C’est le plan d’Alsea contre Covid-19; ne paiera pas les employés pour «se reposer»

Le restaurateur Alsea a indiqué qu’il mettra en œuvre un plan financier qui prévoit la fermeture temporaire de certaines unités et le départ volontaire d’employés, sans rémunération, face à la crise pandémique provoquée par COVID-19 au Mexique.

L’entreprise, qui exploite des marques telles que Starbucks, Domino’s Pizza and Vips, a indiqué qu’elle réduisait ses frais généraux avec effet immédiat, ce qui implique, entre autres mesures, la réduction d’un nombre important de postes dans le siège social.

Dans le cadre de cet ajustement, Alsea a créé un programme pour les employés qui souhaitent prendre un congé de 30 jours mais sans salaire.

“Nous ajustons notre personnel dans toutes nos marques, réduisant les heures de travail et le personnel en fonction de la demande”, un point.

La société a notifié jeudi à la Bourse mexicaine (BMV) son plan financier qui prévoit une réduction de ses Capex prévue pour 2020 entre 4 500 et 5 milliards de pesos.

Il a précisé que toutes les nouvelles ouvertures possibles seront reportées. Ainsi, l’entreprise prévoit que le Capex (investissement en capital) de l’année soit inférieur à 2 milliards de pesos.

“Tout projet qui n’est pas essentiel à la poursuite des opérations, y compris tous les grands projets de rénovation et de maintenance, ainsi que les projets technologiques qui nécessitent Capex et Opex et qui ne sont pas essentiels seront également annulés ou reportés”, indiqué.

De plus, «tous les contrats avec des tiers non essentiels seront arrêtés. Le marketing et la publicité seront considérablement réduits, afin de minimiser les dépenses. »

“Nous allons renégocier les loyers dans nos domaines clés et demander des exemptions pour les mois sans opérations”, a-t-il déclaré.

Ce qu’il recherche également, c’est “maximiser les ventes des unités commerciales qui restent ouvertes pour accompagner nos clients à travers les formats de livraison à domicile, de livraison et de service au volant, ainsi que par le biais des principaux agrégateurs” . De même, il profitera de “la force de Domino’s Pizza dans la livraison et tentera de garder toutes les succursales ouvertes au Mexique et en Colombie”.

