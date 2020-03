C’est la nouvelle façon dont les couturières et les tailleurs ont trouvé un revenu

Rebeca Mondragón, Jimmy Ruiz et Abigail García ne se sont jamais vues les visages ni ne connaissent l’existence de l’autre, mais ils s’accordent sur quelque chose: ces trois jours, les trois se consacrent à la fabrication de masques en tissu, ceux qui sont sur tous les marchés et Feux de circulation en provenance de Managua et qui sont recherchés avec insistance lors de l’enregistrement au Nicaragua d’au moins deux cas de Covid-19.

Du patio de sa maison, qui est en pratique l’atelier de couture, Rebeca coupe le tissu puis, avec la précision d’un chirurgien et à l’aide de sa machine à coudre de marque Singer, assemble les précieux masques. “Je vais bien”, dit-il, et admet plus tard qu’avant de réaliser le premier morceau, il pensait que ce serait des jours “morts” car il venait d’être annulé pour deux mariages prévus en avril.

Mais comment avez-vous commencé à fabriquer des masques en tissu? Il dit qu’après l’annulation des deux mariages, il y a deux semaines, un voisin lui a demandé de fabriquer quatre masques, qui une fois terminés ont été partagés sur Facebook et le statut WhatsApp. Quelques heures plus tard, il avait une commande pour près d’une douzaine et le lendemain une douzaine complète. Maintenant, son travail de couture se limite aux masques.

«J’ai commencé à les faire de manière simple, puis je me suis bien informé et j’ai vu qu’ils ne fonctionnaient pas très bien comme je les faisais, alors j’ai commencé à les faire différemment. Maintenant, nous les faisons avec une doublure double et un filtre », explique Rebeca, qui a diversifié les produits, dans des tailles pour adultes et enfants, des designs et des types de tissus.

Maintenant, il utilise la microfibre pour la partie externe du masque, du dacron à l’intérieur et au milieu un autre type de tissu qui fonctionne comme un filtre pour la bouche et que Rebeca explique est jeté après quelques heures d’utilisation.

Les clients sont des vendeurs informels

Depuis la quatrième maison dans une rue en terre du quartier 30 de Mayo, une machine à coudre continue de sonner.

Les voisins savent que c’est Jimmy Ruiz qui est au milieu du boulot, qui se consacre également depuis deux semaines à la confection de masques. Entre compte coupé et armé qui a déjà les acheteurs du produit. Ce sont des vendeurs informels de marchés et de feux de signalisation.

“Environ deux minutes pour faire un morceau. Nous allons de l’avant en ce moment parce que les gens qui vendent aux feux de circulation et sur les marchés viennent m’acheter ici et ils en prennent quatre, cinq douzaines.

Normalement, je travaille de 7h00 du matin à 5h00 de l’après-midi, mais avec cela, je fais des heures supplémentaires.

Je termine à 10 h 00-11 h 00 le soir », explique Ruiz, qui a même dû demander l’aide de deux autres personnes pour l’aider.

Ruiz s’est aventuré dans ce type d’entreprise à la suggestion d’un marchand oriental. Il a essayé 50 morceaux le premier jour et quand ils ont été vendus comme des petits pains, il a fait 150 masques le deuxième jour et ils ont tous volé de la même façon. Le troisième jour, il en a donné 300 au marchand. “Maintenant, je dois prendre en moyenne 300 à 400 pièces par jour”, partage-t-il.

Bien que les épidémiologistes recommandent de jeter les masques en tissu après la première utilisation, en raison du danger de désinfection, ils ne cessent pas d’être vendus dans le commerce informel de la ville.

Abigail García reste à l’extérieur de l’école José Ramón Juárez, située à Ciudad Belén, le matin, vendant des collations aux élèves, mais à partir de 2 heures de l’après-midi, elle se met au travail pour fabriquer des masques dans sa machine à coudre. Elle prolonge la journée jusqu’à 9h00 du soir, car le lendemain son mari les emmène vendre au Grossiste.

«Avant que cela ne sorte (urgence sanitaire), pour l’entrée de l’école j’ai fait des uniformes et aussi en septembre pour les défilés nationaux et les promotions. Ce sont de bonnes dates, mais là ça se gifle, seules les directions qui sortent des bagues, coupent les manches à une chemise … Mais Dieu merci, la vente de masques est bonne, ce n’est pas difficile à faire. En cinq minutes, je fabrique un masque “, explique Garcia.