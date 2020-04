C’est le conseil des sages qui conseille le gouvernement sur la désescalade | Couverture

Des experts en épidémiologie, santé publique, dette, nouvelles technologies, philosophie, inégalité, intelligence artificielle, économie et relations internationales composent le panel multidisciplinaire de sages qui conseille au gouvernement de concevoir la désescalade après la pandémie de coronavirus.

De nombreux professionnels ont contribué à l’élaboration du “Plan de transition vers une nouvelle normalité”, pour lequel des informations sont également fournies par les communautés autonomes, les municipalités, les entreprises, les syndicats, les organisations gouvernementales, les universitaires et un groupe de travail multidisciplinaire créé par le ministre des Sciences, Pedro Duque.

Cependant, un panel central d’experts de différentes disciplines est chargé d’analyser comment elle reviendra à la normalité depuis l’accouchement et d’établir des priorités pour le retour progressif à la routine, tant dans le domaine de la santé que dans la dimension économique et sociale. et crise internationale.

Voici quelques-uns des professionnels qui le composent:

– ANA MARÍA GARCÍA est professeur de médecine préventive et de santé publique à l’Université de Valence et chercheur au Centre de recherche en santé au travail (CISAL) de l’Université Pompeu Fabra de Barcelone. Elle a été directrice générale de la santé publique dans la communauté valencienne entre 2015 et 2019.

– ANTONI PLASENCIA, directeur de l’Institut de Santé Globale de Barcelone depuis 2014 et médecin consultant du Département de Santé Internationale de l’Hôpital Clinique de Barcelone. Spécialiste de l’épidémiologie, de la médecine préventive et de la santé publique, il a été directeur général de la santé publique de la Generalitat de Catalunya entre 2004 et 2011.

Il a été professeur à l’Université autonome de Barcelone, au Pompeu Fabra et au Département des politiques et de la gestion de la santé à l’École de santé publique Johns Hopkins Bloomberg.

– RAQUEL YOTTI, directeur de l’Institut de santé Carlos III. Chercheuse clinique du système national de santé, elle est docteur en médecine et chirurgie de l’Université Complutense de Madrid et spécialiste en cardiologie.

Jusqu’à sa nomination en tant que directrice générale de l’ISCIII, elle a occupé le poste de chef de la section de cardiologie clinique à l’hôpital universitaire général Gregorio Marañón et a exercé des fonctions d’enseignement en tant que professeur agrégé au Département de génie biologique et aérospatial de l’Université Carlos III de Madrid. Pendant 18 ans, il a combiné ses activités de recherche, de santé et d’enseignement.

– MANUEL CUENCA, directeur général adjoint pour les services appliqués, la formation et la recherche à l’Institut de santé Carlos III. Docteur en médecine et chirurgie, bachelier en histoire et expert en probabilités et statistiques médicales.

Il a été directeur du Centre national de microbiologie de l’ISCIII, microbiologiste, expert en infections fongiques et professeur de divers programmes de doctorat et de maîtrise à l’Université Complutense de Madrid, à l’Université d’Alcalá et à l’Université autonome de Madrid.

– MIGUEL HERNÁN, professeur de biostatistique et d’épidémiologie à l’École de santé publique de l’Université de Harvard. Ses recherches portent sur l’apprentissage de ce qui fonctionne le mieux pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, du cancer, des maladies cardiovasculaires et de la psychose.

Ses cours visent à générer, analyser et interpréter des données pour guider les politiques de santé publique et les décisions cliniques.

– CARLOS CUERPO CABALLERO est directeur de la division Analyse économique de l’AIREF et ses performances quotidiennes tournent autour des prévisions macroéconomiques de l’Espagne et de sa dette.

Diplômé en économie de l’Université d’Estrémadure, il a terminé ses études avec un Master en économie de la London School of Economics et un doctorat en économie de l’Université autonome de Madrid.

Il faisait partie du ministère de l’économie, en particulier de la direction générale de l’analyse macroéconomique, et est reconnu comme expert national à la direction générale des affaires économiques et européennes de la Commission européenne.

– BORJA BARRAGUÉ CALVO, professeur de philosophie du droit à l’UNED, spécialisée en inégalité, philosophie politique et économie normative. Auteur du livre “Vive la démocratie sociale: comment empêcher la croissance des inégalités de mettre fin à la démocratie”.

Diplômé en droit de l’Université de Deusto et en sciences politiques de l’Université autonome de Madrid, il a été chercheur invité à la Chaire Hoover d’éthique sociale et économique de l’Université catholique de Louvain (Belgique) et à la Faculté de droit de l’Université. McGill de Montréal (Canada).

