe: “Les choses que nous voyons sont parfois difficiles à abandonner.” BBC WORLD / Anthony Almojera

Mon premier emploi: arrêt cardiaque.

Depuis que je suis lieutenant, j’accompagne l’équipe et je l’aide à soigner les patients et à leur donner les ressources dont ils ont besoin.

Nous sommes à une époque où les ressources sont rares et nous avons des jours où nous recevons plus de 6 500 appels.

La ville de New York possède le système d’urgence médicale le plus utilisé au monde, avec une moyenne de 4 000 appels par jour.

Parfois, nous avons de grandes urgences comme un ouragan ou une vague de chaleur. Mais avant cela, notre période la plus occupée avait été le 11 septembre 2001.

Le jour des attaques contre les tours jumelles, nous avons reçu 6 400 appels. Avec l’urgence de la covid-19, nous avons le même volume d’appels, mais tous les jours.

Nous avons commencé à remarquer l’augmentation du nombre de cas au 20 mars. Mais le 22, c’était comme si une bombe était tombée.

Lorsque nous avons vu le déclenchement de cas, le système n’était pas prêt. Nous nous sommes demandé “comment allons-nous faire face à cette urgence avec les ressources dont nous disposons?” Nous devions juste bouger.

À l’heure actuelle, environ 20% des ambulanciers paramédicaux de l’équipe sont malades. Certains d’entre eux sont infectés et d’autres sont admis dans des unités de soins intensifs.

Deux d’entre eux sont assistés par un respirateur mécanique.

J’y pense alors que nous arrivons à la première urgence. J’ai mis le masque et les gants.

Nous rencontrons un homme. Ses proches disent qu’il tousse et fait de la fièvre depuis cinq jours. Nous commençons par la procédure de premiers soins, puis veo les médecins passent un tube dans la gorge pour vous aider à respirer.

Nous sommes avec lui depuis plus de 30 minutes avant de déclarer sa mort. Je m’assure que tout va bien, nous reprenons notre transport – décontaminons tout avant – et appuyons sur le bouton pour indiquer que nous sommes à nouveau disponibles.

Vingt minutes plus tard, nous avons reçu un autre appel pour une crise cardiaque. Les mêmes symptômes, les mêmes procédures, le même résultat.

Le virus attaque les poumons: le corps perd la capacité d’obtenir de l’oxygène, provoquant la défaillance d’autres organes.

Encore une fois le bouton. Une autre urgence.

Ongle fois plus le bouton, un autre cas.

En quart de travail, nous n’avons eu qu’un seul cas qui n’était pas lié au coronavirus: il s’agissait d’un suicide.

Imaginez: c’est à ce moment que ma tête s’est reposée. Cette personne, ce suicide. J’ai été soulagé d’avoir un cas qui n’était pas lié au virus.

Il est 11 h du matin et j’ai assisté à six arrêts cardiaques.

En temps normal, j’assiste entre deux et trois par semaine. Vous pouvez avoir des jours chargés, mais rien de tel. Rien de tel.

Le septième cas I affecte.

Nous entrons dans une maison et il y a une femme par terre. Nous la voyons appliquer les premiers soins à sa mère. Elle me dit que sa maman a cessé de respirer et qu’elle “a les symptômes”.

Nous essayons de la sauver. La fille nous dit que sa mère a été malade ces derniers jours et, bien qu’elle n’ait pas pu se contrôler, elle est convaincue que sa mère est infectée.

«Tu es la unique membre de la famille qui vit ici?“, je lui demande. Il répond oui, mais il me dit que mes collègues avaient été le jeudi précédent et qu’ils avaient soigné son père.

Qu’il avait les symptômes et qu’il était également décédé.

Je retourne dans la pièce où le médecin d’équipe s’occupe de la mère dans l’espoir qu’ils me diront qu’il y a des signes de vie. Elle lève la tête et me regarde, avec un regard que je reconnais après 17 ans de travail.

Les yeux du médecin disent non.

“J’ai dû dire à une femme que ses deux parents étaient morts en moins de trois jours.” BBC WORLD / .

Maintenant, je dois dire à cette femme qu’elle a perdu ses deux parents en trois jours.

Son père n’a pas été enterré. Cette femme va donc devoir assister à un double enterrement. Cela, si elle a la chance d’organiser des funérailles, car elles n’ont pas lieu actuellement.

Je sors et essaie de me rafraîchir avec de l’air froid qui y circule. Nous nous asseyons quelques minutes pour récupérer, mais il semble que nous ayons tous été touchés par cette affaire.

Curieuse histoire, nous ne parlons pas beaucoup de ce qui se passe. Les médecins ont tendance à être comme ça.

Nous devons être prêts pour le prochain cas. Nous pressons à nouveau sur le bouton.