De même, il a été embauché comme chercheur à la Faculté des Sciences Economiques et Commerciales de l’Université du Pays Basque. Il est actuellement professeur de philosophie du droit à l’UNED.

– JOSÉ FERNÁNDEZ ALBERTOS, chercheur permanent à l’Institut des politiques et des biens publics de la CSIC et conseiller du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations.

Docteur en sciences politiques de l’Université Harvard, il est membre du Juan March Institute et ses articles de recherche à l’intersection de l’économie politique et de la politique comparée ont été publiés dans plusieurs revues internationales.

– MIGUEL OTERO IGLESIAS, économiste et chercheur principal de l’Institut royal Elcano et professeur à l’Instituto de Empresa.

Il est également chercheur associé à l’Institut Union européenne-Asie appartenant à l’ESSCA Business School à Paris et parmi ses domaines de spécialisation figurent l’Union monétaire européenne et la coopération monétaire dans d’autres régions du monde, ainsi que les relations monétaires et financières internationales.

– CARME ARTIGAS, Secrétaire d’État à la numérisation et à l’intelligence artificielle. Elle est l’une des meilleures expertes de l’application pratique du big data et de l’intelligence artificielle en Espagne.

Elle est titulaire d’un diplôme en génie chimique du Sarrià Chemical Institute et en sciences chimiques de l’Université Ramon Llull et d’un diplôme en gestion exécutive en capital-risque de la Haas School of Economics (Université de Berkeley) en Californie.

– MANUEL MUÑIZ, secrétaire d’État à Spain Global, fonction au ministère des Affaires étrangères et doyen des relations internationales à l’Instituto de Empresa.

Il dirige la communication, la diplomatie publique et les réseaux, en plus de la diplomatie économique et est responsable de la conception de la stratégie, de la prospective et de la cohérence de l’action étrangère.

Diplômé en droit de l’Université Complutense de Madrid, il est titulaire d’un Master en bourse et marchés financiers de l’Institut d’études boursières, d’un autre en administration publique de la Kennedy School of Government et d’un doctorat en relations internationales de l’Université d’Oxford.

– BRUNO SÁNCHEZ ANDRADE: Astrophysicien né à Oviedo en 1981, a travaillé pour la NASA, a été conseiller de la Banque mondiale et collaborateur de plusieurs projets et ONG liés au changement climatique.

Docteur en astrophysique et écrivain, il est l’auteur du livre “Impact Science” (2019) consacré à l’impact social du travail du scientifique.

En mai 2019, Sánchez Andrade a dirigé la candidature en Espagne de Volt Europe, le premier parti politique à concourir simultanément dans huit pays de l’UE aux élections européennes.

– ÁNGEL ALONSO ARROBA, ambassadeur en mission spéciale pour la citoyenneté espagnole globale.

Diplômé en journalisme et anthropologie sociale de l’Université de Séville et Master en sécurité internationale de l’École des services extérieurs de l’Université de Georgetown, il a développé sa carrière professionnelle à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris.

Il a été membre du Cabinet du Secrétaire Général de l’OCDE, occupant les postes de Chef de Division et Chef de Gestion et Communication, ainsi que Conseiller du Secrétaire Général.

Il a également étudié le troisième cycle en science politique et droit constitutionnel au Center for Political and Constitutional Studies (2003) et en relations internationales à l’Institut universitaire Ortega y Gasset et a travaillé comme analyste au Democracy Coalition Project (Open Society Institute) et en tant que consultant auprès du Banque mondiale au Malawi et au Club de Madrid.

– DIEGO RUBIO, directeur du Bureau national de prospective à long terme et de stratégie pays.

Diplômé en histoire de l’Université autonome de Barcelone, il a obtenu la plus haute note du pays et a reçu le premier prix national d’excellence académique du ministère de l’Éducation. Docteur de l’Université d’Oxford, il est spécialiste de l’histoire appliquée, de la théorie du changement, de la prospective et de la gouvernance anticipative.

Ses recherches tentent de comprendre comment les sociétés évoluent au fil du temps, en accordant une attention particulière aux effets de l’innovation et des transformations géopolitiques.

Né à Cáceres en 1986, il a été professeur d’histoire appliquée et de gouvernement à l’Université IE et a conseillé des organisations internationales telles que les Nations Unies, la Commission européenne et le secrétaire général ibéro-américain.

– DIEGO MARTÍNEZ BELIO, une carrière diplomatique, est depuis février de cette année directeur du cabinet du secrétaire d’État à l’Union européenne, Juan González Barba.