Anthony Almojera

Ils se répètent. L’un derrière l’autre. Il est environ six heures de l’après-midi et je viens de terminer mon dixième cas de crise cardiaque.

C’est une famille d’Asiatiques qui n’arrive pas à croire que leur oncle vient de mourir.

Je peux voir dans leurs yeux qu’ils ne peuvent pas le croire. Ils m’implorent de faire quelque chose, de l’emmener à l’hôpital, mais je leur dis que je ne peux pas, même si je le voulais.

Les hôpitaux ne reçoivent personne sans signes vitaux.

Ils insistent: “vous devez le sauver, vous devez le sauver.” Le fils de l’homme me demande pourquoi nous ne pouvons pas réinitialiser son cœur.

Le plus dur avec un masque, c’est qu’il couvre la moitié de mon visage. Tout ce que l’autre personne entend, ce sont des mots. Si je pouvais lui montrer mon visage, au moins la famille pourrait voir l’émotion derrière ce qu’il dit.

Maintenant, tout ce que vous voyez, ce sont mes yeux, et mes yeux sont terrifiés parce que je ne sais pas comment convaincre ce jeune homme qu’il n’y a rien d’autre à faire.

J’ai dû dire à 10 membres de la famille que nous ne pouvons rien faire d’autre.

Les sentiments me submergent. Je n’ai jamais connu de tels jours auparavant de toute ma carrière. Je suis épuisé émotionnellement.

Les choses que nous voyons sont difficiles à sortir de nos têtes. Et cela nous affecte tousn, ils nous affecteront beaucoup le temps.

Il n’est pas possible pour la plupart des secouristes de sortir de la crise pour revenir entiers et avec des pensées positives.

Certains auront peut-être ces moments de clarté et apprécieront le soleil et les fleurs. Mais la plupart d’entre nous, lorsque nous fermons les yeux, nous le verrons.

Maintenant, je pense à la femme qui a perdu ses deux parents. En eAu moment où je suis dehors en prenant une bouffée d’air froid, lLes médecins de l’équipe me voient et s’assoient à côté de moi et me font un câlin. Ils me soutiennent.

Nous savons tous ce que nous ressentons et nous le ressentons tous ensemble. Mais nous appuyons à nouveau sur le bouton.

Il est actuellement 09:30 du soir. Dans une heure et demie, mon quart de travail est terminé. Une autre crise cardiaque. Les mêmes symptômes, fièvre et toux pendant plusieurs jours.

Nous aidons la personne et pour la douzième fois dans la journée je dois dire à la famille que je suis désolé, mais non pouvons ne faites rien d’autre. Je ne me suis jamais senti aussi épuisé.

Je suis célibataire et je n’ai pas d’enfants. C’est la seule fois de ma vie où je me sens heureuse de ne pas les avoir et de ne pas avoir de partenaire, car je n’apporte pas cette maladie à une famille. Mais beaucoup de mes collègues s’en inquiètent.

“L’épuisement émotionnel que nous avons pendant des jours comme celui-ci vous reste, malheureusement vous savez que vous devrez aller travailler encore 16 heures demain.” BBC WORLD / .

J’ai choisi un travail où je peux tomber malade et mourir. Les membres de la famille du personnel d’urgence savent que votre proche peut tomber malade et mourir, mais ce qu’il n’a pas choisi, c’est que le membre de sa famille peut ramener une maladie comme celle-ci à la maison.

Maintenant, il y a des membres de mon équipe qui dorment dans leurs voitures parce qu’ils veulent éviter la contagion de leurs familles.

J’ai 16 ans en thérapie, je suis bouddhiste pratiquant et je médite, mais même maintenant, j’ai du mal à me déconnecter.

L’épuisement émotionnel que nous avons pendant des jours comme celui-ci vous reste, car malheureusement vous savez que vous devrez retourner au travail demain pour encore 16 heures et vous en souffrirez à nouveau.

Les médecins survivent à une carrière en contact constant avec la vie et la mort parce que vous espérez toujours que «eh bien peut-être qu’on ne sauve pas à cela, mais nous allons économiser àl suivant«.

Nous sommes assez bons pour sauver la vie des gens.

Mais avec ce virus, les chances vont contre nous. L’espoir disparaît en la combattant. Nous combattons un ennemi invisible qui élimine nos collègues, et en ce moment, l’espoir est éphémère.

Et la même chose se produit dans toute la ville.

Aucune des 12 personnes soupçonnées d’être décédées covid-19 au tour d’Anthony avait été testé pour confirmer la coronavirus. En conséquence, leur cas n’ont pas été inclus dans le bilan officiel des décès il virus à New York dimanche dernier qui atteint le 594.

